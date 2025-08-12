112-nieuws: Visser vist jas uit het water, politie doet onderzoek bij brug • Vechtpartij tussen jongeren op de kermis, twee mensen opgepakt

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:27 Visser vist jas uit het water, politie doet onderzoek bij brug De politie doet woensdagochtend onderzoek nadat een visser een jas uit het water heeft gevist bij de Vierwindenbrug in Breda. Op beelden is te zien dat agenten in het water aan het speuren zijn met een magneet. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

06:05 Vechtpartij tussen jongeren op de kermis, twee mensen opgepakt Er is een grote vechtpartij uitgebroken op de kermis bij het Gildeplein in Rosmalen dinsdagavond. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie heeft twee mensen aangehouden. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink