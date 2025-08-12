Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Visser vist jas uit het water, politie doet onderzoek bij brug • Vechtpartij tussen jongeren op de kermis, twee mensen opgepakt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:27
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

07:27

Visser vist jas uit het water, politie doet onderzoek bij brug

De politie doet woensdagochtend onderzoek nadat een visser een jas uit het water heeft gevist bij de Vierwindenbrug in Breda. Op beelden is te zien dat agenten in het water aan het speuren zijn met een magneet.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
06:05

Vechtpartij tussen jongeren op de kermis, twee mensen opgepakt

Er is een grote vechtpartij uitgebroken op de kermis bij het Gildeplein in Rosmalen dinsdagavond. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie heeft twee mensen aangehouden.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink
06:05

Fietser gewond door botsing met automobilist

Een fietser en een automobilist zijn dinsdagnacht tegen elkaar gebotst op de Zuid Koninginnewal in Helmond. De man op de fiets is gewond geraakt door de flinke klap. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
