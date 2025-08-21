112-nieuws: Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast • Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:02 Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast Tweehonderd sloffen sigaretten zijn donderdagavond in beslag genomen door de politie in Heerle. Ze werden gevonden in de laadruimte van een bestelbusje dat door het buitengebied reed. Dat was agenten opgevallen omdat de bestuurder op hoge snelheid fietsers en ruiters passeerde. Lees verder Foto: Instagram politie Roosendaal.

05:52 Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen Naast de Statendamweg in Oosterhout staat sinds donderdagnacht een grote berg maaisel in brand. Die berg zou dertig bij zestig meter groot zijn en naar schatting zeker acht meter hoog. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.