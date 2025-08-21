Advertentie
112-nieuws: Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast • Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:02
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:02
Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast
Tweehonderd sloffen sigaretten zijn donderdagavond in beslag genomen door de politie in Heerle. Ze werden gevonden in de laadruimte van een bestelbusje dat door het buitengebied reed. Dat was agenten opgevallen omdat de bestuurder op hoge snelheid fietsers en ruiters passeerde.
05:52
Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen
Naast de Statendamweg in Oosterhout staat sinds donderdagnacht een grote berg maaisel in brand. Die berg zou dertig bij zestig meter groot zijn en naar schatting zeker acht meter hoog.
05:36
Gewonde bij botsing op A59, brandweer helpt slachtoffer uit auto
Een man is donderdagnacht gewond geraakt op de A59 bij knooppunt Hooipolder in Raamsdonksveer. Hij kwam daar met zijn auto in botsing met een andere auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een 's nachts.
