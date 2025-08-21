Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast • Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:02
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:02

Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast

Tweehonderd sloffen sigaretten zijn donderdagavond in beslag genomen door de politie in Heerle. Ze werden gevonden in de laadruimte van een bestelbusje dat door het buitengebied reed. Dat was agenten opgevallen omdat de bestuurder op hoge snelheid fietsers en ruiters passeerde.

Lees verder

Foto: Instagram politie Roosendaal.
Foto: Instagram politie Roosendaal.
05:52

Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen

Naast de Statendamweg in Oosterhout staat sinds donderdagnacht een grote berg maaisel in brand. Die berg zou dertig bij zestig meter groot zijn en naar schatting zeker acht meter hoog.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
05:36

Gewonde bij botsing op A59, brandweer helpt slachtoffer uit auto

Een man is donderdagnacht gewond geraakt op de A59 bij knooppunt Hooipolder in Raamsdonksveer. Hij kwam daar met zijn auto in botsing met een andere auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een 's nachts.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!