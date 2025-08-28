112-nieuws: Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden • Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:20 Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in een bovenwoning aan De Galerij in Uden, waar eerder op de avond een overleden man werd gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar onderzoekt alle mogelijke scenario's. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

07:40 Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden In een bovenwoning aan De Galerij in Uden is donderdagavond een overleden persoon gevonden. Het is nog onduidelijk hoe diegene om het leven is gekomen. De Forensische Opsporing doet onderzoek. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.