112-nieuws: Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden • Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:20
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:20
Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden
Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in een bovenwoning aan De Galerij in Uden, waar eerder op de avond een overleden man werd gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar onderzoekt alle mogelijke scenario's.
07:40
Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden
In een bovenwoning aan De Galerij in Uden is donderdagavond een overleden persoon gevonden. Het is nog onduidelijk hoe diegene om het leven is gekomen. De Forensische Opsporing doet onderzoek.
05:34
Hennepkwekerij en -stekkerij in rijtjeshuis ontmanteld
In een rijtjeshuis in de wijk IJpelaar in Breda is donderdag een hennepkwekerij en -stekkerij ontdekt. Daarin stonden ruim tienduizend stekken en driehonderd planten.
