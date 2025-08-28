Navigatie overslaan
112-nieuws: Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden • Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:20
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

08:20

Dode man gevonden in bovenwoning winkelstraat: verdachte aangehouden

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in een bovenwoning aan De Galerij in Uden, waar eerder op de avond een overleden man werd gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar onderzoekt alle mogelijke scenario's.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
07:40

Dode gevonden in bovenwoning in centrum van Uden

In een bovenwoning aan De Galerij in Uden is donderdagavond een overleden persoon gevonden. Het is nog onduidelijk hoe diegene om het leven is gekomen. De Forensische Opsporing doet onderzoek.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
05:34

Hennepkwekerij en -stekkerij in rijtjeshuis ontmanteld

In een rijtjeshuis in de wijk IJpelaar in Breda is donderdag een hennepkwekerij en -stekkerij ontdekt. Daarin stonden ruim tienduizend stekken en driehonderd planten.

Foto: Instagram politie Markdal.
Foto: Instagram politie Markdal.

