112-nieuws: Auto met vrouw en kind botst op vangrail A58 • Overvaller dringt huis binnen en bedreigt aanwezigen
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 01:36
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
01:36
Auto met vrouw en kind botst op vangrail A58
Op de A58 bij Etten-Leur is zondagavond een auto tegen de vangrail gebotst. Een achteropkomende auto reed over de brokstukken en kreeg daardoor een lekke band. Die auto kon doorrijden tot aan een tankstation een eindje verderop.
01:01
Overvaller dringt huis binnen en bedreigt aanwezigen
Een overvaller is zondagavond rond half twaalf een huis binnen gedrongen in de straat 'Bij de Populieren' in Helmond, dat meldt de politie.
