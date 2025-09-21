Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto met vrouw en kind botst op vangrail A58 • Overvaller dringt huis binnen en bedreigt aanwezigen

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 01:36
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

01:36

Auto met vrouw en kind botst op vangrail A58

Op de A58 bij Etten-Leur is zondagavond een auto tegen de vangrail gebotst. Een achteropkomende auto reed over de brokstukken en kreeg daardoor een lekke band. Die auto kon doorrijden tot aan een tankstation een eindje verderop.

Lees verder

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
01:01

Overvaller dringt huis binnen en bedreigt aanwezigen

Een overvaller is zondagavond rond half twaalf een huis binnen gedrongen in de straat 'Bij de Populieren' in Helmond, dat meldt de politie.

Lees verder

De straat waar de overval plaatsvond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De straat waar de overval plaatsvond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!