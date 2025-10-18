Overlast door jongeren: op deze plekken liep het dit jaar al uit de hand
Raamsdonksveer
In de wijk Baksweer in Raamsdonksveer liep het de afgelopen dagen uit de hand. Jongeren veroorzaken daar 's avonds onrust door vuurwerk af te steken, mensen te intimideren en te mishandelen.
Daarom heeft de gemeente Geertruidenberg in een deel van Raamsdonksveer groepsvorming van drie of meer personen verboden. Ook geldt er een vuurwerkverbod, is het bezit van brandbare stoffen of voorwerpen verboden, mag je geen alcohol bij je hebben en mag je geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete of aanhouding.
Bergen op Zoom
In een deel van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom geldt sinds vrijdag een samenscholingsverbod. Dat heeft burgemeester Margo Mulder besloten nadat er afgelopen week branden werden gesticht, vuurwerk werd afgestoken en overlast werd veroorzaakt door jongeren.
Lage Zwaluwe
In Lage Zwaluwe werd op 10 oktober een samenscholingsverbod ingesteld. Dat geldt tot na nieuwjaar. Het verbod geldt voor groepen van drie of meer mensen tussen de 14 en 26 jaar oud. In het dorp werden onder andere brievenbussen en prullenbakken opgeblazen met vuurwerk. Ook auto’s raakten beschadigd en werden er winkelruiten vernield.
Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen riep in januari ook al een samenscholingsverbod uit rond basisschool De Grienden. Toen werd het dorp geteisterd door een groepje jongeren.
Roosendaal
In de gemeente Roosendaal kwamen de afgelopen tijd ruim tweehonderd meldingen van vuurwerkoverlast binnen, voornamelijk in de wijken Kroeven en Langdonk. De situatie escaleerde eind september toen een groep jongeren zwaar vuurwerk naar twee handhavers en een politieagent gooide. Burgemeester Mark Buijs sprak over 'explosiegeweld' in de wijken.
In september is de gemeente met politie, brandweer en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken om de overlast aan te pakken. Ouders van jongeren die met vuurwerk op straat worden aangetroffen, krijgen een brief vanuit de gemeente. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd om met hun kind op gesprek te komen bij de burgemeester.
Den Bosch
De gemeente Den Bosch liet in oktober weten dat het OM onderzoek doet naar zestien jongeren. Zij zouden bij een grotere groep Syrische jongeren horen die voor overlast hebben gezorgd in de binnenstad.
Een andere groep jongeren in Den Bosch kreeg in augustus voor 45 dagen een gebiedsverbod. In de binnenstad, wijken en dorpen vonden er meerdere ernstige geweldsincidenten plaats. Burgemeester Jack Mikkers zei dat de stad al twee jaar te maken had met verschillende groepen jongeren die voor onrust zorgen.
Ook in Den Bosch-Noord, inclusief de Maaspoort en Rosmalen, zorgde een groep jongeren van 12 tot 15 jaar in maart en april voor overlast door eieren te gooien en dingen te vernielen. Er vonden mishandelingen plaats en meerdere kinderen werden slachtoffer van geweld en intimidatie.
Boxtel
Door overlast van groepen jongeren in de gemeente Boxtel werd in juni een samenscholingsverbod ingesteld. Bij dit verbod geldt dat jongeren nog wel buiten mogen rondhangen, maar als er overlast is (zoals vernielingen, mishandelingen of bedreigingen), grijpt de politie in. In juli kregen 24 jongeren in de gemeente een boete voor samenscholing.
Etten-Leur
Ook in Etten-Leur werd in juni een gebiedsverbod opgelegd aan een groep jongeren. De groep was betrokken bij verschillende incidenten en verstoorde de openbare orde. Zo vielen de jongeren al rijdend op fatbikes andere mensen lastig en scholden ze voorbijgangers uit. Het gebiedsverbod gold voor drie maanden.
Breda
In Breda was er van maart tot en met september een samenscholingsverbod rond het Monseigneur Nolensplein. Er was al langere tijd onrust en overlast voor omwonenden, zoals intimidatie, brandstichting en vernielingen. Ook was er in maart een steekpartij. Jongeren onder de 25 mochten daarom niet met meer dan vier personen samenkomen.
In juli presenteerde de gemeente Breda een zogeheten overlastlijst om het veiligheidsgevoel op bepaalde plekken te verbeteren. Op tien locaties werd extra toezicht en handhaving ingezet.