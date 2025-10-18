Overlast door jongeren: op deze plekken liep het dit jaar al uit de hand

In Raamsdonksveer werd vrijdag een noodverordening ingesteld na toenemende overlast door vuurwerk en bedreigingen. Het is bepaald niet de enige plaats in Brabant waar het misgaat. Dit jaar riepen acht gemeenten al een samenscholingsverbod, gebiedsverbod of noodverordening uit. Hieronder een overzicht van waar het misging en van de maatregelen die werden getroffen.

Raamsdonksveer

In de wijk Baksweer in Raamsdonksveer liep het de afgelopen dagen uit de hand. Jongeren veroorzaken daar 's avonds onrust door vuurwerk af te steken, mensen te intimideren en te mishandelen. Daarom heeft de gemeente Geertruidenberg in een deel van Raamsdonksveer groepsvorming van drie of meer personen verboden. Ook geldt er een vuurwerkverbod, is het bezit van brandbare stoffen of voorwerpen verboden, mag je geen alcohol bij je hebben en mag je geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete of aanhouding. Bergen op Zoom

In een deel van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom geldt sinds vrijdag een samenscholingsverbod. Dat heeft burgemeester Margo Mulder besloten nadat er afgelopen week branden werden gesticht, vuurwerk werd afgestoken en overlast werd veroorzaakt door jongeren.

De straten waar het samenscholingsverbod geldt (foto: gemeente Bergen op Zoom).

Lage Zwaluwe

In Lage Zwaluwe werd op 10 oktober een samenscholingsverbod ingesteld. Dat geldt tot na nieuwjaar. Het verbod geldt voor groepen van drie of meer mensen tussen de 14 en 26 jaar oud. In het dorp werden onder andere brievenbussen en prullenbakken opgeblazen met vuurwerk. Ook auto’s raakten beschadigd en werden er winkelruiten vernield.

Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen riep in januari ook al een samenscholingsverbod uit rond basisschool De Grienden. Toen werd het dorp geteisterd door een groepje jongeren.

Onder meer deze ruit ging eerder deze maand aan diggelen in Lage Zwaluwe (foto: Instagram wijkagenten Drimmelen).

Roosendaal

In de gemeente Roosendaal kwamen de afgelopen tijd ruim tweehonderd meldingen van vuurwerkoverlast binnen, voornamelijk in de wijken Kroeven en Langdonk. De situatie escaleerde eind september toen een groep jongeren zwaar vuurwerk naar twee handhavers en een politieagent gooide. Burgemeester Mark Buijs sprak over 'explosiegeweld' in de wijken. In september is de gemeente met politie, brandweer en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken om de overlast aan te pakken. Ouders van jongeren die met vuurwerk op straat worden aangetroffen, krijgen een brief vanuit de gemeente. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd om met hun kind op gesprek te komen bij de burgemeester.

Twee jongens van 16 en 17 jaar oud werden in oktober betrapt met dit zelfgemaakte explosief (foto: Politie Roosendaal.)

Den Bosch

De gemeente Den Bosch liet in oktober weten dat het OM onderzoek doet naar zestien jongeren. Zij zouden bij een grotere groep Syrische jongeren horen die voor overlast hebben gezorgd in de binnenstad.



Een andere groep jongeren in Den Bosch kreeg in augustus voor 45 dagen een gebiedsverbod. In de binnenstad, wijken en dorpen vonden er meerdere ernstige geweldsincidenten plaats. Burgemeester Jack Mikkers zei dat de stad al twee jaar te maken had met verschillende groepen jongeren die voor onrust zorgen.



Ook in Den Bosch-Noord, inclusief de Maaspoort en Rosmalen, zorgde een groep jongeren van 12 tot 15 jaar in maart en april voor overlast door eieren te gooien en dingen te vernielen. Er vonden mishandelingen plaats en meerdere kinderen werden slachtoffer van geweld en intimidatie.

Op het speelpleintje aan het Brolijnplein in de wijk Maaspoort waren meerdere kinderen in april slachtoffer van geweld en intimidatie (foto: Google Maps).