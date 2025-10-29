Verkiezingen: de eerste stembureaus zijn open • eerste stemmers melden zich
Drukste stembureau van Breda
Om acht uur staat de teller bij het stembureau op Breda station al op vijfhonderd stemmers. Dat is vergelijkbaar met hetzelfde tijdstip twee jaar geleden. Het station is het drukst bezochte stembureau van de stad. Twee jaar geleden kwamen er in totaal 3500 Bredanaars stemmen. De gemeente verwacht dit jaar een wat lagere opkomst, omdat veel kiezers zweven.
De 2-jarige Emma is nog niet kiesgerechtigd, maar komt samen met haar moeder Hannah stemmen op het station. "Ik hoop dat het een positief effect heeft op haar toekomst", vertelt ze. "Geen bezuinigingen op onderwijs, een goed zorgstelsel, een toekomst van minder polarisatie zodat we de positieve kijk erop kunnen houden, voor zover die er nog is."
Stemmen op een vrouw
Bianca Koolen (29) reist met de trein naar kantoor in Amsterdam en brengt in Breda van tevoren nog haar stem uit. Ze heeft op een vrouw gestemd. "Ik vind onderwerpen als abortusrecht, femicide, de gezondheidszorg voor vrouwen heel belangrijk. Het is jammer dat het nauwelijks terugkomt in debatten en de stemwijzer."
Hoe zat het de vorige keer?
Wat cijfers van de vorige Tweede Kamerverkiezingen op een rijtje. Bij de verkiezingen in november 2023 was de opkomst 77,7 procent.
Bijna 10,5 miljoen van de bijna 13,5 miljoen kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Er deden 26 partijen mee. 15 daarvan kregen genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer.
Dit jaar doen er 27 partijen mee. Ruim 13,4 miljoen kiesgerechtigden mogen hun stem uitbrengen.
Rennend richting de stemhokjes
Kiezen kan soms lastig zijn, maar echt zweten tijdens het stemmen hoeft meestal niet. Voor Ludo de Bie uit Breda was dat deze ochtend wél zo. In sporttenue kwam hij het stembureau op station Breda binnen rennen. “Ik doe iedere ochtend een looprondje en dacht: ik kan het maar meteen gedaan hebben.”
Hij wijkt dit jaar af van zijn gebruikelijke stem. "Er kwamen een paar dingen naar voren waar ik het niet mee eens ben. Met name het christelijke karakter van mijn partij werd te groot, er worden bepaalde groepen uitgesloten. Daar ben ik niet van en dat heeft me aan het denken gezet."
Jongeren oefenen met stemmen
Jongeren door heel Nederland brachten afgelopen weken al hun stem uit op school tijdens de landelijke Scholierenverkiezingen. In onze provincie deden 26264 studenten op het voortgezet onderwijs en mbo mee. Met meer dan 23 procent van de stemmen kwam PVV als winnaar uit de bus. D66 volgt met bijna 20 procent. GroenLinks-PvdA sluit de top drie met iets meer dan 8 procent van de stemmen.
Op pad vóór de regen
Zeker weten dat je droog blijft als je jouw stem uit gaat brengen? Zorg er dan voor dat je voor zeven uur vanavond de deur uit gaat. Daarna gaat het namelijk overal regenen, vertelde weerman Floris Lafeber van Weerplaza ons.
Eerste stemmers in Breda
De meeste stembureaus gaan om half acht open maar op het station van Breda kon je al om kwart over vijf terecht. Vroege vogel Nico Sluijks bracht daar als eerste zijn stem uit. "Ik moest vroeg gaan werken dus ik dacht: ik ga voor het werk nog even stemmen."
Wat hij hoopt? "Dat mijn partij de grootste wordt, en de PVV niet zo groot wordt als de vorige keer."
Verkiezingsdag is begonnen
Welkom op dit liveblog. Hier lees je vandaag alles over de Tweede Kamerverkiezingen. Benieuwd waar je in jouw buurt je kunt stemmen? Wij maakten dit overzicht: