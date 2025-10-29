Verkiezingen: de eerste stembureaus zijn open • eerste stemmers melden zich

08.15

Om acht uur staat de teller bij het stembureau op Breda station al op vijfhonderd stemmers. Dat is vergelijkbaar met hetzelfde tijdstip twee jaar geleden. Het station is het drukst bezochte stembureau van de stad. Twee jaar geleden kwamen er in totaal 3500 Bredanaars stemmen. De gemeente verwacht dit jaar een wat lagere opkomst, omdat veel kiezers zweven.

De 2-jarige Emma is nog niet kiesgerechtigd, maar komt samen met haar moeder Hannah stemmen op het station. "Ik hoop dat het een positief effect heeft op haar toekomst", vertelt ze. "Geen bezuinigingen op onderwijs, een goed zorgstelsel, een toekomst van minder polarisatie zodat we de positieve kijk erop kunnen houden, voor zover die er nog is."