Verkiezingen: man stemt vanaf brancard • kinderen naar de stembus

16.17

GroenLinks-PvdA is volgens een peiling van kiezersbuitennederland.nl de grootste partij onder Nederlanders die vanuit het buitenland stemmen, met 20,7 procent van de stemmen. De linkse samenwerking wordt gevolgd door PVV (18,5 procent) en D66 (17,2 procent). VVD en CDA halen in de prognose 9,8 en 8,2 procent.

Een recordaantal van 136.272 Nederlanders kan hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Bij de Kamerverkiezingen in 2023 waren dit 109.436 kiezers. De peiling is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging, een onlinetijdschrift voor Nederlanders in het buitenland.