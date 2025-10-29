Verkiezingen: man stemt vanaf brancard • kinderen naar de stembus
Meneer Govers moet naar ziekenhuis naar stemt eerst vanaf brancard
'Over mijn lijk' moet meneer Govers van 87 jaar gedacht hebben. Vanuit de brancard heeft hij woensdagmiddag in Tilburg zijn stem uitgebracht voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hij wilde per se pas mee naar het ziekenhuis na het uitbrengen van zijn stem. "De toekomst van het land is belangrijker dan mijn gezondheid", vertelde hij.
Opkomst Maashorst bijna 47 procent
In Maashorst had om 16.00 uur 46,98 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht, zo meldt de gemeente op X.
Opkomst in Den Bosch boven de 40 procent
In Den Bosch had om 15.00 uur 42,3 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat meldt de gemeente op een speciale website.
Volgens prognose GroenLinks-PvdA het grootst onder buitenlandse kiezers
GroenLinks-PvdA is volgens een peiling van kiezersbuitennederland.nl de grootste partij onder Nederlanders die vanuit het buitenland stemmen, met 20,7 procent van de stemmen. De linkse samenwerking wordt gevolgd door PVV (18,5 procent) en D66 (17,2 procent). VVD en CDA halen in de prognose 9,8 en 8,2 procent.
Een recordaantal van 136.272 Nederlanders kan hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Bij de Kamerverkiezingen in 2023 waren dit 109.436 kiezers. De peiling is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging, een onlinetijdschrift voor Nederlanders in het buitenland.
Stemmen op een Brabo? Dit zijn de opties
Met de verkiezingsdag in volle gang wil je misschien op een Brabander stemmen. Omroep Brabant en Localfocus namen de lijsten onder de loep en gingen op zoek naar de Brabanders. Wat blijkt: dat zijn er opnieuw relatief weinig.
Museum staat stil bij kiesrecht voor vrouwen
Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard staat vandaag stil bij het kiesrecht voor vrouwen. "Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen, maar wist je dat vrouwen pas in 1919 het felbegeerde kiesrecht kregen", schrijft het museum op Facebook.
Bart stemt, ook 'zonder perfect antwoord'
Bart Bambacht uit Tilburg is vanmiddag ook wezen stemmen. "Niet omdat ik overal het perfecte antwoord op heb, maar omdat ik geloof dat het belangrijk is om iets bij te dragen. Het maakt niet uit wie of wat je kiest, maar laat van je horen. Stilzitten verandert niets, maar stemmen wel", schrijft de Tilburg op zijn Facebook.
Basisschoolkinderen naar de stembus
De kinderen van groep zes tot en met acht van Kindcentrum Nicolaas in Oss mochten vandaag ook naar de stembus. Niet echt natuurlijk, want de basisschoolkinderen zijn nog minderjarig. De kindraad heeft het wissellokaal van de school omgebouwd tot stembureau. Het was een hoogtepunt voor de jonkies van zij zijn de laatste weken veel bezig geweest met de verkiezingen in de klas. Als het aan de klassen ligt worden D66 en de PVV de grootste partijen.
Brabant ondervertegenwoordigd op stembiljet
Noord-Brabant is ondervertegenwoordigd op het stembiljet. Onze provincie levert 9,3 procent van de kandidaten, maar vormt 14,8 procent van de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP.
Ook Gelderland heeft relatief weinig kandidaat-Kamerleden: 9,7 procent van alle lijsten, bij 12 procent van de bevolking. De meeste kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen wonen in Amsterdam. De hoofdstad levert 91 mensen die woensdag op het stembiljet staan.
Hier tellen verstandelijk beperkten de stemmen
In Sporthal de Roomley in Udenhout lijkt het woensdag een verkiezingsdag zoals alle anderen. Toch is het een bijzondere dag bij deze sporthal. Het stembureau werkt namelijk samen met het initiatief van stichting Prokkel voor inclusieve stembureaus, waar mensen met een verstandelijke beperking samen met een begeleider actief bijdragen aan het werk op het stembureau. En dat gaat volgens stembureauvoorzitter Thieu van Beijsterveldt helemaal goed. “De meeste stemmers hier, die kennen de mensen wel. Dat is het voordeel van een stembureau in een dorp", vertelt hij aan Omroep Tilburg.
Deze achternaam staat veel op de lijst
De meestvoorkomende achternaam op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen is De Boer. Acht potentiële volksvertegenwoordigers heten zo, maar uitgerekend bij de BoerBurgerBeweging (BBB) komt de naam niet voor.
Ook de naam Van Dijk, met allerlei verschillende schrijfwijzen, is veel terug te vinden op het stembiljet. Ook een Brabantse potentiële volksvertegenwoordiger heet Van Dijk met de achternaam. Zo komt nummer vier van de kieslijst van CDA, Inge van Dijk, uit Gemert. Andere achternamen die veel op de lijsten staan, zijn De Jong/De Jonge/De Jongh/Jong, Jansen/Janssen, Brouwer/Brouwers en Kasteleijn/Kastelijn/Casteleijn/Castelein. Bijna duizend achternamen komen maar één keer voor.
Helmonders bij de stembus
De verkiezingen zijn ook in Helmond in volle gang. Alle stembureaus in de stad zijn rolstoeltoegankelijk en op een aantal locaties zijn er extra voorzieningen. Zo is er een loep om de kleine letters vergroot te krijgen of een stemmal, zodat alle Helmonders goed kunnen stemmen.
Al bijna veertig procent van Steenbergers gestemd
In Steenbergen is tot twee uur vanmiddag 37,45 procent van de inwoners naar de stembus geweest. In totaal zijn er 7099 stemmen uitgebracht.
Twee vliegen in één klap: stemmen en de hond uitlaten
Onze verslaggever Jan Peels slaat vanmiddag twee vliegen in één klap. Hij brengt zijn stem uit in zijn woonplaats Vught én laat meteen zijn hond Taxi uit. Het is de vijfde keer dat de 13-jarige Taxi met zijn baasje mee gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze woensdag staat hij trouw toe te kijken hoe Jan zijn stembiljet in de bus doet, maar Taxi verwacht daarna wél een koekje voor zijn engelengeduld. Dat is pas multitasken!
Bijna 30 procent van Eindhoven heeft gestemd
In Eindhoven hebben rond één uur 's middags ongeveer 28,8 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat percentage komt op dat tijdstip min of meer overeen met de vier grootste gemeenten in het land. Ook andere grote gemeenten hebben vergelijkbare opkomstpercentages.
Steeds rustiger op stations
Na de ochtendspits is het rustiger geworden bij stembureaus op de stations, ziet een NS-woordvoerder. Momenteel is er vanwege de lunchpauze weer een 'kleine piek' te zien met mensen die willen stemmen. Verder blijft het nu wat rustiger, aldus de woordvoerder.
Smiley op stembiljet mag
Wellicht ten overvloede, maar het is de bedoeling dat je één vakje op het stembiljet rood maakt. Bij meerdere rode vakjes, wordt een stembiljet ongeldig.
Maar met het rode potlood teksten op een stembiljet zetten, terwijl er ook één hokje is ingekleurd mag in principe wel. Zo geeft de Kiesraad dit voorbeeld, waarbij iemand zowel een smiley heeft gezet op het biljet als de tekst 'Ik ben het zat!':
Meer dan drieduizend stemmen in Geertruidenberg
In de gemeente Geertruidenberg zijn tot twaalf uur al 3300 stemmen uitgebracht. De gemeente is blij dat kiezers gebruik maken van hun recht om te stemmen. Ze verwijzen inwoners naar de website van de gemeente om te kijken hoe druk het is bij de stembureaus.
Onze collega's gaan ook stemmen
De journalisten die bij Omroep Brabant werken, zijn soms net mensen. Zo gaan onze presentatoren, radio-dj's, redacteuren en leidinggevenden vandaag allemaal naar de stembus. Onze verslaggever Imke van de Laar had naast haar stem uitbrengen ook tijd om een mooie stemfie te maken in het hokje. Radio-dj Ronny Balk ging vanochtend stemmen bij stembureau Bosbender Veldhoven.
Rene stampt de stembiljetten goed aan
Rene van Woerkom is plaatsvervangend voorzitter van het stembureau in café en zalencentrum Frankies in Geffen. Aan hem vandaag de schone taak om alle stembiljetten goed aan de stampen in de stembus. Daar heeft hij door de jaren heen een speciale techniek voor ontwikkeld, vertelt hij verslaggever Eva de Schipper in een extra uitzending van Brabant Nieuws.
Met een lange plank duwt Rene de stembiljetten door de gleuf van de stembus. "Hij zit regelmatig vol dus ik ben aangenomen voor grof geweld", lacht de voorzitter. In het zalencentrum is het al een gezellige boel woensdag vroeg op de middag.
Een echtpaar dat al 53 jaar samen is, gaat vandaag samen stemmen. "Maar we stemmen dit keer niet hetzelfde", lacht de man. Hij verzekert onze verslaggever dat dat niet voor problemen in het huwelijk zorgt. "Dat schiet na al die jaren toch niet meer op." De tap van het café blijft de komende uren nog even dicht, want stemmen tellen met een drankje op lijkt de voorzitter geen goed idee.
Zo kan dit visueel beperkte Kamerlid stemmen
De visueel beperkte Daan de Kort, Kamerlid van VVD, stemt vanmiddag op bijzondere wijze in het gemeentehuis in Eindhoven. Door zijn visuele beperking kan De Kort de kieslijsten niet lezen. In een speciaal stemlokaal met een brailleboek en koptelefoon met audio ondersteuning kan hij toch stemmen.
Bij De Kort gaat dat vanmiddag helemaal vlekkeloos. Aan verslaggever Jan Waalen biecht hij in een extra uitzending van Brabant Nieuws op dat zijn stem naar zichzelf gaat. "Het begint met vertrouwen in jezelf", lacht hij. Voor de nummer 20 op de lijst van VVD wordt het een spannende avond. Volgens de peilingen zal het erom spannen of de partij daadwerkelijk twintig zetels haalt.
Uit onderzoek bleek deze week al dat het in Brabantse gemeenten vaak niet duidelijk is waar mensen met een beperking kunnen stemmen en wat er voor hen geregeld is om het stemmen makkelijker te maken.
Hier is het opvouwen van biljetten een hele opgave
In café en zalencentrum Frankies in Geffen is het vandaag een drukke boel. Voorzitter Elrike Broeksteeg heeft het gevoel dat het vorig jaar rustiger was in dit stembureau. "De teller staat nu op een kleine 600 stemmen. Het loopt al de hele ochtend lekker door. Dit is het eerst moment dat we stilzitten", vertelt de voorzitter.
Wat niet helemaal vlekkeloos gaat bij sommige kiezers is het opvouwen van de stembiljetten. "Mensen zijn langer bezig met het opvouwen van de biljetten, dan het stemmen zelf", lacht Elrike.
Minister van Defensie stemt in 'zijn' Oisterwijk
Ruben Brekelmans, demissionair minister van Defensie (VVD), brengt vanochtend zijn stem uit in zijn eigen Oisterwijk. "Mijn gedachten gaan naar Oekraïne, waar gevochten wordt voor vrijheid en democratie. En naar al die plekken in de wereld waar democratie zo onder druk staat. In Nederland kunnen we vrij stemmen. Nu voor het 80e jaar. Door grote offers die zijn gebracht. Laten we dat koesteren en actief beschermen. Veel wijsheid en geniet van het moment", schrijft hij op Facebook.
Stemmen in het Textielmuseum
Bij het Textielmuseum in Tilburg loopt de rij vanochtend lekker door. Onze politiek verslaggever Rick Lemmens stond daar rond elf uur zelf in de rij voordat hij hard aan het werk mag. De opkomst in het museum noemt hij 'gezond'. Buiten staat er wel een rij die een kwartiertje lang is.
Deze lijstduwer wordt burgemeester en geen Kamerlid
Fleur Gräper is vorige week voorgedragen om burgemeester van Tilburg te worden. Met plek 46 is zij lijstduwer bij D66. Een van de andere kandidaten was Esmah Lahlah, die in Tilburg woont en er eerder wethouder was. Ze is nummer twee op de lijst van GroenLinks-PvdA, achter lijsttrekker Frans Timmermans. Dat Lahlah heeft gesolliciteerd, lekte vorige week uit. De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben daar aangifte van gedaan, omdat zulke sollicitaties geheim moeten blijven.
Lees hier meer over het aanstaande burgemeesterschap van Fleur Gräper.
Burgemeester stemt in Monument Kamp Vught
Burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan van gemeente Vught bracht vanochtend haar stem uit bij Nationaal Monument Kamp Vught. In het herinneringscentrum kunnen inwoners vandaag hun stem uitbrengen.
Volgens directeur Jeroen van den Eijnde laat deze locatie het belang van de democratie zien. “Dat inwoners juist op deze plek hun stem kunnen uitbrengen, maakt zichtbaar waar onze democratie voor staat. Het herinnert ons eraan dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is en dat we die samen moeten blijven bewaken", zegt hij.
Al bijna drieduizend stemmen in Steenbergen
In de gemeente Steenbergen zijn vanochtend tot 10.00 uur 2814 stemmen uitgebracht. Dat is 14,84 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden in de gemeente. Dat laat de gemeente woensdagochtend weten. In Steenbergen kan op twaalf plekken gestemd worden. De meeste stemmen werden tot nu toe uitgebracht in het gemeentehuis.
In gemeente Drimmelen is de opkomst tot 10.00 uur zo'n 15 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden. Dat meldt burgemeester Boy Scholtze op zijn Instagram.
Opkomst tot nu toe iets lager
Tot 10.30 uur woensdagochtend was 12 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan voor de Tweede Kamerverkiezingen, meldt de NOS op basis van Ipsos I&O. Dat is net iets minder dan rond hetzelfde tijdstip twee jaar geleden, bij de vorige Kamerverkiezingen. Toen had rond 10.30 uur 14 procent van de kiezers een stem uitgebracht.
Vlaggen voor 'Operatie Hijs de Vlag'
Op verschillende plekken in het land zijn Nederlandse vlaggen opgehangen na een oproep van actiegroep Operatie Hijs de Vlag. De initiatiefnemers willen mensen aanmoedigen "in het belang van Nederland" te stemmen. Ook in Brabant hangen op verschillende plekken Nederlandse vlaggen. Zo hangt er over een welkomstbord van Sint Willebrord en Geldrop een vlag en wapperen de Nederlandse kleuren ook in Rosmalen aan een huis.
Voorzitter politievakbond: 'Ga stemmen!'
Maarten Brink, de voorzitter van de Nederlandse Politie Vakbond in Zeeland-West-Brabant, roept zijn volgers op X op om te gaan stemmen. Met zijn ervaring als voorzitter, brigadier en agent in West-Brabant komt hij veel in aanraking met veiligheid en leefbaarheid. De politiek heeft daar een grote invloed op dus Brink weet als geen anders hoe belangrijk het is om te stemmen.
Niet alle stembureaus toegankelijk voor mindervaliden
Niet alle stembureaus zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking, ondanks dat dit verplicht is. Van de ruim 10.000 stemlokalen in het land, zijn er minstens 224 niet toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
Opvallend: in Waalwijk is meer dan de helft van de stemlokalen niet toegankelijk voor mindervaliden.
Bekijk hier hoeveel procent van de stembureaus in jouw gemeente toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Brabantse lijstrekkers stemmen buiten provincie
Rob Jetten uit Uden, lijstrekker van D66, heeft vanochtend uitgebreid te tijd genomen om te stemmen. Dat deed hij niet in onze provincie, maar in een wijkcentrum in Den Haag, waar de geboren en getogen Udenaar momenteel woont. Dat geldt ook voor de lijsttrekker van Volt Laurens Dassen uit Knegsel. Hij bracht vanochtend zijn stem uit in poppodium Paard in Den Haag, waar hij voor zijn politieke carrière naar toe is verhuisd. Jesse Klaver uit Roosendaal bracht zijn stem uit in het Kunstmuseum in Den Haag, waar hij momenteel woont.
In stembureaus vol met camera's van journalisten doen de lijstrekkers met een brede glimlach hun stembiljet in de bus. Daarna neemt Dassen uitgebreid de tijd voor een stemfie (selfie tijdens het stemmen, red.) en Jetten gaat nog even met kiezers op de foto.
Esmah Lahlah bij stemmen: 'Amper geslapen'
Esmah Lahlah, Kamerlid en tweede op de kieslijst van GroenLinks-PvdA, brengt woensdagochtend met een grote glimlach haar stem uit bij wijkgebouw Reinevaer in Tilburg-West, de stad waar ze als wethouder jarenlang armoede op de agenda zette. “Ik heb amper geslapen. Echt maar een paar uur. Het is een spannende dag", vertelt Lahlah als ze haar stem uitbrengt.
De armoedebestrijder is met een duidelijk doel naar Den Haag gegaan en hoopt met die missie aan de slag te kunnen als haar partij de grootste wordt. "Grote maatschappelijke problemen hebben twee jaar lang stilgestaan. Ik kan op één hand tellen hoe vaak armoede en bestaanszekerheid in deze periode zijn besproken. Ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan", zegt ze.
Lahlah kwam vorige week nog in het nieuws toen uitlekte dat ze gesolliciteerd had als burgemeester van Tilburg. De provincie en gemeente deden aangifte van het lek. Toch wil Lahlah op deze verkiezingsdag benadrukken dat ze ondanks haar eerdere sollicitatie met volle kracht in Den Haag aan de slag wil. "Dat was een droom die voorbij kwam en ik had dingen echt anders kunnen doen, maar de inzet voor Den Haag is er de afgelopen maanden niet minder door geworden."
Laatste peiling dicht bij elkaar
In de laatste peilingwijzer van dinsdagavond 28 oktober liggen de drie grootste partijen erg dicht bij elkaar. De Peilingwijzer berekent een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag.
De PVV heeft vooral in de laatste fase van de campagne terrein verloren en staat in de wijzer op 24 tot 28 Kamerzetels. GroenLinks-PvdA blijft juist week na week stabiel op 22 tot 26, terwijl D66 onder leiding van Rob Jetten verder is doorgegroeid naar 21 tot 25. Kort daarachter komt het CDA met 18 tot 22 zetels, op de voet gevolgd door de VVD op 15 tot 19. JA21 staat een stuk lager met 9 tot 12.
Drukste stembureau van Breda
Om acht uur staat de teller bij het stembureau op Breda station al op vijfhonderd stemmers. Dat is vergelijkbaar met hetzelfde tijdstip twee jaar geleden. Het station is het drukst bezochte stembureau van de stad. Twee jaar geleden kwamen er in totaal 3500 Bredanaars stemmen. De gemeente verwacht dit jaar een wat lagere opkomst, omdat veel kiezers zweven.
De 2-jarige Emma is nog niet kiesgerechtigd, maar komt samen met haar moeder Hannah stemmen op het station. "Ik hoop dat het een positief effect heeft op haar toekomst", vertelt ze. "Geen bezuinigingen op onderwijs, een goed zorgstelsel, een toekomst van minder polarisatie zodat we de positieve kijk erop kunnen houden, voor zover die er nog is."
Stemmen op een vrouw
Bianca Koolen (29) reist met de trein naar kantoor in Amsterdam en brengt in Breda van tevoren nog haar stem uit. Ze heeft op een vrouw gestemd. "Ik vind onderwerpen als abortusrecht, femicide, de gezondheidszorg voor vrouwen heel belangrijk. Het is jammer dat het nauwelijks terugkomt in debatten en de stemwijzer."
Hoe zat het de vorige keer?
Wat cijfers van de vorige Tweede Kamerverkiezingen op een rijtje. Bij de verkiezingen in november 2023 was de opkomst 77,7 procent.
Bijna 10,5 miljoen van de bijna 13,5 miljoen kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Er deden 26 partijen mee. 15 daarvan kregen genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer.
Dit jaar doen er 27 partijen mee. Ruim 13,4 miljoen kiesgerechtigden mogen hun stem uitbrengen.
Rennend richting de stemhokjes
Kiezen kan soms lastig zijn, maar echt zweten tijdens het stemmen hoeft meestal niet. Voor Ludo de Bie uit Breda was dat deze ochtend wél zo. In sporttenue kwam hij het stembureau op station Breda binnen rennen. “Ik doe iedere ochtend een looprondje en dacht: ik kan het maar meteen gedaan hebben.”
Hij wijkt dit jaar af van zijn gebruikelijke stem. "Er kwamen een paar dingen naar voren waar ik het niet mee eens ben. Met name het christelijke karakter van mijn partij werd te groot, er worden bepaalde groepen uitgesloten. Daar ben ik niet van en dat heeft me aan het denken gezet."
Jongeren oefenen met stemmen
Jongeren door heel Nederland brachten afgelopen weken al hun stem uit op school tijdens de landelijke Scholierenverkiezingen. In onze provincie deden 26264 studenten op het voortgezet onderwijs en mbo mee. Met meer dan 23 procent van de stemmen kwam PVV als winnaar uit de bus. D66 volgt met bijna 20 procent. GroenLinks-PvdA sluit de top drie met iets meer dan 8 procent van de stemmen.
Op pad vóór de regen
Zeker weten dat je droog blijft als je jouw stem uit gaat brengen? Zorg er dan voor dat je voor zeven uur vanavond de deur uit gaat. Daarna gaat het namelijk overal regenen, vertelde weerman Floris Lafeber van Weerplaza ons.
Eerste stemmers in Breda
De meeste stembureaus gaan om half acht open maar op het station van Breda kon je al om kwart over vijf terecht. Vroege vogel Nico Sluijks bracht daar als eerste zijn stem uit. "Ik moest vroeg gaan werken dus ik dacht: ik ga voor het werk nog even stemmen."
Wat hij hoopt? "Dat mijn partij de grootste wordt, en de PVV niet zo groot wordt als de vorige keer."
Verkiezingsdag is begonnen
