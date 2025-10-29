Verkiezingen: met de hond naar de stembus • steeds rustiger op stations

12.35

Rene van Woerkom is plaatsvervangend voorzitter van het stembureau in café en zalencentrum Frankies in Geffen. Aan hem vandaag de schone taak om alle stembiljetten goed aan de stampen in de stembus. Daar heeft hij door de jaren heen een speciale techniek voor ontwikkeld, vertelt hij verslaggever Eva de Schipper in een extra uitzending van Brabant Nieuws.

Met een lange plank duwt Rene de stembiljetten door de gleuf van de stembus. "Hij zit regelmatig vol dus ik ben aangenomen voor grof geweld", lacht de voorzitter. In het zalencentrum is het al een gezellige boel woensdag vroeg op de middag.

Een echtpaar dat al 53 jaar samen is, gaat vandaag samen stemmen. "Maar we stemmen dit keer niet hetzelfde", lacht de man. Hij verzekert onze verslaggever dat dat niet voor problemen in het huwelijk zorgt. "Dat schiet na al die jaren toch niet meer op." De tap van het café blijft de komende uren nog even dicht, want stemmen tellen met een drankje op lijkt de voorzitter geen goed idee.