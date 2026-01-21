112-nieuws: Muur brokkelt af nadat bestuurster huis ramt in Bergen op Zoom • Dief neemt dure spullen mee en laat chocoladespoor achter in Hilvarenbeek

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:35 Muur brokkelt af nadat bestuurster huis ramt in Bergen op Zoom Een vrouw is woensdagochtend met haar auto tegen de gevel van een huis gebotst aan de Wikkelaan in Bergen op Zoom. Door de klap stortte een deel van de muur in en belandden flink wat bakstenen voor de voordeur van het huis. Lees verder

09:46 Dief neemt dure spullen mee en laat chocoladespoor achter in Hilvarenbeek Agenten in Hilvarenbeek kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag op een bijzondere manier een inbreker op het spoor. Naast dure spullen had de inbreker ook zijn zinnen gezet op een doos chocolade. Lees verder

08:20 Automobilist overleden na zware crash op A58 bij Tilburg De automobilist die dinsdagavond zwaargewond raakte bij een crash op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof is overleden. Dat meldt de politie woensdagochtend. Lees verder

08:09 Ongeluk zorgt voor meer dan uur vertraging op A50 Een ongeluk bij de Maasbrug op de A50 in de richting van Arnhem zorgt woensdagochtend voor een hoop vertraging. Rond tien over acht staat er een file van 75 minuten voor de Maasbrug bij Ravenstein. Lees verder

07:38 Auto's botsen op elkaar op kruising in Waalwijk Twee auto's zijn woensdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Biesbosweg en de Sluisweg in Waalwijk. Een van de bestuurders wilde de kruising oversteken, maar zag de tegemoetkomende auto over het hoofd. Lees verder