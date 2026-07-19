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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Auto met kinderen belandt in sloot op A50, vijf personen naar ziekenhuis | Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier

Vandaag om 03:29

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

03:29

Auto met kinderen belandt in sloot op A50, vijf personen naar ziekenhuis

Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. De auto raakte van de weg, reed een paaltje omver en sloeg daarna in de sloot.

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03:18

Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier

Een ree is zaterdagavond uit schrik voor loslopende honden in het kanaal gesprongen in Beek en Donk. Het dier was zo in paniek dat de brandweer te hulp moest schieten om de ree uit het water te redden, maar die hulp was tevergeefs.

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03:06

Man en vrouw gewond bij steekpartij in appartement in Helmond

Een man en vrouw zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in een appartement aan het Ameidepark in Helmond. Een traumahelikopter is opgeroepen.

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