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LIVE 112-nieuws | Auto met kinderen belandt in sloot op A50, vijf personen naar ziekenhuis | Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier
Vandaag om 03:29
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Liveblog
03:29
Auto met kinderen belandt in sloot op A50, vijf personen naar ziekenhuis
Vijf inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. De auto raakte van de weg, reed een paaltje omver en sloeg daarna in de sloot.
03:18
Ree schrikt van honden en springt in kanaal, redding komt te laat voor dier
Een ree is zaterdagavond uit schrik voor loslopende honden in het kanaal gesprongen in Beek en Donk. Het dier was zo in paniek dat de brandweer te hulp moest schieten om de ree uit het water te redden, maar die hulp was tevergeefs.
03:06
Man en vrouw gewond bij steekpartij in appartement in Helmond
Een man en vrouw zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in een appartement aan het Ameidepark in Helmond. Een traumahelikopter is opgeroepen.
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