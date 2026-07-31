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LIVE 112-nieuws | Verboden vangkooien, dieren en munitie gevonden op jachtterrein in Altena | Voor tweede nacht op rij meerdere bushokjes vernield in Oosterhout
Vandaag om 06:54
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Liveblog
06:54
Verboden vangkooien, dieren en munitie gevonden op jachtterrein in Altena
De verdachte die woensdag werd aangehouden voor illegale jacht in Altena had daar een grote hoeveelheid munitie die niet goed was opgeslagen en verboden vangkooien staan. Zo werd een levende duif in een grote vangkooi gebruikt als lokaas voor roofvogels. Ook werden ruim 200 wilde eenden en 100 fazanten in beslag genomen.
06:41
Voor tweede nacht op rij meerdere bushokjes vernield in Oosterhout
Voor de tweede nacht op rij zijn er woensdagnacht bushokjes vernield in Oosterhout. De politie denkt dat het glas van de bushokjes is ingegooid met een stoeptegel of steen en is op zoek naar getuigen.
06:15
Verdachte onvindbaar in maisveld na inbraakpoging, 2 mannen in sloot gepakt
De politie heeft haar handen donderdagnacht vol gehad aan het zoeken van de verdachten van een poging tot woninginbraak in Vlijmen. Een verdachte vluchtte een maisveld in na de mislukte inbraak. De politie startte een zoekactie, maar zonder succes. Twee andere verdachten hielden zich schuil in een sloot.
05:58
Vrouwen gewond bij crash tegen boom in Den Bosch, lachgascilinder gevonden
Twee vrouwen uit Den Bosch zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Larenweg in Den Bosch. De bijrijdster zat bekneld en moest bevrijd worden. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de auto werd een lachgascilinder gevonden.
05:41
Mannen stelen wasmiddel en andere boodschappen, mogelijk in meer winkels
Twee mannen van 19 en 25 jaar hebben donderdag een grote hoeveelheid wasmiddel en andere boodschappen gestolen in een supermarkt in Nuenen. In de auto van de mannen werden een aantal goed gevulde vuilniszakken met levensmiddelen gevonden. De politie sluit niet uit dat alleen de supermarkt in Nuenen slachtoffer is geworden van diefstal.
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