LIVE 112-nieuws | Verboden vangkooien, dieren en munitie gevonden op jachtterrein in Altena | Voor tweede nacht op rij meerdere bushokjes vernield in Oosterhout

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Twee mannen van 19 en 25 jaar hebben donderdag een grote hoeveelheid wasmiddel en andere boodschappen gestolen in een supermarkt in Nuenen. In de auto van de mannen werden een aantal goed gevulde vuilniszakken met levensmiddelen gevonden. De politie sluit niet uit dat alleen de supermarkt in Nuenen slachtoffer is geworden van diefstal.

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