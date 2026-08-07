Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Vlammen slaan uit keet in Casteren | Auto slaat over de kop in Oudheusden, twee mensen gewond

Vandaag om 14:53

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

14:53

Vlammen slaan uit keet in Casteren

Op een afgeslote gebied in Casteren is vrijdagmiddag een keet volledig afgebrand. De keet stond tussen de bomen in de buurt van de Gagelvelden achter hekken.

Lees verder

14:29

Auto slaat over de kop in Oudheusden, twee mensen gewond

Een auto is vrijdagmiddag over de kop geslagen op de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt.

Lees verder

13:40

Balkon verwoest door brand in Den Bosch

In een huis aan de Nieuwstraat in Den Bosch is vrijdagochtend brand uitgebroken. De balkondeur van het huis is compleet verwoest en ook is een raam gesneuveld.

Lees verder

12:22

Poging brandstichting in bos bij Boxtel, peuken en houtskool ontdekt

In een bosgebied aan de Heult bij Boxtel heeft de brandweer donderdagavond sigarettenpeuken en stukjes houtskool gevonden. Volgens de brandweer is er geprobeerd een bosbrand te veroorzaken. 

Lees verder

10:45

Auto ramt geparkeerde auto's en slaat over de kop, bestuurder gewond

Een auto is vrijdagochtend over de kop geslagen op de Professor Asserweg in Waalwijk. De automobilist is daarbij gewond geraakt. De auto raakte bij het ongeluk ook nog twee geparkeerde auto's.

Lees verder

09:00

Vrachtwagen vat vlam op A59 bij Made

Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend vlam gevat op A59 bij Made. De brand woedde achter de cabine. Voor de bluswerkzaamheden werd de afrit tijdelijk afgesloten.

Lees verder

05:58

Geparkeerde pick-up bij garage Ravenstein vat vlam

Een geparkeerde Ram pick-up vatte donderdagavond vlam voor een autogarage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Een medewerker van het bedrijf, die nog aan het werk was op kantoor, ontdekte het vuur. 

Lees verder

05:49

Elektrische auto bij huis uitgebrand, brandweer voorkomt dat vuur overslaat

Een auto aan de Frits Verhagenstraat in Veldhoven is donderdagavond uitgebrand. De auto stond aan de lader op de oprit naast een huis. De brandweer hield het huis nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. 

Lees verder

05:32

Explosie bij huis in Den Bosch, politie zet omgeving af

Bij een huis aan de Blokpolder in de Bossche wijk Maaspoort is donderdagnacht een explosie geweest. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners van het huis zijn op vakantie.

Lees verder

05:26

Auto crasht bij Riethoven, bestuurder ongedeerd

Een auto is donderdagnacht gecrasht op de Westparallel bij Riethoeven. Het ging mis rond drie uur 's nachts, toen de bestuurder van Veldhoven richting Valkenswaard reed. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.