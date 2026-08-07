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LIVE 112-nieuws | Vlammen slaan uit keet in Casteren | Auto slaat over de kop in Oudheusden, twee mensen gewond
Vandaag om 14:53
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
14:53
Vlammen slaan uit keet in Casteren
Op een afgeslote gebied in Casteren is vrijdagmiddag een keet volledig afgebrand. De keet stond tussen de bomen in de buurt van de Gagelvelden achter hekken.
14:29
Auto slaat over de kop in Oudheusden, twee mensen gewond
Een auto is vrijdagmiddag over de kop geslagen op de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt.
13:40
Balkon verwoest door brand in Den Bosch
In een huis aan de Nieuwstraat in Den Bosch is vrijdagochtend brand uitgebroken. De balkondeur van het huis is compleet verwoest en ook is een raam gesneuveld.
12:22
Poging brandstichting in bos bij Boxtel, peuken en houtskool ontdekt
In een bosgebied aan de Heult bij Boxtel heeft de brandweer donderdagavond sigarettenpeuken en stukjes houtskool gevonden. Volgens de brandweer is er geprobeerd een bosbrand te veroorzaken.
10:45
Auto ramt geparkeerde auto's en slaat over de kop, bestuurder gewond
Een auto is vrijdagochtend over de kop geslagen op de Professor Asserweg in Waalwijk. De automobilist is daarbij gewond geraakt. De auto raakte bij het ongeluk ook nog twee geparkeerde auto's.
09:00
Vrachtwagen vat vlam op A59 bij Made
Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend vlam gevat op A59 bij Made. De brand woedde achter de cabine. Voor de bluswerkzaamheden werd de afrit tijdelijk afgesloten.
05:58
Geparkeerde pick-up bij garage Ravenstein vat vlam
Een geparkeerde Ram pick-up vatte donderdagavond vlam voor een autogarage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Een medewerker van het bedrijf, die nog aan het werk was op kantoor, ontdekte het vuur.
05:49
Elektrische auto bij huis uitgebrand, brandweer voorkomt dat vuur overslaat
Een auto aan de Frits Verhagenstraat in Veldhoven is donderdagavond uitgebrand. De auto stond aan de lader op de oprit naast een huis. De brandweer hield het huis nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.
05:32
Explosie bij huis in Den Bosch, politie zet omgeving af
Bij een huis aan de Blokpolder in de Bossche wijk Maaspoort is donderdagnacht een explosie geweest. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners van het huis zijn op vakantie.
05:26
Auto crasht bij Riethoven, bestuurder ongedeerd
Een auto is donderdagnacht gecrasht op de Westparallel bij Riethoeven. Het ging mis rond drie uur 's nachts, toen de bestuurder van Veldhoven richting Valkenswaard reed.
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