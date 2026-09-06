LIVE | Wie wint het Bloemencorso? De tweede doorkomst gaat beginnen
Zundert staat vandaag volledig in bloei. Twintig buurtschappen trekken met hun indrukwekkende dahliacreaties door de straten tijdens de jubileumeditie van het Bloemencorso Zundert. Kun je er niet bij zijn? Dan ben je hier op de juiste plek. Volg alle hoogtepunten, opvallende momenten, de sfeer langs en de uitslag in ons liveblog.
Liveblog
Kijk hier live mee naar de tweede doorkomst
Nieuwe trofee: 'De Golden Scepter' wacht op winnaar
Naast de strijd om de eerste plaats staat er dit jaar nog iets nieuws op het spel. Corso Zundert presenteerde onlangs de Golden Scepter, een nieuwe wisseltrofee die een eerbetoon is aan de dahlia.
Scouting doet goede zaken langs het parcours
20. Laarheide sluit af met sprookjesachtige Bazaar
Buurtschap Laarheide voert het publiek mee naar oosterse sferen met Bazaar. Tussen de kooplui en marktkramen loopt een meisje met een bijzondere lamp. Zodra ze erover wrijft, stijgt rook op en verschijnt een reusachtige geest boven de wagen.
De geest torent hoog boven het tafereel uit en tilt het meisje op, tot schrik van de omstanders op de markt. Met de oosterse muziek en het theatrale verhaal zorgt Laarheide voor een sprookjesachtig slot van de optocht.
19. Rijsbergen laat patronen dansen met Chorégraphie Géométrique
Buurtschap Rijsbergen kiest voor precisiewerk met Chorégraphie Géométrique. Op de wagen voeren armen en benen een zorgvuldig gechoreografeerde dans uit, waarbij geometrische patronen voortdurend van vorm veranderen.
Alles beweegt volledig synchroon dankzij een uitgekiend mechaniek en een geprogrammeerde aansturing. Het resultaat is een hypnotiserend schouwspel waarin techniek en beweging samenkomen tot één grote, dansende compositie.
De acteurs trekken het publiek in Club Sensoria
18. Futuristisch feest op de Heikant
Met Club Sensoria neemt buurtschap Klein-Zundertse Heikant het publiek mee naar de nachtclub van de toekomst. Op zwevende plateaus vieren mensen, dieren en fantasiewezens samen feest in een wereld waarin mens en techniek met elkaar zijn versmolten.
Opvallende groene pilaren lijken eindeloos omhoog te draaien en versterken het futuristische effect. Dankzij uv-kleuren, bewegende elementen en een extra voorwagen die de sfeer erin brengt, is Club Sensoria een van de meest spectaculaire en energieke wagens van de optocht.
17. Helpt Elkander duikt de ruimte in met Wormhole
Buurtschap Helpt Elkander neemt het publiek mee op een reis door tijd en ruimte. Met Wormhole staat een mysterieuze doorgang centraal die twee punten in het universum met elkaar verbindt.
De wagen zit vol beweging en technische details. Een ruimteschip beweegt zich langs een sterrenhemel van duizenden bollen, terwijl een eindeloze tunnel de suggestie wekt van een reis naar een andere plek of zelfs een andere tijd. Zonder figuranten weet Helpt Elkander een indrukwekkend sciencefictiontafereel neer te zetten.
16. Raamberg trekt ten aanval met Meedogenloos
Bij buurtschap Raamberg staat een allesverwoestende aanval centraal. In Meedogenloos wordt een stad bestormd door een enorme troepenmacht. Met speren, een stormram, muurbeklimmers en een katapult rukken de aanvallers op, vastbesloten om alles op hun pad te vernietigen. Zo'n honderd figuranten brengen het dreigende tafereel tot leven. De donkere muziek maakt de indrukwekkende en onheilspellende voorstelling compleet.
Kijk hier terug hoe wagen 11 tot en met 15 door de straten trekken
15. Achtmaal maakt indruk met Pareidolia
Buurtschap Achtmaal kiest met Pareidolia voor een indringend en actueel thema. Tegen een decor dat oogt als een verwoest oorlogsgebied staan kinderen in de rij voor voedsel.
Tijdens de presentatie spelen de kinderen nog onbezorgd, totdat een luchtalarm klinkt. Daarna zoeken ze veiligheid, om even later weer tevoorschijn te komen en de cyclus opnieuw te laten beginnen. Met de witte dahlia's en de subtiele figuratie weet Achtmaal een indrukwekkend beeld neer te zetten.
Reigers vliegen over het publiek bij Sandraugia
14. Laer-Akkermolen laat Zundert wortelen met Sandraudiga
Buurtschap Laer-Akkermolen brengt met Sandraudiga een ode aan de band tussen mens, dier en natuur. De wagen ademt het Zundertse landschap, met grassen, dieren en figuranten die het geheel tot leven brengen.
Het spektakel zit dit keer niet in grote bewegingen, maar juist in de details. Reigers lijken door de lucht te vliegen, ogen gaan open en dicht en tijdens de presentatie komen zon en maan op hun eigen manier voorbij. Een rustige, maar bijzonder verfijnde wagen die uitnodigt om zelf op ontdekking te gaan.
13. ’t Stuk trekt ten strijde met Warchild
Bij buurtschap ’t Stuk is vrede ver te zoeken. In Warchild wordt een stad belegerd door een oprukkend leger. Met speren, een stormram, muurbeklimmers en zelfs een katapult komt de aanval steeds dichterbij. Zo'n honderd figuranten brengen het strijdtoneel tot leven, terwijl dreigende muziek de spanning verder opvoert. Een indrukwekkend en meeslepend schouwspel dat niemand langs de route zal ontgaan.
12. Zielentocht zweeft door het corso
Wagen 12 van buurtschap Klein Zundert valt op door rust en eenvoud. Zielentocht hangt volledig aan een bovenconstructie en beweegt daardoor bijna zwevend over het parcours. De witte uitvoering en ingetogen muziek zorgen voor een serene sfeer. Wat de wagen precies verbeeldt, laat het buurtschap bewust in het midden. Juist dat mysterieuze karakter maakt Zielentocht tot een opvallende verschijning in de optocht.
11. Schijf laat het publiek zelf kiezen met IS IT ALIVE
Wat zien we eigenlijk? Buurtschap Schijf geeft het antwoord niet zomaar prijs met IS IT ALIVE. De mysterieuze creatie oogt als iets dat langzaam door de straat zweeft in plaats van rijdt.
Is het dierlijk of juist plantaardig? Dat mag het publiek zelf invullen. Met verfijnde details, bijzondere textielvormen en subtiele beweging probeert Schijf het idee van een traditionele corsowagen los te laten. Een wagen die vooral vragen oproept en daarmee de fantasie aan het werk zet.
Kijk hier terug hoe wagen 6 tot en met 10 door de straten trekken
10. De tijd tikt voor de Berk
Bij buurtschap De Berk draait alles om de onverbiddelijke kracht van de tijd. Op de wagen staat een enorme schedel centraal, die langzaam lijkt weg te zakken terwijl de natuur haar plek inneemt. Met het indrukwekkende ontwerp verbeeldt De Berk het einde van een tijdperk. Zonder figuranten, maar met een beeld dat langs het parcours direct tot de verbeelding spreekt.
WELLES NIETS door de straten
9. Molenstraat verdeelt Zundert met WELLES-NIETES
Buurtschap Molenstraat maakt van de corsoroute één grote welles-nietesdiscussie. De wagen WELLES-NIETES bestaat uit twee kanten: een gele zijde met 'Welles' en een rode zijde met 'Nietes'.
Niet alleen de wagen is verdeeld in twee kampen, ook het publiek doet mee. Langs de route wordt zichtbaar partij gekozen, helemaal in de geest van het ontwerp. Met zestig figuranten, van wie er 22 op de wagen staan, zorgt Molenstraat voor een van de opvallendste acts van deze middag.
8. Stuivezand brengt Zeespiegel tot leven
Wagen nummer 8 is Zeespiegel van buurtschap Stuivezand. Hier staat de stijgende zeespiegel centraal. Langs de kustlijn lijken rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water te worden omsloten.
Geen grote bewegende onderdelen dit jaar, maar juist een subtiel spel van spiegeling en perspectief. Terwijl de wagen voorbijtrekt, verandert het water voortdurend van aanzicht. Met een lengte van zo'n 25 meter is het bovendien een imposante verschijning op het parcours.
7. De Lent speelt een bloemrijke versie van Zeeslag
Buurtschap De Lent komt voorbij met B4: RAAK!, een creatieve knipoog naar het bekende spel Zeeslag. Op de wagen vormen witte pionnen de zee, terwijl rode pionnen de treffers verbeelden.
Deze wagen heeft geen figuranten, maar aan beweging geen gebrek. Bij een voltreffer stijgt rook op en een van de boten lijkt met groot geweld uit elkaar te breken. De muziek volgt het thema met een afwisseling van 'raak' en 'plons', waardoor de strijd op zee extra tot leven komt.
Figurant van Poteind hangt in het ontwerp
6. Kèrel & Co helpen
Buurtschap Poteind mag als zesde de straten betreden met de wagen: Kerel & Co helpen. Een verhuizing in een statig landhuis lijkt een simpele klus, maar niet als Kèrel & Co langskomt. Rond de wagen proberen vijftien figuranten de enorme meubels naar binnen te krijgen, al gaat dat bepaald niet soepel.
Een omvallende ladder, een zwierende verhuizer en spullen die alle kanten op vliegen zorgen voor een flinke dosis chaos. Net als bij Buurman & Buurman gaat alles mis wat maar mis kan gaan. Aan het einde ligt de boel in puin, waarna het hele tafereel simpelweg weer van voren af aan begint.
Wil bekijkt de optocht al 10 jaar vanaf dezelfde plek
"Ik heb een plek op de eerste rang", zegt Wil die lekker op zijn balkon staat. "Elk jaar sta ik hier al bijna tien jaar sinds we hier wonen. "Vanaf boven bekijk je de stoet heel anders.
Amara (5) wil niks missen
Amara (5) legt alle wagens vast met haar fotocamera: "Ik vind het zo mooi met al die kleurtjes en sommige wagens hebben zelfs rook! Ik maak foto's zodat ik het nooit meer vergeet. En dan kan ik ze zo aan papa laten zien, want die duwt de wagen!"
"De rook vind ik wel spannend. "De wagen staat goed op de foto", zegt de vijfjarige Amara. En als ze zelf een wagen mocht bouwen? "Dan maakte ik een eenhoorn-wagen!" Wie weet zien we die over 20 jaar door Zundert rijden.
Kamp WELLES laat zich horen
Bij buurtschap Molenstraat draait alles om WELLES-NIETES. Aan de ene kant van de wagen prijkt het woord 'Welles', aan de andere kant 'Nietes'. Het idee? Het publiek langs de route uitdagen om partij te kiezen.
Volgens Janneke van Nijnatten neemt de straat het vandaag tegen elkaar op. Bezoekers worden aangemoedigd om mee te doen aan de speelse strijd, waardoor niet alleen de wagen, maar ook het publiek onderdeel wordt van de voorstelling.
Kijk hier terug hoe de eerste vijf wagens door de straten trokken
Piraat schittert op wagen Macherata
5. Wernhout kiest voor een grootse maskerade
Buurtschap Wernhout trekt de route op met Mascherata, Italiaans voor maskerade. Centraal staat een grote Harlekijn, omringd door talloze maskers en verschillende karakters.
Tussen de maskers brengen figuranten de wagen tot leven. Gaandeweg worden zij als het ware ontmaskerd, passend bij het thema van de creatie. De sfeervolle muziek maakt de Italiaanse maskerade compleet.
4. Taki no yama is als vierde aan de beurt
Buurtschap Markt is met de wagen: Taki No Yama als vierde aan de beurt. Een typisch Japans landschap in de herfst. Met ruim 4000 liter aan kleine watervalletjes, pittoreske bruggetjes en tempeltjes.
3. Winnaar van vorig jaar vertrekt nu met 'Ontkerkelijk'
Wagen nummer drie is Ontkerkelijk van buurtschap Tiggelaar, de winnaar van vorig jaar. De creatie verbeeldt de ontkerkelijking van kleine gemeenschappen.
Langs het parcours kijkt ook Guusje trots toe hoe de wagen van haar buurtschap voorbijtrekt. Kan Tiggelaar na de overwinning van vorig jaar opnieuw indruk maken op jury en publiek?
Langs de route is nauwelijks nog een plekje vrij
2. 'Lights, Camera, Action!'
De tweede corsowagen: Lights, Camera, Action! is inmiddels verschenen. Buurtschap ’t Kapelleke kiest voor een spectaculaire presentatie met een knipoog naar de filmwereld. Op de wagen lijkt een complete filmproductie tot leven te komen, terwijl figuranten druk in de weer zijn om alles in goede banen te leiden. De vraag is: staat iedereen op tijd op zijn plek voor de grote scène?
Guusje (18) heeft perfect uitzicht
Guusje (18) uit klein Zundert heeft geluk, de ouders van een van haar vrienden hebben een dakterras met perfect uitzicht op de route! "Ik moet wel even smeren zo, maar dit is top"
1. De optocht is begonnen met 'Sakura'!
We zijn begonnen! De eer van de eerste corsowagen is dit jaar aan buurtschap Veldstraat, dat in het jubileumjaar van het Bloemencorso zelf ook een mijlpaal viert: het buurtschap bestaat 80 jaar. Met Sakura opent Veldstraat de optocht.
Op de wagen verschijnt een vrouw, opgebouwd uit Japanse kersenbloesem, terwijl zachte Japanse klanken over het parcours klinken. Het publiek langs de route beloont de indrukwekkende opening met een warm applaus.
Ivo komt al 25 jaar naar Zundert: 'Dit is de Champions League'
Voor Ivo Klein Holkenborg uit Lichtenvoorde is het Bloemencorso Zundert een jaarlijkse traditie. Voor de 25e keer staat hij langs de route, dit keer samen met zijn 12-jarige zoon en een vriend.
"Dit is wel het corso-walhalla van Nederland. De Champions League, zeggen wij altijd", zegt Ivo. De jongens kijken niet alleen naar de grote wagens, maar ook naar de details. "We gaan vandaag een beetje afkijken hoe ze het hier doen, maar vooral genieten", zegt zijn zoon. Zijn vriend let vooral op de figuratie. "Dat hebben wij in Lichtenvoorde niet, dus daar ga ik vandaag extra op letten."
Lees hier het hele verhaal.
Een volle hoofdtribune
De hoofdtribune loopt vol, iedereen is klaar voor de start. Strakblauwe lucht en volop zon.
Dure zitplekken...
Iedereen zit klaar voor de start!
Schade wordt snel hersteld bij Tiggelaar
Bij buurtschap Tiggelaar was nog wat herstelwerk nodig aan de wagen Ontkerkelijk. Vrijwilligers gingen snel aan de slag om de schade te repareren, zodat de wagen weer helemaal klaar is voor de optocht.
Molenstraat heeft de route alvast verdeeld in twee kampen
Buurtschap Molenstraat kan rekenen op opvallende steun langs de route. Langs de route hangen 'Nietes'-posters achter ramen, worden vlaggen gezwaaid en moedigen zelfs de jongste corsofans de wagen WELLES-NIETES aan met zelfgemaakte borden. Zo kiezen steeds meer bezoekers zichtbaar partij in de speelse welles-nietesdiscussie van de buurtschap.
De straten van Zundert stromen vol met bezoekers
Deze wagens staan klaar voor de start
Figuranten staan in de startblokken
Nog even en dan komt het centrum van Zundert tot leven. De corsowagens staan opgesteld, de laatste details zijn gecontroleerd en ook de figuranten nemen hun plek in.
Bij buurtschap Klein-Zundertse Heikan wacht iedereen vol spanning op het startsein. Met Club Sensoria zijn zij helemaal klaar om zich aan het publiek én de jury te presenteren.
Zo bepaalt de jury vandaag de winnaar
Aan het einde van de middag klinkt voor één buurtschap de mooiste zin van het corso: ‘Jullie mogen stoppen.’ Dat zijn de woorden voor de winnaar van het Bloemencorso Zundert.
Maar daar gaat een uitgebreid juryproces aan vooraf. De vakjury, bestaande uit experts uit verschillende kunstdisciplines, beoordeelt de wagens onder meer op vormgeving, originaliteit, kleurgebruik en theatraliteit. Eerst bekijken de juryleden de wagens van dichtbij op het veilingterrein, daarna volgen de beoordelingen tijdens de optocht. Uiteindelijk worden alle punten samengebracht en rolt er een winnaar uit de bus. Vandaag wordt duidelijk welk buurtschap de jury het meest weet te overtuigen.
Lees hier hoe ze dit precies doen.
Figuranten zijn niet meer weg te denken van het corso
Wie vandaag langs de route staat, ziet ze ongetwijfeld: figuranten die de corsowagens tot leven brengen. Steeds meer buurtschappen zetten acteurs in om hun verhaal nog sterker over te brengen op het publiek.
Achter die acts schuilt vaak een regisseur. Zo werken verschillende buurtschappen samen met theaterdocent en regisseur Ron Schijfs, die de figuranten begeleidt en helpt om de presentatie van de wagen naar een hoger niveau te tillen. Voor de deelnemers betekent dat soms urenlang dezelfde act opvoeren tijdens de optocht, maar volgens de figuranten maakt juist dat het corso zo bijzonder.
Lees hier meer over hun steeds belangrijk wordende rol
Corso trekt zelfs Zundertenaren uit het buitenland terug naar huis
Hoe bijzonder het Bloemencorso is? Sommige Zundertenaren reizen er jaarlijks duizenden kilometers voor. Frank komt speciaal vanuit Brazilië, Henri vanuit Servië en Anne vanuit de Verenigde Staten terug naar hun dorp voor het corsoweekend.
Hoewel ze inmiddels in het buitenland wonen, willen ze de optocht, het werk in de tent en de gezelligheid binnen hun buurtschap niet missen. Voor hen is het corso veel meer dan een evenement: het is thuiskomen.
Lees hier het verhaal van Anne, Fran en Henri.
Veldstraat aast op revanche na laatste plek van vorig jaar
Bij buurtschap Veldstraat was het zaterdag nog volop poetsen, plakken en bloemen steken. De groep eindigde vorig jaar als laatste bij het Bloemencorso en hoopt dat dit jaar recht te zetten met corsowagen Sakura.
De creatie moet tijdens de optocht van kleur veranderen, doordat bloemen opengaan en een Japanse kersenbloesem tevoorschijn komt. "Slechter dan vorig jaar kan het eigenlijk niet", klonk het zaterdag met een knipoog.
Lees hier het hele verhaal.
Harry: De 'Godfather van het corso'
Vandaag staan de nieuwste creaties in de spotlights, maar achter veel corsowagens van de afgelopen decennia schuilt de hand van Harry van den Broek. De 86-jarige Zundertenaar ontwierp sinds 1965 meer dan 130 corsowagens voor verschillende buurtschappen en wordt daarom ook wel de 'Godfather van het corso' genoemd.
Met zijn ontwerpen, kunstachtergrond en jarenlange betrokkenheid zag hij het corso uitgroeien van een relatief eenvoudige optocht tot een evenement vol indrukwekkende techniek en theater. Toch blijft volgens hem de kern hetzelfde: samen iets moois maken met je handen en met bloemen.
Lees hier zijn verhaal.
Bloemen plukken voor het corso
Vandaag bewonderen we de dahlia's op de corsowagens, maar de bloemen begonnen hun reis eerder op het veld. Zo werd er vorige week op het bloemenveld van buurtschap Raamberg in Rijsbergen hard gewerkt om de oogst binnen te halen.
Op het veld stonden ruim 21.000 knollen, verdeeld over 21 soorten. De dahlia's werden stuk voor stuk met de hand geplukt. "We hopen altijd op ongeveer duizend kisten, met gemiddeld vierhonderd bloemen per kist", vertelde Martijn Jacobs van buurtschap Raamberg. Daarmee werd de basis gelegd voor de kleurrijke creaties die vandaag door de straten van Zundert trekken.
Ellie schreef corsogeschiedenis
Het Bloemencorso bestaat dit jaar 90 jaar, net als Ellie Snepvangers. De Zundertse groeide uit tot een van de succesvolste ontwerpers die het corso ooit heeft gekend. Als een van de eerste vrouwelijke wagenontwerpers won ze maar liefst negen keer de eerste prijs.
Snepvangers nam in de jaren zestig het ontwerpwerk over van haar vader en maakte tientallen wagens voor buurtschap Klein Zundert. Met haar creatieve ideeën en opvallende ontwerpen drukte ze decennialang een stempel op het corso. Tot op de dag van vandaag geldt ze als een van de grote namen uit de geschiedenis van Bloemencorso Zundert.
Lees hier haar verhaal.
Bijzondere editie: 90 jaar Bloemencorso
Deze editie van het Bloemencorso Zundert is extra bijzonder. Het grootste dahliacorso ter wereld bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Wat ooit begon met versierde fietsen en een eenvoudige boerenwagen, is uitgegroeid tot een evenement met indrukwekkende, vaak bewegende kunstwerken die jaarlijks duizenden bezoekers trekken. Vandaag vieren de twintig buurtschappen die rijke traditie met een feestelijke jubileumeditie.
Lees hier hoe het corso in negen decennia veranderde.
Dit waren de laatste winnaars
Vorig jaar ging buurtschap Tiggelaar met de wagen Feniks aan de haal met de eerste prijs. De indrukwekkende creatie, waarin een mythische vogel uit een rokende berg verrees, maakte veel indruk op de jury.
Benieuwd welke buurtschappen zich de afgelopen jaren tot winnaar kroonden? Bekijk hier de tien laatste winnaars van het Bloemencorso Zundert.
Welkom!
Het is bijna zover: om 13.30 uur start de optocht van het Bloemencorso Zundert. Kun je er niet bij zijn of zoek je een goed plekje om alles te volgen? De jubileumeditie van het grootste dahliacorso ter wereld is ook live te bekijken via de livestream.
Twintig buurtschappen trekken vandaag met hun corsowagens door de straten van Zundert. Via de livestream en dit liveblog mis je niets van de optocht. Veel kijkplezier!
Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.