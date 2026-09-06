LIVE | Wie wint het Bloemencorso? De tweede doorkomst gaat beginnen

16:21

Buurtschap Laarheide voert het publiek mee naar oosterse sferen met Bazaar. Tussen de kooplui en marktkramen loopt een meisje met een bijzondere lamp. Zodra ze erover wrijft, stijgt rook op en verschijnt een reusachtige geest boven de wagen.

De geest torent hoog boven het tafereel uit en tilt het meisje op, tot schrik van de omstanders op de markt. Met de oosterse muziek en het theatrale verhaal zorgt Laarheide voor een sprookjesachtig slot van de optocht.