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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Uitslaande brand verwoest huis in Bakel, vuur sloeg van aanbouw naar binnen | Explosie bij huis in Breda, buurtbewoners houden rekening met vergissing

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:37

Uitslaande brand verwoest huis in Bakel, vuur sloeg van aanbouw naar binnen

In een huis in Bakel is zondagnacht brand uitgebroken. Het vuur zou in de aanbouw beneden zijn ontstaan en vervolgens naar binnen zijn geslagen. Het huis zou zwaar beschadigd zijn geraakt. 

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05:24

Explosie bij huis in Breda, buurtbewoners houden rekening met vergissing

Bij een huis aan de Roerstraat in Breda is zondagnacht een explosief ontploft. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal en belden de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig en had de situatie snel onder controle. 

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23:08

Grote brand in een huis in Bakel, politie pakt verdachte op

In een huis aan de Groenveld in Bakel is zondagavond brand uitgebroken. Het vuur veroorzaakt flinke rookwolken. De politie heeft iemand aangehouden, omdat de brand vermoedelijk is aangestoken. 

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