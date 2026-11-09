LIVE 112-nieuws | Uitslaande brand verwoest huis in Bakel, vuur sloeg van aanbouw naar binnen | Explosie bij huis in Breda, buurtbewoners houden rekening met vergissing

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

05:37 Uitslaande brand verwoest huis in Bakel, vuur sloeg van aanbouw naar binnen In een huis in Bakel is zondagnacht brand uitgebroken. Het vuur zou in de aanbouw beneden zijn ontstaan en vervolgens naar binnen zijn geslagen. Het huis zou zwaar beschadigd zijn geraakt. Lees verder

05:24 Explosie bij huis in Breda, buurtbewoners houden rekening met vergissing Bij een huis aan de Roerstraat in Breda is zondagnacht een explosief ontploft. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal en belden de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig en had de situatie snel onder controle. Lees verder