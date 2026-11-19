Een auto door de gevel, opengebroken rolluiken en overal glasscherven: Brabantse juweliers kregen de afgelopen tijd meerdere keren te maken met inbrekers. De ravage bij de winkels is soms enorm, maar de zorgen voor de eigenaren zijn vaak minstens zo groot. Op deze plekken was het onlangs raak.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de nacht van woensdag op donderdag ging het mis in Den Bosch. Meerdere daders ramden de pui van juwelier Pieter Jacobs met een auto, braken het rolluik open en gingen de winkel in. De inbrekers zouden een groot aantal juwelen en sieraden hebben meegenomen. Getuigen spreken van drie daders. Gevel geramd met auto

Afgelopen vrijdag werd goudsmid Janne Wouters (27) uit Hapert slachtoffer van een inbraak. Ook hier zouden drie inbrekers de daders zijn. Ze kregen het rolluik open met een hydraulische tang en kruk. De schade was groot: de winkel lag vol glasscherven en de daders namen sieraden mee, waaronder juwelen die Wouters zelf had gemaakt. Slechts twee dagen daarvoor, in de nacht van dinsdag op woensdag, pleegden daders een ramkraak bij juwelier Van Pampus in Boxmeer. De vier dieven ramden met een auto twee containers tegen de gevel. Toch waren de daders snel weg: de mistmachine deed zijn werk en daardoor konden ze niks meer zien.

Politie: 'We zien dit vaker in de donkere maanden' In 2025 meldden de politie, branchevereniging Federatie Goud en Zilver voor juweliers en verzekeringsmaatschappij JUWON dat het aantal inbraken bij juweliers toenam. Die trend lijkt dus door te zetten in 2026, maar cijfers van dit jaar zijn er niet. "Het is dan ook niet te zeggen of er nu zo zeer een toename is", zegt een politiewoordvoerder. "Ik denk dat dat meer een gevoelskwestie betreft. Er zijn er nu drie in een korte tijd geweest. We zien het wel vaker in de donkere maanden. Het is een golfbeweging: nu steekt het de kop weer op en daarna ebt het weer weg." In meerdere gevallen gebruikten de inbrekers een krik en ging het om drie daders. Maar of het om dezelfde groep gaat, kan de politie niet zeggen. "Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Het kan een werkwijze zijn die nu gebruikt wordt, maar dat maakt nog niet dat de daders altijd in dezelfde samenstelling inbreken", zegt de woordvoerder daarover.