Aardbeving door de Snollebollekes en tuinkabouter op wereldreis... het leukste nieuws van 2019

Er was zeker niet alleen maar ellende in de wereld in 2019. We hebben ook tranen gelachen en onnozel gedaan, blijkt uit onze archieven. Daarom een terugblik op het schattige, leuke en hartverwarmende nieuws van het afgelopen jaar.

De ontvoerde tuinkabouter

Een streek van letterlijke wereldklasse. De tuinkabouter van de 85-jarige Anneke verdween uit haar tuin in Deurne. Vervelend hoor: gestolen… of toch niet? Nadat de kabouter al een jaar foetsie was, kreeg ze ineens post. Kabouter ‘Jurgen’ was ontvoerd door twee grappenmakers die hem mee op reis hadden genomen. Jan en Rick uit Deurne stuurden een fotoboek met vakantiekiekjes van ‘Jurgen’ naar Anneke’s adres. Het mysterie van de gestolen tuinkabouter was opgelost en uiteraard brachten ze de kabouter na alle avonturen netjes terug naar de tuin van de bejaarde mevrouw.

Heel veel beschuit met muisjes

Daar wordt toch iedereen blij van: geboortenieuws uit de Brabantse dierenparken. We mochten dit jaar onder andere giraffe Natasja, zeehondjes, en twee schattige jachtluipaardjes verwelkomen. Tijgerwelpjes Aïda, Radames en Amneris stalen daarnaast in juni de show in de Beekse Bergen.

In Loon op Zand hadden ze zelf buikpijn van alle beschuit met muisjes want daar werden maar liefst 700 lammetjes geboren in een paar weken tijd.

Duncan wint Songfestival

Ein-de-lijk. Onze Duncan Laurence zorgde afgelopen mei voor het eerst in 44 jaar voor de Nederlandse winst bij het Eurovisie Songfestival. Met zijn nummer Arcade wist hij in het Israëlische Tel Aviv de andere 25 landen achter zich te laten. Dankzij hem vieren we het Songfestival dit jaar eindelijk weer in ons eigen landje, alleen helaas niet in Den Bosch….

Snollebollekes veroorzaakt aardbeving

Snollebollekes was in 2019 goed voor de helft van al het goede nieuws in Brabant. Oké, dat is statistisch misschien niet helemaal waar, maar onze Rob Kemps liet ons wel heel vaak lachen en springen (nondedju). Zo zorgde hij voor een heuse aardbeving, liet hij boeren op de weg van links naar rechts bewegen, kreeg hij een mini Snollebolleke, won hij twee gouden platen, verkocht hij stadionconcerten uit, kondigde hij een speciaal familieconcert aan en kon je niet om zijn muziek heen tijdens het WK voetbal voor vrouwen. En hij kreeg ook nog eens een tegel in de Walk of Fame van het GelreDome. Het moge duidelijk zijn dat 2019 een topjaar voor Snollebollekes is geweest.

Piratenparadijs van bierkratjes

Bob uit Tilburg houdt elk jaar van een (behoorlijk uitgebreid) geintje als zijn ouders op zomervakantie zijn geweest. Dit jaar besloot hij een piratenparadijs van 2500 bierkratten te bouwen voor de deur van het huis van zijn ouders. We zijn benieuwd wat Bob nu alweer bekokstoofd heeft voor volgende zomer...

Aanzoek met hulp van politie

Het is lastig om nog een origineel huwelijksaanzoek te bedenken, maar het lukte Joey uit Eindhoven. Met behulp van de politie zette hij een aanhouding in scene en vroeg hij vriendin Sharida ten huwelijk. Ondanks het feit dat ze uiteraard schrok, zei ze volmondig ja. Het stel wil in 2020 gaan trouwen.

Floor Jansen gaat viral

Ze bezorgde ons keer op keer kippenvel dankzij haar deelname aan het programma Beste Zangers. 2019 was absoluut het jaar van Floor Jansen uit Goirle, die al wereldberoemd was binnen de metalscene, maar dankzij haar fantastische optredens op televisie nu ook doorbrak bij een mainstream publiek. Het hoogtepunt werd toch wel haar duet met Henk Poort. Hun versie van The Phantom of the Opera ging compleet viral, met nu al meer dan vijf miljoen views op YouTube.