LIVEBLOG CORONAVIRUS: FC Eindhoven-fans steunen ziekenhuispersoneel, kamerdebat over bestrijding

Het is dag drie van een leven zonder school, restaurants en cafés. Woensdag debatteert de kamer over de ontwikkelingen rond het virus. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rondom de coronauitbraak.

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 634 geregistreerde coronapatiënten (+80). Heel Nederland telt nu officieel 1705 coronapatiënten, een stijging van 292.

De laatste dagen zijn tientallen mensen met het coronavirus opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. Dit nadat het aantal opnamen korte tijd juist daalde.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) sprak maandag van twintig coronadoden in Brabant.

09:49

En om die lijn door te trekken: dat is niet het enige goede nieuws uit China. China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten Nederland te hulp in de strijd tegen het nieuwe coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen.

Ontvanger KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

09:32

Het is ver over de Brabantse grens, maar in het kader van mogelijk hoopgevend nieuws: in China wordt begonnen met het uitproberen van een 'doeltreffend' vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin is ontwikkeld onder leiding van epidemioloog Chen Wei.



Het is het inmiddels getest en goedgekeurd. Het wordt nu ook op mensen toegepast. Het defensieministerie omschrijft het als veilig en doeltreffend en er worden voorbereidingen getroffen voor de massaproductie ervan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press

08:44

Ook supporters van FC Eindhoven steken het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem. Voor het St. Anna Ziekenhuis hebben de supporters een spandoek neergehangen. De fans doen dit in navolging veel veel andere supportersclubs bij andere Brabantse ziekenhuizen.

08:17

Vandaag beginnen zo’n twintig medewerkers van de gemeente Breda hun werkdag in het Amphia Ziekenhuis. Ze gaan gasten ontvangen en steken een handje toe bij facilitaire zaken.

08:05

Het Rode Kruis heeft een oproep gedaan en verzoekt Nederlanders om mensen die kwetsbaar zijn op afstand helpen, bijvoorbeeld door te bellen of op andere digitale manieren contact op te nemen. Bij grote groepen mensen leven veel vragen en onzekerheid, zegt het Rode Kruis.

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn.

07:30

De Raad van Kerken heeft alle kerken in Nederland opgeroepen op de Dag van het Nationaal Gebed vanaf 19.00 uur een kwartier lang de klokken te luiden. De kerken willen op deze manier een boodschap van hoop en troost verspreiden in de onzekere tijd van de coronacrisis.

07:19

Een drie minuten lang durend applaus voor alles en iedereen die strijdt tegen het coronavirus. Dat is wat de initiatiefnemers van ‘Klap corona de wereld uit’ dinsdagavond om acht uur in heel Nederland lieten horen en zien. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven.

07:16

De Kamer debatteert over de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus. Premier Rutte en vier ministers leggen verantwoording af over de bestrijding en gevolgen van het virus. Het gaat om Bruno Bruins (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Het is waarschijnlijk de enige Kamerbijeenkomst deze week. Alle andere debatten zijn geschrapt vanwege besmettingsgevaar met het virus.