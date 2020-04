LIVEBLOG CORONAVIRUS: Politie beëindigt 'heel erg domme' feestjes in Middelbeers en Breda

Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus - zowel het nieuws uit de provincie als het belangrijke nieuws daarbuiten. In dit liveblog vind je al het coronanieuws van zondag.

De voornaamste feiten op een rij:

Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant, blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

In totaal heeft het coronavirus in ons land aan zeker 1651 mensen het leven gekost. Dat zijn er 164 mensen meer dan de dag ervoor.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

De Britse zangeres Marianne Faithfull is in het ziekenhuis in Londen opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar manager zondag meegedeeld. De toestand van de 73-jarige ex van The Rolling Stones-zanger Mick Jagger is stabiel.

Het dringende advies om zaterdag ondanks het mooie lenteweer thuis te blijven werd gisteren op de meeste plekken goed opgevolgd. Maar ook voor zondag geldt het advies dat mensen vooral thuis moeten blijven.

In natuurgebieden, stranden, de treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand. Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken 'relatief rustig. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan.

Het had een mooie reis van zes weken door Nieuw-Zeeland moeten worden. En dat werd het ook, maar wel een met een vervelend staartje waar geen einde aan lijkt te komen. Hans en Lenie Siebers (beiden 61) uit Helmond zouden eigenlijk 25 maart hun vakantie in Nieuw-Zeeland afsluiten. Maar ze zitten er nog altijd vanwege de lockdown in het land.

"Bizar en heel erg dom." Zo noemt de politie het feest dat zaterdagavond ondanks de coronacrisis werd gehouden aan de Curacaostraat in Breda. Inclusief deejay, geluidsinstallatie en lichtshow. "Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!', verzucht een agent.

De politie heeft een feestje van meer dan tien jongeren in een huis in Middelbeers zaterdagnacht beëindigd. "Dit is strafbaar, zelfs op privéterrein", laat woordvoerster Carolien Abrahams weten. Ze wijst hierbij op de coronavoorschriften.

KLM begint zondag met de repatriëring van een groep van tweeduizend Nederlanders vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. Om halfacht 's ochtends Nederlandse tijd vloog een groep van bijna driehonderd Nederlanders via Kuala Lumpur terug naar Schiphol met een speciale KLM-vlucht. Het is namelijk voor het eerst in twintig jaar dat er weer een KLM-vliegtuig vanaf Sydney Airport opstijgt.

Nederlanders in Argentinië die zich hebben geregistreerd als reizigers die vanwege het coronavirus naar huis willen, kunnen mee op een vlucht van KLM op 7 april. In een bericht van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires staat dat mensen een bevestigingsmail krijgen dat voor hen een plek is gereserveerd.