Coronanieuws: RIVM meldt geen nieuwe coronadoden in Brabant, ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen

Dagelijks volgt Omroep Brabant in dit liveblog het laatste nieuws over de coronacrisis. Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland acht mensen overleden aan corona, zo meldt het RIVM maandag.

RIVM meldt geen nieuwe coronadoden in Brabant, ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen

Brabant telt nu 8992 besmettingen, twintig meer dan zondag.

Opnieuw is een medewerker van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant door een nerts met corona besmet geraakt.

14.20

De onlinekaartverkoop voor musea, die volgende week weer de deuren openen, gaat hard. Tickets zijn alleen verkrijgbaar via de websites van de musea, aangezien bezoekers vooraf een bepaalde tijd moeten reserveren. Het Rijksmuseum in Amsterdam is volgens een woordvoerder in de eerste week al volgeboekt. Ook bij het Van Gogh Museum in de hoofdstad, dat maandag met de kaartverkoop begon, gaan de tickets snel. De teller stond aan het begin van de middag op zo'n 1500 verkochte tickets.

Bij het Mauritshuis in Den Haag zijn sinds vrijdag al zo'n 1200 kaartjes gereserveerd. Het Drents Museum in Assen heeft tot nu toe rond de vierhonderd tickets verkocht. Alle musea in ons land zijn sinds 12 maart dicht.

14.17

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 8 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 5830.

Ook zijn er volgens de nieuwe RIVM-cijfers 8 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen nam met 209 toe tot 45.445.

Het aantal werkelijke sterfgevallen ligt hoger. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Volgens de jongste RIVM-cijfers zijn er Brabant in de afgelopen 24 uur geen mensen overleden aan het coronavirus. Ook zijn er volgens het RIVM geen nieuwe Brabanders met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Wel meldt het RIVM 20 nieuwe besmettingen in onze provincie.

13.45

De druk op Belgische autoriteiten om de grens met Nederland vóór 8 juni te heropenen neemt toe. Zowel particulieren als overheden in ons land maken zich er sterk voor. De geboren Belgische Sunny van Zijst, die ook in Tilburg en Eindhoven heeft gewoond, is een petitie begonnen die binnen de kortste keren een succes mag worden genoemd.

Binnen een week is haar smeekbede al ruim 14.000 keer ondertekend.

13.42

Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als Den Haag geen extra geld beschikbaar stelt. Dit meldt actualiteitenprogramma EenVandaag naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 162 van de 355 gemeenten.

In totaal verwacht 87 procent van de ondervraagde gemeenten financiële problemen. Bijna de helft vreest dat die groot zullen zijn. Driekwart denkt flink te moeten snijden in voorzieningen. Ongeveer de helft verwacht de belasting te moeten verhogen.

"Het water staat gemeenten al langere tijd aan de lippen", stelt de Utrechtse burgemeester en VNG-voorzitter Jan van Zanen. "Het beeld dat volgend jaar mogelijk moet worden bezuinigd op allerlei voorzieningen is een schrikbarend vooruitzicht. Gemeenten moeten daarom op een goede manier gecompenseerd worden."

13.40

Robert Otten rijdt al 28 jaar met zijn vrachtwagen door het land om kroegen van bier te voorzien. Wekenlang lag het vervoer stil door de coronacrisis, maar vanochtend mocht hij weer op pad. De eerste stop is een kroeg in Eindhoven waar hij 500 liter bier aflevert.

13.30

Openluchtmuseum preHistorisch Dorp in Eindhoven gaat vanaf 2 juni weer open. Het park volgt voor de opening het protocol van de Museumvereniging. Dit betekent dat je een kaartje alleen online kunt kopen met een tijdslot voor een ochtend- of middagbezoek. Daarnaast zijn het park en de activiteiten zo aangepast dat je eenvoudig anderhalve meter afstand van elkaar kunt bewaren.

Het museum heeft informatieborden in en rondom het museum geplaatst om bezoekers te wijzen op de maatregelen en aangewezen looproutes.

Weven in het ambachtenhuisje. (Foto: preHistorisch Dorp)

13.00

In totaal liggen er nu 107 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen. Daarvan liggen er 34 op de verschillende intensive cares. In de ziekenhuizen in onze provincie liggen ook nog 97 patiënten met corona-achtige klachten, bij wie het virus (nog) niet officieel is vastgesteld. Van hen liggen vijf mensen op een ic. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

Volgens het ROAZ blijken van de patiënten met corona-achtige klachten later tien tot twintig procent besmet met het virus. Woordvoerder Wim Pleunis geeft maandag aan dat er 'nauwelijks verschillen zijn' qua cijfers in vergelijking met de afgelopen dagen. Zondag lagen er 103 mensen met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen, waarvan 33 op de verschillende intensive cares. "Een stabiele curve", concludeert Pleunis.

12.55

Erik van der Heijden is al meer dan 20 jaar aardappelboer in Dinteloord. "Helaas is het in deze tijd niet makkelijk om de piepers te verkopen en er een boterham mee te verdienen", schrijft hij Omroep Brabant. Momenteel ligt er volgens hem ruim 1.400.000 kilo aardappels te verpieteren in zijn loods. En daarom is hij de actie 'aardappels voor aandacht' begonnen.

Dat betekent dat mensen uit de buurt zaterdag 30 mei tussen 9.00 en 14.00 uur welkom zijn in Dinteloord om gratis aardappels te komen halen. "Dan worden mijn heerlijke aardappelen in ieder geval gegeten", schrijft Van der Heijden. Het adres: Tweede kruisweg 2A in Dinteloord. Er geldt een maximum van 25 kilo aardappelen per auto .

Erik van der Heijden bij zijn aardappelberg.

12.00

Het personeel van Van Rooi Meat in Helmond wordt getest op het coronavirus. Dit besluit is genomen nadat drie medewerkers van de NVWA die ook in Helmond werkten, besmet zijn met het virus. Het is nog niet duidelijk of alle medewerkers of een deel van hen getest gaat worden.

11.30

Opnieuw is een medewerker van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant door een nerts met corona besmet geraakt. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit maandagochtend bekendgemaakt. Mogelijk zijn nog twee andere verzorgers van het bedrijf geïnfecteerd door nertsen.

11.00

Kampeerders kunnen vanaf vandaag aan de hand van een speciaal label zien of de camping in Nederland van zijn keuze speciale coronamaatregelen heeft getroffen. De ANWB heeft bij 1300 campings nagevraagd of zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio’s. Als campings zich daaraan conformeren, dan kent de ANWB het label toe.

De organisatie wil kampeerliefhebbers met het label duidelijkheid geven, zodat zij met een veilig gevoel op de camping kunnen verblijven.

Het label. (Beeld: ANWB)

09.45

De gemeente Oosterhout begint vandaag met gesprekken met meer dan honderd maatschappelijk betrokken inwoners. De gemeente wil zo een antwoord krijgen op de vraag wat corona betekent voor de toekomst van Oosterhout.

Wat hebben we van deze crisis geleerd en wat doen we ermee? Dat zijn enkele vragen die de gemeente gaat stellen aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie, bedrijven en verenigingen.

09.00

Middelbare scholen gaan coulant om met leerlingen die in een normaal schooljaar mogelijk zouden blijven zitten gezien de geleverde prestaties. Dit schrijft de Volkskrant maandag. De krant vroeg scholen hoe ze nu in coronatijd omgaan met de normale 'overgangsnormen'.

53 procent van de scholen geeft aan dat de normale normen dit jaar niet gelden. 38 procent geeft aan zittenblijven dit jaar helemaal te hebben afgeschaft. En een deel van de scholen, vijftien procent, laat ouders en leerlingen samen bepalen of scholieren overgaan of niet.

06.30

Vanaf tien uur opent Safariapark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn poorten voor mensen zonder abonnement. Ze moesten zich, net als de abonnementhouders, die er al eerder terecht konden, online hebben aangemeld. Er is een maximumaantal bezoekers vastgesteld. Dit zal stapsgewijs worden verhoogd als de situatie het toelaat. Het park laat in de gaten houden of er groepsvorming ontstaat en of mensen zich houden aan de verplichte looprichting. Ook andere attractie- en dierenparken, zoals Walibi Holland en Wildlands Adventure Zoo in Emmen, bieden vanaf maandag meer mogelijkheden.

06.15

Verpleeghuizen mogen weer beperkt bezoek toelaten. Tot voor kort was dat alleen mogelijk bij zorgcentra die meewerkten aan een proef. Hiertoe behoorden tehuizen in Prinsenbeek, Oss en Mierlo. Voorwaarde voor de uitbreiding is wel dat op de desbetreffende afdeling(en) geen corona heerst en dat bezoekers evenmin symptomen hebben. Overigens gaan niet meteen alle verpleeghuizen open: pas vanaf half juni moet het in elk zorgcentrum mogelijk zijn dat per inwoner één bezoeker over de vloer komt.

05.10

Onder meer verpleeghuizen in Brabant zijn opgescheept met ondeugdelijke mondkapjes. Dit blijkt uit een test die een laboratorium in Utrecht heeft laten doen op verzoek van het Algemeen Dagblad. Twaalf van de 25 medische mondmaskers die in gebruik zijn, kwamen niet door de test. Zo lieten ze te veel virusdeeltjes door. Van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken.

05.00

Dierenartsen en nertsenhouders in Zuidoost-Brabant vinden dat fokkerijen waar het coronavirus huishoudt, desnoods geruimd moeten worden. Ze maken zich grote zorgen over de risico’s van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid, zo meldt het Eindhovens Dagblad. In een brandbrief naar minister Carola Schouten van Landbouw uiten dierenartsen hun bezorgdheid. Schouten heeft laten weten dat ze de signalen serieus neemt.

00.10

De terugkeer naar de zorg is voor Marga Bult zwaar geweest, maar ze neemt de draad graag weer op. De Oisterwijkse, die tot voor kort vooral als zangeres bekend was, zei dit zondagavond in Op1. De oud-verpleegster heeft anderhalve maand in Zorghotel Udens Duyn mensen geholpen die besmet waren met het coronavirus. Ze deed er ‘emotioneel indrukwekkende’ ervaringen op, maar was ook onder de indruk van de saamhorigheid en flexibiliteit onder het personeel. Udens Duyn is vorige week gestopt met de opvang van coronapatiënten.

