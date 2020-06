Coronanieuws: honderdste dag van de crisis, 'Den Haag overweegt staatssteun aan HEMA'

Archieffoto: Wikimedia commons.

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis. Het is vandaag de honderdste dag van de crisis in Nederland.

Sandra Kagie Geschreven door

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is donderdag met dertien gestegen naar 5990.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9261 besmettingen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

08.37

Bijna een kwart van alle aanvragen voor de Tozo-regeling is afgewezen of om een andere reden niet uitbetaald. Dat meldt BNR na een rondgang bij verschillende gemeenten over de steunregeling voor zzp'ers. Behalve een afwijzing worden er verschillende redenen genoemd voor het niet uitbetalen. Onder meer het niet volledig invullen van de aanvraag wordt als reden genoemd.

In april waren er nog forse verschillen tussen de manier waarop gemeenten de Tozo-regeling vormgaven, schrijft BNR. Die worden nu de regeling wat langer loopt steeds kleiner. Wel voorzien de gemeenten problemen bij de verlenging van de Tozo-regeling, waarbij het inkomen van de partner mede bepaalt of een zzp'er in aanmerking komt voor steun.

07.29

Het vertrouwen van consumenten is in de tweede helft van mei iets verbeterd ten opzichte van de eerste helft van de maand. Huishoudens zijn minder pessimistisch over hun eigen financiële situatie en minder huiverig voor grote aankopen. Tegelijkertijd verslechtert het oordeel over de economische situatie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het statistiekbureau komt voor de tweede helft in mei uit op een min van 29. Dat was bij de eerste meting in mei nog min 31. Het CBS meet vanwege de coronacrisis het consumentenvertrouwen twee keer per maand.

07.15

Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd.

Een deel van de slachthuizen blijft hierdoor voorlopig buiten beeld. De GGD Hart voor Brabant laat bijvoorbeeld weten alleen bij Vion in Boxtel een steekproef te hebben gedaan. Dat betekent dat andere slachterijen, zoals Vion in Tilburg en Vitelco in Den Bosch niet bezocht zijn. "Het is de vraag of we dat gaan doen. Dat hangt mede af van overleg met het ministerie", aldus een woordvoerder tegen de krant.

07.00

De 'mismatch' op de Nederlandse arbeidsmarkt houdt waarschijnlijk aan ondanks de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Volgens hen verdwijnen er door de crisis weliswaar banen, maar er zijn ook nog steeds moeilijk te vervullen vacatures. Voor meer dan een tiende van de openstaande vacatures is het nog steeds heel lastig om geschikte arbeidskrachten te vinden, aldus onderzoek van de bank.

06.00

Nederland kampt vandaag precies honderd dagen met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld. Inmiddels staat de officiële teller van het aantal besmettingen op 46.942. Maar het werkelijke aantal patiënten ligt veel hoger omdat niet iedereen wordt getest.

Tot nu toe overleden 5990 mensen in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus. De eerste dode in ons land viel op 6 maart, dag 9 van de uitbraak. In Brabant overleden tot nu toe 1517 mensen aan de gevolgen van het virus. Het officiële aantal coronabesmettingen in onze provincie staat op 9261.

06.00

Vrijwel alle organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in Nederland (90 procent) verwachten flink meer hulpverzoeken. Maar lang niet allemaal zijn ze daarop voorbereid. Dat meldt de Stichting Armoedefonds op basis van eigen onderzoek. Het fonds verwacht na de zomer 'een golf van hulpvragen'.

Vooral gezinnen, alleenstaanden met kinderen en zzp'ers kloppen nu aan voor hulp. Bijna de helft van de organisaties ziet sinds het begin van de coronacrisis in maart een toename van het aantal hulpverzoeken, gemiddeld met 23 procent.

04.33

De overheid zit aan tafel bij de gesprekken over de redding van winkelketen HEMA. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol het kan spelen bij het door schulden overladen winkelbedrijf. De winkelketen zit financieel klem. De coronacrisis heeft de situatie verergerd.

03.26

Militaire keuringen en opleidingen hebben lang stilgelegen vanwege het coronavirus. Hierdoor konden er minder mensen worden aangenomen. Het toch al grote personeelstekort binnen Defensie, er zijn al ruim negenduizend vacatures, dreigt hierdoor nog verder op te lopen. Dat zegt staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in gesprek met het AD.

Op de Luchtmachtschool in Woensdrecht bijvoorbeeld worden volgens haar normaal gesproken elk jaar 440 nieuwe militairen klaargestoomd. Het plan was om dat op te hogen naar zeshonderd om het grote personeelstekort in te lopen. Maar nu is het de verwachting dat dit jaar niet meer dan tweehonderd militairen hun opleiding afmaken, omdat de ruimte in de school om veilig les te kunnen geven is gehalveerd.

Voor vitale functies is het selectieproces volgens de staatssecretaris wel doorgegaan. Als er weer gekeurd kan worden, vreest ze voor een grote toestroom van kandidaten. "Dat wordt best nog een uitdaging. Keuring, kleding, opleiding, screening", somt ze op. Een belangrijk punt binnen Defensie is momenteel de huisvesting van militairen op kazernes. Voor de coronacrisis lagen die met zes of acht mensen in stapelbedden op een slaapzaal, maar dat kan nu niet meer.

01.30

Het aantal overnachtingen in hotels, campings en huisjes in Nederland is in maart met meer dan vijftig procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het grootste deel van de daling is het gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

01.25

We hebben de afgelopen maanden door alle coronamaatregelen fors minder uren gewerkt dan het kwartaal ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het in het eerste kwartaal om de sterkste terugval in bijna een kwart eeuw. In april zette de daling verder door.

In totaal werkten Nederlanders in het eerste kwartaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan het laatste kwartaal van 2019. De laatste keer dat het CBS een sterkere terugval in het aantal gewerkte uren signaleerde was begin 1996. Het statistiekbureau kan niet aangeven wat destijds de reden was van de sterke afname.