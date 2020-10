Een boodschap in kogels? Deze huizen en winkels werden het afgelopen halfjaar beschoten

In juni vlogen de kogels bij een kapperszaak in Tilburg door het raam. vergroot

Een huis dat wordt beschoten, het gebeurde dit weekend eerst in Tilburg en een dag later in Breda. Extreem intimiderend, maar helaas niet uitzonderlijk. In Brabant werd het afgelopen half jaar elke maand wel een huis of een winkel beschoten.

Mei: zes kogels afgevuurd op huis in Waalwijk

Op een zaterdagnacht iets voor tweeën regende het plotseling kogels in Waalwijk. Zes gaten waren naderhand te zien in de muur van een huis aan de James Ensorstraat.

De man die in het beschoten huis woont, sliep op het moment van de aanslag. Hij heeft geen beste reputatie in de buurt. “Iedereen weet dat dat ‘ie in de drugs zit. Dit moet een waarschuwing zijn van iemand.”

Een flink aantal kogelgaten in het huis. vergroot

Juni: Kogels door de ruiten van kapsalon en appartement in Tilburg

"Ik ben heel bang", vertelde kapper Ilias Amawa (39) toen hij op een zondagochtend in juni poolshoogte kwam nemen bij zijn kapperszaak aan de Korvelseweg in Tilburg. De nacht ervoor opende iemand het vuur op de winkel en op een appartement erboven.

Kogels vlogen door de ruiten van de bovenwoning en de winkel van Amawa. "Hier ga ik dus zeker nooit meer knippen. Ik wil niet meer hier aan het raam staan."

Enkele dagen eerder werd in de Van Mierisstraat in Tilburg ook een auto beschoten. Eind juni maakt de politie bekend te onderzoeken of de twee incidenten en de beschieting van het huis in Waalwijk in mei te linken zijn aan internationale drugshandel.

Kapper Amawa durft niet meer bij het raam te knippen. vergroot

Juli: huis in Helmond doelwit van schutter

Kogels doorboorden tijdens een zomernacht in juli de rolluiken voor de ramen en de deur van een huis in de Jan van der Spekstraat in Helmond. Op het moment van de beschieting was er niemand thuis.

Het beschoten huis in Helmond (foto: SQ Vision). vergroot

Augustus: huis Berkel-Enschot beschoten, maar waarmee?

De bewoonster van een huis aan de Klaproosstraat belde na een incident in augustus de politie. Agenten ontdekten bij aankomst meerdere inslagen die de ruit van het huis ontsierden.

Een tweetal op een scooter zou ervandoor zijn gegaan na de 'beschieting'. Uit onderzoek bleek al snel dat er geen vuurwapen was gebruikt. Wat dan wel, is niet duidelijk.

September: het is raak in Den Bosch en Bergen op Zoom

"Ik hoorde de kinderen huilen", vertelde een buurtbewoner na een schietpartij in de Hadwychstraat in Den Bosch. Laat op een avond in september werd in die straat een appartement beschoten. Niet alleen een volwassen bewoner was thuis op het moment dat de kogels neerdalen, ook twee kinderen zijn getuigen.

De ochtend na de schietpartij werd een 31-jarige man uit Gelderland als verdachte opgepakt. Een langlopend conflict in de relationele sfeer zou mogelijk de aanleiding zijn geweest van de beschieting, meldde de politie.

Later dezelfde maand ontsnapte Dogan Demirr uit Bergen op Zoom op het nippertje aan een kogel die door zijn slaapkamerraam vliegt. Naar eigen zeggen had hij geen enkel idee waarom juist zijn huis aan de Meidoornlaan doelwit was van een schutter, maar ' echt shit' was het wel, zo zei hij.

"Overal, in en om mijn bed, lagen glassplinters. Ik ben gelukkig niet geraakt, maar dit verwacht je toch niet? Ik heb met niemand ruzie, ik woon hier een maand of acht, kan me geen akkefietjes herinneren. Wie doet zoiets? Dan moet je wel een zieke geest hebben."

De doorboorde slaapkamerraam (foto: Dogan Demirr). vergroot

Oktober: twee beschoten huizen in een weekend, in Tilburg en Breda

Tien inslagen in een huis aan de Kinderdijkstraat in Tilburg afgelopen weekend. Maar volgens de politie zijn de inslagen dit keer niet veroorzaakt door een vuurwapen. Waarmee er dan wel is geschoten, moet uit onderzoek blijken.

Een dag later werd een huis aan de Bruno Renardstraat in Breda onder vuur genomen. De bewoner zou met zijn vrouw en kinderen thuis zijn geweest toen er op hun huis werd geschoten. "Mijn collega is heel erg geschrokken. Het is niets niks als iemand op je huis schiet. Hij heeft geen oog meer dicht gedaan vannacht."

Een buurtbewoner vertelde na het incident: “Na de knallen rende een jongen weg. Hij sprong aan het eind van de straat op een scooter. Ik denk dat het een waarschuwing is geweest. Zo van ‘We weten waar je woont’. Misschien heeft 'ie iemand belazerd.”

