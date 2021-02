Coronanieuws: 385 patiënten in Brabantse ziekenhuizen, volgende week eind aan avondklok

Foto: Pexels. vergroot

Ook op deze eerste februaridag is er weer veel te melden over Corona, in en buiten Brabant. In dit liveblog houden we je op de hoogte.

De hoofdpunten:

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3714 mensen positief getest op het coronavirus.

Er liggen maandag 385 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, iets meer dan zondag.

Paaspop wordt verplaatst naar eerste weekend van september.

'Winkels beperkt open per 8 februari', melden bronnen aan De Telegraaf.

Aan de avondklok komt vanaf volgende week woensdag een einde, nelden bronnen aan NRC.

Duizenden leraren hebben aangegeven dat ze eerst gevaccineerd willen worden voordat ze weer voor de klas gaan staan.

15.00 - Honderd uur taakstraf na oproep om tankstation in de fik te steken

De 22-jarige Ayman F. uit Tilburg krijgt 100 uur taakstraf vanwege een oproep om te gaan rellen. Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag. Hij riep onder andere op om een molotovcocktail op het Wagerplein in Tilburg te gooien en een Shell-tankstation in de fik te steken.

Het ging maandag om zogenoemde snelrechtzittingen. Dat is onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie bij de aanpak van de coronarellen.

14.30 - 'Avondklok wordt volgende week geschrapt'

Aan de avondklok komt vanaf volgende week woensdag een einde. Dat zeggen bronnen tegen NRC. Vanaf 10 februari is het weer toegestaan om ook tussen 21.00 uur 04.30 over straat te gaan. Tot en met 9 februari is de maatregel nog wel van kracht.

Dat zullen demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag bekendmaken tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Zij zullen dan ook namens het kabinet uitleggen wat de zogenoemde exitstrategie van Nederland is. Dat betekent dat ze duidelijk zullen maken welke coronamaatregelen in welke volgorde teruggedraaid zullen worden als het aantal besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames dat toelaat.

14.12 Meneer Van Ham kreeg als eerste van zorgcentrum De Wijngaerd in Made de coronaprik

Deze week waren de bewoners van Zorgcentrum De Wijngaerd in Made aan de beurt voor de coronavaccinatie. Burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen nam een kijkje toen meneer Van Ham als eerste de prik kreeg.

14.07 - Lockdownmaatregelen zitten verkopen nieuwe auto's dwars

De verkoop van nieuwe personenauto's is in de eerste maand van het nieuwe jaar ver weggezakt. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC is dit mede te wijten aan de showroomsluitingen als gevolg van de lockdownmaatregelen.

Ook speelde mee dat veel kopers van elektrische voertuigen het papierwerk voor 1 januari op orde wilden hebben, om zodoende tot 2025 te kunnen profiteren van gunstigere bijtellingsregels. Volgens de brancheorganisaties werden in januari 35.193 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat was een vijfde minder dan in januari 2020. Het betekende qua verkopen de slechtste januarimaand deze eeuw.

13.50 Het ministerie van Economische Zaken waarschuwt voor phishingberichten

Het gaat om berichten over het aanvragen van financiële regelingen uit het steun- en herstelpakket. "Deze berichten zijn nep", waarschuwt het ministerie.

13.20 - HEMA weer in gesprek met leveranciers met afhalen op komst

Winkelketen HEMA is weer in gesprek met leveranciers nu bekend is dat het kabinet het voornemen heeft om het afhalen van bestellingen bij winkels toe te staan. Ook betekent het dat HEMA "voorzichtig kan kijken hoe dat werkt", zegt een woordvoerster.

In januari schortte HEMA nog alle bestellingen van leveranciers op tot half april. "De gesprekken daarover lopen nu, we kunnen nog niet te veel op de zaken vooruitlopen", zegt de woordvoerster.

13.15 Ambulanceverpleegkundige van de post in Uden blij met prik 2

Dat laat Jeanneke Schuckman maandag weten nadat ze in het ETZ, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, in Tilburg de tweede vaccinatie kreeg.

13.10 - Werkgever krijgt hulp bij inrichten eigen teststraat

Werkgevers krijgen extra hulp bij het inrichten van een eigen coronateststraat. Op www.werkgeverstesten.nl, een nieuwe website van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, kunnen ze precies zien wat er allemaal bij komt kijken.

Ook is er een helpdesk opgezet en bedrijven kunnen aanspraak maken op een financiële regeling van de overheid.

13.10 - Nieuwe methode leidt tot veel hoger vaccinatiecijfer ziekenhuizen

De nieuwe manier waarop de overheid het aantal tot nog toe toegediende coronavaccins inschat, stuwt het vaccinatiecijfer flink omhoog. Het officiële coronadashboard van de Rijksoverheid meldt bijvoorbeeld dat in ziekenhuizen nu naar schatting ruim 81.000 prikken zijn gezet.

Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat de vaccinatiecijfers al vanaf het begin dagelijks zelf registreert, zijn het er veel minder: tegen de 60.000. Volgens de LNAZ-cijfers van zondag hebben ruim 40.000 medewerkers uit de acute zorg hun eerste prik gekregen. Nog eens 13.500 van hen hebben de tweede dosis ook al ontvangen. Daarnaast hebben zo'n 6000 huisartsen in ziekenhuizen een coronavaccin gekregen.

Afgelopen weekend zijn aan het dashboard schattingen toegevoegd. Als reden gaf het ministerie van Volksgezondheid op dat "ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg het aantal prikken vaak pas later meldden". Het LNAZ noemt het "apert onjuist" dat ziekenhuizen achter zouden liggen.

13.00 - Therese (95) krijgt coronavaccin op nieuwe priklocatie in Helmond

Voor de 95-jarige Therese was de coronaprik die ze maandagmorgen kreeg een cadeautje. De hoogbejaarde vrouw uit Asten was een van de eersten die een prik kreeg in sporthal De Braak in Helmond. Daar opende de GGD maandag de tweede priklocatie in Zuidoost-Brabant. Voorlopig zijn daar 85-plussers en mensen uit de zorg aan de beurt.

12.22 - Niet alle scholenkoepels zijn blij met heropenen basisscholen

Over een week mogen de basisscholen weer open, maar bij scholenkoepels is dat nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Er zijn grote zorgen over het welzijn en de gezondheid van de leerkrachten. En over de vraag hoe het openen van de scholen praktisch kan met de extra maatregelen die minister Slob aankondigde. “Onze mensen lopen ook tegen hun grenzen aan.”

12.10 - Bijna 16.000 boetes voor het niet naleven van de avondklok

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari heeft de politie in het hele land 15.997 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van die maatregel. In de afgelopen 24 uur schreef de politie 980 bekeuringen uit voor het schenden van de avondklok.

De afgelopen drie dagen verliepen aanzienlijk rustiger dan in de eerste dagen dat de beperking van kracht was. Dat is ook terug te zien in het totaal aantal uitgedeelde coronaboetes, de optelsom van bekeuringen voor het schenden van de avondklok, de mondkapjesplicht en het niet houden van onderlinge afstand.

Sinds vrijdagochtend schreef de politie landelijk 7315 boetes uit, tegenover alleen al 5959 bekeuringen vorige week zaterdag, zondag en maandag. Toen liepen demonstraties in onder meer Den Bosch en Eindhoven fors uit de hand.

11.57 - 'Laat afhalen bestelling eerste stap zijn naar heropenen winkels'

Het kunnen afhalen van bestellingen in winkels zou 'geweldig' zijn, maar ook een opstapje naar het heropenen van winkels. Daarmee reageert winkeliersvereniging INretail op het bericht dat het kabinet de mogelijkheid tot afhalen bij winkels bekijkt.

Winkeliers pleiten al sinds het begin van de tweede lockdown in december voor deze optie. "De nood is zo enorm hoog", zegt INretail. "Hier hebben we dus ook vanaf het moment dat de lockdown eraan zat te komen op gewacht. Het afhalen van een bestellingen bij de winkeldeur, op afspraak en een afgesproken tijdstip, kan veilig en helpt ondernemers enorm."

11.48 - Paaspop verplaatst naar eerste weekend van september

Festival Paaspop is verplaatst naar 3, 4 en 5 september. Het festival in Schijndel vindt sinds eind jaren 70 traditiegetrouw tijdens Pasen plaats. Maar dit jaar sluiten het festival eenmalig de zomer af, zo laat de organisatie maandag weten.

11.30 - Noodverordening voor delen van Breda niet meer van kracht

De noodverordening die in Breda van kracht was vanwege dreigende rellen in de wijken Hoge Vucht, Doornbos-linie, Centrum, Tuinzigt, Haagpoort en Haagse Beemden is ingetrokken door burgemeester Depla. Dit gebeurde zondagavond in afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie.

Er waren geen signalen meer die aanleiding gaven om de noodverordening langer in stand te houden. “Het is de afgelopen dagen gelukkig weer rustig in Breda", zegt burgemeester Depla. "Op dit moment zijn er geen verontrustende signalen die erop wijzen dat de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt. "Natuurlijk blijven we wel scherp op ontwikkelingen en houden we een vinger aan de pols."

11.20 - 'Winkels beperkt open per 8 februari'

Behalve de basisscholen mogen ook niet-essentiële winkels per 8 februari beperkt open. Dat wil zeggen dat klanten telefonische of online bestellingen mogen afhalen bij de winkels. Dit zeggen ingewijden tegen De Telegraaf.

Ook de avondklok is een van de eerste beperkingen die wordt opgeheven, al is het nog onzeker of het kabinet het aandurft om deze versoepeling komende dinsdag al aan te kondigen voor 9 februari. Mogelijk volgt een besluit daarover pas later deze week.

Na de basisscholen, de detailhandel en de avondklok moet heropening van de middelbare scholen volgen. Daarna zouden de contactberoepen zoals kappers weer aan de slag moeten kunnen. Een datum durft het kabinet hier nog niet op te plakken.

11.20 - 385 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen, negen meer dan een dag eerder. Dat maakte het ROAZ maandagochtend bekend. In totaal liggen er nu 385 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, zeven meer dan zondag. De voorbije 24 uur zijn dertien patiënten overleden. Zestien coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en vier patiënten werden overgeplaatst.

11.10 - 'Kans op identiteitsfraude na datalek GGD is klein'

De kans dat kwaadwillenden die persoonsgegevens hebben bemachtigd uit de coronasystemen van de GGD identiteitsfraude kunnen plegen is klein, stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij het datalek, dat ontdekt werd door RTL Nieuws, zijn onder meer adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers (bsn) gestolen.

Met alleen die gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten, aldus de RvIG. Wie bang is dat zijn of haar gegevens zijn gelekt, kan contact opnemen met de GGD.

11.04 - Meer voorzorgsmaatregelen voor kinderen uit groep 7 en 8 op komst

Het basisonderwijs gaat volgende week weer open, maar om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden worden extra maatregelen genomen. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert vooral in groep 7 en 8 meer te doen dan voorheen.

De deskundigen raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. "Waar mogelijk" moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden. Voor de lagere groepen suggereert het OMT te gaan werken met vaste groepjes van een maximale grootte, bijvoorbeeld vijf kinderen.

Op de kinderopvang, die ook weer open mag, verandert niet veel. Wel krijgen medewerkers van opvanglocaties net zoals leraren voorrang bij de coronatesten. De sector heeft daar herhaaldelijk om gevraagd.

10.46 - Uitgeklede herdenking Watersnoodramp

De herdenking van de Watersnoodramp van 1953, vandaag precies 68 jaar geleden, heeft maandag in sterk uitgeklede vorm plaatsgevonden bij het Watersnoodmonument van Gust Romijn in het Zeeuwse Ouwerkerk. De burgemeester en kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland legden als een van de weinige aanwezigen een krans en een witte roos bij het monument.

De herdenking was via een livestream te volgen. Op 1 februari 1953 braken de dijken. Dit door een combinatie van hevige storm en springtij. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant overstroomden. Ruim 1800 Nederlanders vonden de dood tijdens de ramp.

10.44 - Nog twee arrestanten vast na onrust op en rondom Museumplein

Van de in totaal 37 personen die zondag zijn aangehouden op en in de omgeving van het Amsterdamse Museumplein zitten er nog twee vast. Volgens de politie zijn meerdere verdachten opgepakt voor onder meer het bij zich hebben van een slagwapen, een taser en het afsteken van vuurwerk en het beledigen van de politie.

Ook werd iemand gepakt die richting een journalist schopte. De politie kwam voor het derde weekend op rij in actie om de mensen van het plein te verwijderen.

10.31 - Relschoppers Eindhoven en Den Bosch herkenbaar in Bureau Brabant

In de uitzending van Bureau Brabant zijn maandagavond voor het eerst beelden te zien van relschoppers in Den Bosch en Eindhoven. Al snel na de rellen van zondag 24 en maandag 25 januari waarschuwden politie en justitie verdachten zich te melden om te voorkomen dat ze herkenbaar in beeld zouden worden gebracht. Maandagavond is het nu zover.

Bureau Brabant is vanavond vanaf 18.00 uur te zien op Omroep Brabant.

10.05 - Culturele sector ontvangt twintig miljoen euro wegens corona

De culturele sector ontvangt dit jaar zo'n twintig miljoen euro van het Kickstart Cultuurfonds. Daarmee wil het fonds de sector ondersteunen in het organiseren van 'coronaproof' evenementen.

Met ingang van maandag kunnen producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters een aanvraag indienen voor steun. Hierbij kan onder meer compensatie worden gevraagd voor nieuwe hygiënemaatregelen, aanpassingen van gebouwen om publiek veilig te ontvangen en het aanpassen van producties aan de coronamaatregelen.

9.44 - Britten leven mee met zieke coronaheld 'Captain Tom'

Het nieuws dat de Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100) het coronavirus heeft opgelopen maakt veel los in zijn geboorteland. Het haalde de voorpagina's van vrijwel alle kranten en ook premier Boris Johnson liet op Twitter van zich horen.

Moore kreeg vorig jaar de status van nationale held door zijn actie om geld op te halen voor de strijd tegen het coronavirus. Hij haalde bijna 40 miljoen pond (45 miljoen euro) op door in zijn tuin te wandelen.

9.14 - Minder auto's gestolen in coronajaar 2020

Door de virusuitbraak zijn er vorig jaar veel minder auto's gestolen in Nederland. Volgens cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) waren elektrisch-hybride auto's wel flink populairder bij dieven.

Het totale aantal gestolen auto's daalde met 9,5 procent, aldus het samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de politie en het Verbond van Verzekeraars. Volkswagens werden nog steeds het meest gestolen. De diefstal van elektrisch-hybride wagens steeg met 69 procent.

9.10 - 'Twee derde winkeliers houdt het geen twee maanden vol'

Door de coronalockdown staan veel winkels op omvallen. Ruim twee derde van de winkeliers zegt het minder dan twee maanden te kunnen volhouden wegens gebrek aan voldoende geld. Dat stelt winkeliersvereniging INretail op basis van onderzoek onder de eigen leden.

Volgens veel ondernemers zijn de inkomsten uit onlineverkoop niet voldoende om in combinatie met de steunmaatregelen van de overheid te overleven.

7.05 - 'Breed herstelbeleid nodig'

Er moet een herstelbeleid komen voor na de coronacrisis, waarbij niet alleen gekeken wordt naar economische steun voor ondernemers, maar ook naar het mentale welzijn van de samenleving. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies. Volgens de denktank steunt het merendeel van de bevolking de strenge maatregelen, maar blijven er nog veel vragen.

"De onrust die is ontstaan, toont dat behalve het bieden van financiële steun het sociale en mentale welzijn urgent onze aandacht vraagt. Er is een grote behoefte aan toekomstperspectief dat we met elkaar moeten formuleren", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer, tevens voorzitter van de Denktank Coronacrisis. "Betrek daarbij gedragsdeskundigen", aldus Hamer.

6.30 - Artsen luiden de noodklok

De coronamaatregelen eisen een te grote tol en wegen niet op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken. Dat schrijven vier intensive care-artsen, onder meer van het RadboudUMC in Nijmegen, maandag in NRC Handelsblad. Ze pleiten voor versoepeling van de maatregelen en ‘daarbij te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden.’

De artsen, die dagelijks met coronapatiënten werken, stellen dat ‘niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld waardoor kanker-, transplantatie- en andere patiënten soms vroegtijdig sterven.’ Volgens hen lopen ook veel leerlingen op basisscholen en in het middelbare onderwijs een serieuze leerachterstand op. En ze wijzen erop dat winkels, cafés, restaurants en kapsalons erg lang gesloten zijn en dat veel ondernemers deze crisis niet zullen ‘overleven.’ De artsen vrezen bovendien dat het aantal mensen dat leeft in armoede toeneemt en de kloof tussen arm en rijk groeit.

6.00 - Burgemeesters praten met Grapperhaus en De Jonge

Het is maandag en dat betekent dat de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio weer bij elkaar komen. In Utrecht krijgen ze te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de huidige coronamaatregelen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt in het Veiligheidsberaad bespreken wat het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie bekend wil maken over de voortzetting van de avondklok en de strikte bezoekbeperking aan huis. De burgemeesters geven daar hun mening over.

Coronaminister Hugo de Jonge is er maandag ook bij. De burgemeester willen van hem horen hoe het staat met de vaccinatiestrategie. De voorzitters van de veiligheidsregio's gaan het maandag ook hebben over ‘perspectief’ ofwel ‘het licht aan het eind van de tunnel.’

5.00 - Wethouders vragen aandacht voor jeugd

Ook wethouders jeugd maken zich ernstig zorgen. Zij denken vooral aan de situatie van kinderen en jongeren, schrijft Trouw. De bestuurders roepen het Rijk op om, met net zoveel urgentie als momenteel bedrijven financieel worden gesteund, ook jongeren weer perspectief te geven. Dat gaat verder dan alleen het heropenen van de scholen.

De oproep wordt gesteund door wethouders uit twintig kleine en middelgrote gemeenten. Initiatiefnemer Reshma Roopram, wethouder jeugd in Barendrecht, verspreidt maandag een brief met haar zorgen onder alle gemeenten. Ze hoopt op nog bredere steun.

4.30 - 'Werkgevers nemen pijnlijke maatregelen'

Werkgevers gaan pijnlijke maatregelen nemen om de schade van de coronacrisis op te vangen, meldt De Telegraaf. Niet alleen is de ruimte voor een loonsverhoging zeer beperkt, het versoberen van de arbeidsvoorwaarden zal op sommige plekken zelfs onvermijdelijk zijn.

Dat is de cao-inzet van werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW voor dit jaar. "Voor bedrijven onder druk kan dit een nullijn betekenen", stellen zij in hun arbeidsvoorwaardennota die maandag naar buiten komt. "Zelfs arbeidsvoorwaardelijke versoberingen zijn niet uit te sluiten."

1.30 - ‘Aantal vaccinaties ineens fors gestegen’

Op het coronadashboard van de overheid was zondag een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. De reden? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie van Volksgezondheid, waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal gezette prikken dat nog niet officieel is gemeld, zo legt een woordvoerder van het departement uit.

De vaccinatiecijfers komen van drie plekken: de GGD's, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. De GGD's rapporteren dagelijks hoeveel mensen ze hebben gevaccineerd, maar de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg lopen volgens VWS achter met hun meldingen. Daarom hanteert het ministerie nu een nieuwe rekenmethode. De ziekenhuizen ontkennen dat het aantal gevaccineerden te laag lag.

1.30 - Tientallen mensen in Maastricht bekeurd

De politie heeft zondagavond in Maastricht ingegrepen toen een grote groep mensen door de binnenstad liep. Volgens de politie ging het om ruim vijftig mensen en hielden ze zich niet aan de coronamaatregelen. 56 mensen hebben een bekeuring gekregen van 95 euro. Er is niemand aangehouden.

Een groot aantal agenten sloot de groep in op de Smedenstraat om mensen vervolgens te fouilleren en bekeuren. De politie deelde bekeuringen uit voor het overtreden van de maximale groepsgrootte en het overtreden van de coronamaatregelen. Volgens de woordvoerder verzetten de mensen zich niet en zijn ze na afloop vertrokken. In Maastricht is een noodbevel van kracht.

0.10 - 71 procent minder passagiers in vliegtuigen

Virusvrees, reisrestricties en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben er vorig jaar toe geleid dat er 71 procent minder passagiers zijn vervoerd dan in 2019. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden er 23,6 miljoen reizigers van en naar één van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat was een jaar eerder nog 81,2 miljoen. Het aantal vluchten was met 258.000 ruim de helft minder.

Het was al bekend dat de passagiersstroom op Eindhoven Airport met bijna 69 procent daalde tot 2,1 miljoen.

