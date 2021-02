Coronanieuws: artsen en wethouders maken zich grote zorgen over jeugd en vragen om actie

"Scholieren hebben extra aandacht nodig" (foto: archief). vergroot

Ook op deze eerste februaridag is er weer veel te melden over Corona, in en buiten Brabant. In dit liveblog houden we je op de hoogte.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3714 mensen positief getest op het coronavirus.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Brabant is afgelopen weekend licht afgenomen, vijf coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur.

Duizenden leraren hebben aangegeven dat ze eerst gevaccineerd willen worden voordat ze weer voor de klas gaan staan.

Bij dalende coronacijfers eindigt de avondklok op 10 februari, melden Haagse bronnen.

7.05 - 'Breed herstelbeleid nodig'

Er moet een herstelbeleid komen voor na de coronacrisis, waarbij niet alleen gekeken wordt naar economische steun voor ondernemers, maar ook naar het mentale welzijn van de samenleving. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies. Volgens de denktank steunt het merendeel van de bevolking de strenge maatregelen, maar blijven er nog veel vragen.

"De onrust die is ontstaan, toont dat behalve het bieden van financiële steun het sociale en mentale welzijn urgent onze aandacht vraagt. Er is een grote behoefte aan toekomstperspectief dat we met elkaar moeten formuleren", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer, tevens voorzitter van de Denktank Coronacrisis. "Betrek daarbij gedragsdeskundigen", aldus Hamer.

6.30 - Artsen luiden de noodklok

De coronamaatregelen eisen een te grote tol en wegen niet op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken. Dat schrijven vier intensive care-artsen, onder meer van het RadboudUMC in Nijmegen, maandag in NRC Handelsblad. Ze pleiten voor versoepeling van de maatregelen en ‘daarbij te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden.’

De artsen, die dagelijks met coronapatiënten werken, stellen dat ‘niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld waardoor kanker-, transplantatie- en andere patiënten soms vroegtijdig sterven.’ Volgens hen lopen ook veel leerlingen op basisscholen en in het middelbare onderwijs een serieuze leerachterstand op. En ze wijzen erop dat winkels, cafés, restaurants en kapsalons erg lang gesloten zijn en dat veel ondernemers deze crisis niet zullen ‘overleven.’ De artsen vrezen bovendien dat het aantal mensen dat leeft in armoede toeneemt en de kloof tussen arm en rijk groeit.

6.00 - Burgemeesters praten met Grapperhaus en De Jonge

Het is maandag en dat betekent dat de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio weer bij elkaar komen. In Utrecht krijgen ze te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de huidige coronamaatregelen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt in het Veiligheidsberaad bespreken wat het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie bekend wil maken over de voortzetting van de avondklok en de strikte bezoekbeperking aan huis. De burgemeesters geven daar hun mening over.

Coronaminister Hugo de Jonge is er maandag ook bij. De burgemeester willen van hem horen hoe het staat met de vaccinatiestrategie. De voorzitters van de veiligheidsregio's gaan het maandag ook hebben over ‘perspectief’ ofwel ‘het licht aan het eind van de tunnel.’

5.00 - Wethouders vragen aandacht voor jeugd

Ook wethouders jeugd maken zich ernstig zorgen. Zij denken vooral aan de situatie van kinderen en jongeren, schrijft Trouw. De bestuurders roepen het Rijk op om, met net zoveel urgentie als momenteel bedrijven financieel worden gesteund, ook jongeren weer perspectief te geven. Dat gaat verder dan alleen het heropenen van de scholen.

De oproep wordt gesteund door wethouders uit twintig kleine en middelgrote gemeenten. Initiatiefnemer Reshma Roopram, wethouder jeugd in Barendrecht, verspreidt maandag een brief met haar zorgen onder alle gemeenten. Ze hoopt op nog bredere steun.

4.30 - 'Werkgevers nemen pijnlijke maatregelen'

Werkgevers gaan pijnlijke maatregelen nemen om de schade van de coronacrisis op te vangen, meldt De Telegraaf. Niet alleen is de ruimte voor een loonsverhoging zeer beperkt, het versoberen van de arbeidsvoorwaarden zal op sommige plekken zelfs onvermijdelijk zijn.

Dat is de cao-inzet van werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW voor dit jaar. "Voor bedrijven onder druk kan dit een nullijn betekenen", stellen zij in hun arbeidsvoorwaardennota die maandag naar buiten komt. "Zelfs arbeidsvoorwaardelijke versoberingen zijn niet uit te sluiten."

1.30 - ‘Aantal vaccinaties ineens fors gestegen’

Op het coronadashboard van de overheid was zondag een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. De reden? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie van Volksgezondheid, waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal gezette prikken dat nog niet officieel is gemeld, zo legt een woordvoerder van het departement uit.

De vaccinatiecijfers komen van drie plekken: de GGD's, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. De GGD's rapporteren dagelijks hoeveel mensen ze hebben gevaccineerd, maar de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg lopen volgens VWS achter met hun meldingen. Daarom hanteert het ministerie nu een nieuwe rekenmethode. De ziekenhuizen ontkennen dat het aantal gevaccineerden te laag lag.

1.30 - Tientallen mensen in Maastricht bekeurd

De politie heeft zondagavond in Maastricht ingegrepen toen een grote groep mensen door de binnenstad liep. Volgens de politie ging het om ruim vijftig mensen en hielden ze zich niet aan de coronamaatregelen. 56 mensen hebben een bekeuring gekregen van 95 euro. Er is niemand aangehouden.

Een groot aantal agenten sloot de groep in op de Smedenstraat om mensen vervolgens te fouilleren en bekeuren. De politie deelde bekeuringen uit voor het overtreden van de maximale groepsgrootte en het overtreden van de coronamaatregelen. Volgens de woordvoerder verzetten de mensen zich niet en zijn ze na afloop vertrokken. In Maastricht is een noodbevel van kracht.

0.10 - 71 procent minder passagiers in vliegtuigen

Virusvrees, reisrestricties en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben er vorig jaar toe geleid dat er 71 procent minder passagiers zijn vervoerd dan in 2019. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden er 23,6 miljoen reizigers van en naar één van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat was een jaar eerder nog 81,2 miljoen. Het aantal vluchten was met 258.000 ruim de helft minder.

Het was al bekend dat de passagiersstroom op Eindhoven Airport met bijna 69 procent daalde tot 2,1 miljoen.

