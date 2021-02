Coronanieuws: coronavirus is vandaag een jaar in Nederland 'en gaat niet meer weg'

Foto: archief vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nederland leeft een jaar met het coronavirus, 27 februari 2020 maakte minister Bruno Bruins bekend dat hier een eerste besmetting was geconstateerd.

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 270 patiënten opgenomen, zeventien minder dan vrijdag.

De voorbije 24 uur zijn 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, zes coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal.

Brabantse ziekenhuizen zijn in conflict met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida, meldt Follow the Money.

12.00 - Tilburg herdenkt en eert 'coronahelden'

Een jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland is in Tilburg een kunstwerk onthuld als eerbetoon aan 'coronahelden' die zich hebben ingezet voor hun medemens. Dat gebeurde zaterdag voor het Paleis-Raadhuis in de binnenstad. Het zogeheten dankraam is geïnspireerd op een gebrandschilderd raam dat in 1951 is gemaakt nadat Tilburg als laatste stad in Nederland een ontwrichtende pokkenepidemie over zich heen had gekregen.

11.58 - Horecaondernemers Breda klaar voor ludieke picknick

Tientallen horecaondernemers in Breda staan gereed voor de ludieke picknick in de stad waarmee ze aandacht vragen voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt. In het bijzonder wordt voor het openen van de terrassen gepleit. De starttijd voor de picknick is vijf over twaalf zaterdagmiddag. Dit omdat het voor veel ondernemers al 5 over 12 is, benadrukken de initiatiefnemers.

11.04 - ROAZ- cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend 270 patiënten opgenomen, zeventien minder dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg, zaterdagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn er 27 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, 35 coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en drie werden er overgeplaatst. Zes coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal.

10.32 - Voorzitter Olympische Spelen wil fans bij wedstrijden

Bij de Olympische Spelen in Tokio moeten toeschouwers welkom zijn. Dat zegt Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité in het Japan, ondanks zorgen over het houden van een mega-evenement in tijden van corona. Hashimoto verwees naar andere sportevenementen waar al in beperkte mate fans worden toegelaten.

10.00 - Een jaar corona in de Brabantse ziekenhuizen: 'Ik dacht echt dat het wel zou meevallen'

Terwijl Arjan op het punt staat om een coronapatiënt aan de beademing te leggen en de afdeling van Charlotte standby staat om een corona-afdeling te worden, blikken de vloggers van Brabant Hou Vol terug op het afgelopen jaar. Een jaar met corona in hun ziekenhuizen. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht, corona komt vast niet naar Nederland.”

09.49 - 'Coronavirus gaat niet meer weg'

Volgens betrokken wetenschappers gaat het coronavirus niet meer weg. We moeten ermee leren leven, stellen zij bij de NOS. Net zoals met andere virussen. "Dat het virus endemisch wordt, betekent ook dat iedereen ermee in aanraking komt en gedeeltelijke afweer zal kunnen opbouwen", zegt microbioloog Paul Savelkoul. "Daardoor nemen de effecten mogelijk af in ernst en zal het richting een normaal luchtwegvirus gaan."

09.30 - Herdenking voor alle Brabantse coronaslachtoffers live te volgen bij Omroep Brabant

Hartverscheurend waren én zijn de verhalen van Brabanders die een dierbare aan het coronavirus hebben verloren. Duizenden provinciegenoten missen één of meerdere bekenden door het virus. In de Hasseltse Kapel in Tilburg is zaterdag een herdenking voor alle Brabantse slachtoffers. Deze is online en op tv te volgen bij Omroep Brabant.

09.22 - 'Meerderheid bevolking heeft laag vertrouwen in vaccinatiebeleid'

Van de Nederlandse bevolking heeft 61 procent weinig vertrouwen in het vaccinatiebeleid, stelt het programma EenVandaag op grond van eigen onderzoek onder 30.000 leden van zijn Opiniepanel. Van hen heeft ruim een derde (37 procent) dat vertrouwen wel. Daarnaast vindt een meerderheid van de ondervraagden dat er meer aandacht moet zijn voor maatschappelijke gevolgen van corona.

09.16 - ABN AMRO zet ondernemer in coronatijd klem met wurgkrediet

Honderden ondernemers verkeren in zware financiële problemen omdat het ze door teruglopende inkomsten niet meer lukt om de torenhoge rentes over hun ondernemerskrediet te betalen bij ABN AMRO. De bank heeft een tijdelijke rentestop aangeboden vanwege de coronacrisis, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht, meldt consumentenprogramma Kassa.

09.00 - Anna verloor in een week tijd haar moeder, oom en broer aan corona

Zaterdag 27 februari, precies een jaar geleden, gingen alle alarmbellen af toen voor het eerst het coronavirus werd vastgesteld bij iemand in Brabant. Vervolgens verspreidde het virus zich in korte tijd razendsnel door Nederland. Anna Ramadanovic verloor in een week tijd haar moeder, oom en broer aan corona. Nog steeds komt het verlies maar nauwelijks binnen. "Verstandelijk weet ik dat ze er niet meer zijn, maar het komt nog steeds niet echt binnen."

07.00 - Net als na de pokkenepidemie krijgt Tilburg nu een dankraam voor corona

Zeventig jaar geleden kreeg de gemeente Tilburg een heel bijzonder glas-in-loodraam van haar inwoners. Het was een herinnering aan de pokkenepidemie van dat jaar, waardoor de stad wekenlang op slot ging. Het raam is nog steeds te bewonderen in het Paleis aan het Willemsplein. Deze zaterdag wordt er een soortgelijk dankraam onthuld maar dan voor de corona-epidemie.

Het Dankraam in Tilburg vergroot

06.38 - 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

Meerdere Brabantse ziekenhuizen zijn in conflict met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida, meldt onderzoeksjournalistiek-platform Follow the Money. Die artsen hebben contractueel recht op miljoenen extra voor het uitvoeren van coronatesten. Omdat hun 'overwinsten' volgens de ziekenhuizen in geen enkele verhouding staan tot hun inspanningen, willen de ziekenhuizen het geld - afkomstig uit publieke middelen - niet betalen. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis tegen Follow the Money.

04.52 - CDA wil kleine bedrijven helpen met 'solidariteitsheffing'

Het CDA wil midden- en kleine bedrijven, evenals familiebedrijven, financieel lucht geven 'na corona'. Bedrijven die het tijdens de coronacrisis aanzienlijk beter hebben gedaan, zoals supermarkten, moeten dan een 'solidariteitsheffing' betalen om dat mogelijk te maken, schrijft het AD. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra presenteert zaterdag een drie-stappenplan om de economie na corona weer aan de praat te krijgen.

03.30 - Een jaar coronavirus in Nederland

Nederland leeft zaterdag een jaar met het coronavirus. Op 27 februari 2020 maakte toenmalig minister Bruno Bruins bekend dat voor het eerst een besmetting was geconstateerd. Deze patiënt was niet heel ziek, maar werd uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. De crisis die kort daarna losbarst, kwam voor velen als een verrassing.

01.13 - 'Kabinet heeft tweede coronagolf onderschat'

Het kabinet heeft afgelopen zomer de bestrijding van het coronavirus onderschat, meldt De Telegraaf na gesprekken met verschillende kabinetsadviseurs. Die moesten het kabinet begeleiden bij het bedwingen van de pandemie en het overbrengen van de boodschap naar de bevolking. Zij erkennen dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Ze wijzen op de opluchting die er 's zomers was en beamen dat ook zij 'misschien teveel in de modus van de weg terug' terechtkwamen.

