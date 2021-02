Coronanieuws: 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten', jaar corona in Nede

Bart Berden in KRAAK. vergroot

Nederland leeft een jaar met het coronavirus, 27 februari 2020 maakte minister Bruno Bruins bekend dat hier een eerste besmetting was geconstateerd.

Brabantse ziekenhuizen zijn in conflict met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida, meldt Follow the Money.

07.00 - Net als na de pokkenepidemie krijgt Tilburg nu een dankraam voor corona

Zeventig jaar geleden kreeg de gemeente Tilburg een heel bijzonder glas-in-loodraam van haar inwoners. Het was een herinnering aan de pokkenepidemie van dat jaar, waardoor de stad wekenlang op slot ging. Het raam is nog steeds te bewonderen in het Paleis aan het Willemsplein. Deze zaterdag wordt er een soortgelijk dankraam onthuld maar dan voor de corona-epidemie.

06.38 - 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

Brabantse ziekenhuizen zijn in conflict met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida, meldt onderzoeksjournalistiek-platform Follow the Money. Die artsen hebben contractueel recht op miljoenen extra voor het uitvoeren van coronatesten. Omdat hun 'overwinsten' volgens de ziekenhuizen in geen enkele verhouding staan tot hun inspanningen, willen de ziekenhuizen het geld - afkomstig uit publieke middelen - niet betalen. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis tegen Follow the Money.

04.52 - CDA wil kleine bedrijven helpen met 'solidariteitsheffing'

Het CDA wil midden- en kleine bedrijven, evenals familiebedrijven, financieel lucht geven 'na corona'. Bedrijven die het tijdens de coronacrisis aanzienlijk beter hebben gedaan, zoals supermarkten, moeten dan een 'solidariteitsheffing' betalen om dat mogelijk te maken, schrijft het AD. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra presenteert zaterdag een drie-stappenplan om de economie na corona weer aan de praat te krijgen.

03.30 - Een jaar coronavirus in Nederland

Nederland leeft zaterdag een jaar met het coronavirus. Op 27 februari 2020 maakte toenmalig minister Bruno Bruins bekend dat voor het eerst een besmetting was geconstateerd. Deze patiënt was niet heel ziek, maar werd uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. De crisis die kort daarna losbarst, kwam voor velen als een verrassing.

01.13 - 'Kabinet heeft tweede coronagolf onderschat'

Het kabinet heeft afgelopen zomer de bestrijding van het coronavirus onderschat, meldt De Telegraaf na gesprekken met verschillende kabinetsadviseurs. Die moesten het kabinet begeleiden bij het bedwingen van de pandemie en het overbrengen van de boodschap naar de bevolking. Zij erkennen dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Ze wijzen op de opluchting die er 's zomers was en beamen dat ook zij 'misschien teveel in de modus van de weg terug' terechtkwamen.

