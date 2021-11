Mis niets, dit zijn de vijf belangrijkste verhalen van afgelopen week

In week tijd gebeurt er veel in Brabant. De grote nieuwsverhalen wil je natuurlijk niet missen. Daarom heeft Omroep Brabant de vijf belangrijke nieuwsverhalen van afgelopen week voor jou op een rijtje gezet.

Dodelijk ongeluk Helmond, drie jongens overleden Bij een botsing tussen een ambulance en een auto zijn drie jongens, Elvis (16), Levi (15) en Anthony (16), overleden. Een vierde inzittende, Kane (15), raakte zwaargewond. De twee ambulancebroeders zijn met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van het ongeluk is een lachgastank gevonden. Wat er precies gebeurd is, weet de politie niet.

Legionella-uitbraak

De GGD maakte donderdag bekend dat er een flinke legionella-uitbraak is in Schijndel. Donderdag lagen er nog tien mensen met de bacterie in het ziekenhuis, maar dit is al opgelopen naar vijftien. Een patiënt is overleden.

De bron zit waarschijnlijk in de openlucht ergens in de omgeving zegt de GGD. Onder meer koeltorens en fonteinen zijn afgesloten of gereinigd. Lees hier wat legionella precies is.