Misdaadjaar 2021: meedogenloze onderwereld, maar minder moord en doodslag

2021 is een jaar waarin de schok van landelijke gebeurtenissen voelbaar is tot in Brabant. De politie dringt diep door tot criminele netwerken en brengt bazen in beeld die zich altijd verstopten. Maar het is in veel opzichten rustiger dan voorgaande jaren. Minder moord en doodslag, minder drugslabs en minder drugsvondsten.

Het meest ingrijpend is ongetwijfeld de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Zelden wordt de meedogenloosheid van de onderwereld zo sterk gevoeld als op deze zomerse dag in juli. Peter R. de Vries wordt doodgeschoten in het drukke centrum van Amsterdam. Door snel optreden van de politie kunnen twee verdachten worden gepakt. De afrekening veroorzaakt een schok in het hele land.

Gepantserde auto's

In Breda is de opgelopen spanning ook snel zichtbaar na de aanslag. Zwaarbewapende agenten met gepantserde auto's brengen advocaat Peter Schouten uit Breda in veiligheid. De goede vriend en collega van Peter R. de Vries wordt sinds die tijd zwaarder bewaakt.

De moordaanslag wordt in verband gebracht met de Marengozaak waar beide Peters zich voor inzetten. Ze verdedigen de kroongetuige. Het hele jaar door is dat megaproces ook in Vught voelbaar. De vermeende rechterhand van Taghi, Said Razzouki, arriveert in december als nieuwe bewoner vanuit Colombia.

Het dorp is de vele beveiligde boevenwagens met zwaailicht, sirene en helikopter beu. Het kabinet maakt bekend dat er gewerkt wordt aan meer digitale zittingen. Vlissingen krijgt ook een EBI met rechtbank. Defensie ondersteunt intussen de gevangenis in Vught.

Zelfdoding undercoveragent

Naast die opsporingssuccessen beleeft de politie ook ellende in eigen gelederen: een undercoveragent komt in geestelijke nood en berooft zichzelf van het leven in zijn undercoverhuis in Zevenbergschen Hoek. Er volgt een onderzoek waarbij duidelijk is dat de politieleiding fouten heeft gemaakt.

Er is vrij weinig moord en doodslag in Brabant vergeleken met voorgaande jaren. De teller eindigt op 13 doden. Daarmee is 2021 samen met 2019 het ‘rustigste’ jaar in tijden. Met opvallend: meer vrouwen dan mannen die zijn vermoord.

Avondklokrellen

Er is wel meer geweld, begin van het jaar zelfs ongekend geweld dat we zelden zien. Bij de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch en ook andere plaatsen. Meer dan 60 mensen werden veroordeeld. Maar de meesten zijn nog niet gepakt.

Het is een landelijke trend dat nogal wat tieners betrokken zijn bij geweld, met messen en vuurwapens. Dat zien we ook in Brabant. Zo wordt in Eindhoven een 17-jarige jongen neergeschoten.

Ook is er weer veel geweld tegen gebouwen. Branden in Poolse supermarkten, explosieven bij een Bossche slagerij, kogelgaten in een patisseriezaak in Bergen op Zoom en een shishalounge in Eindhoven en zelfs een fietsenwinkel in Cuijk. De Bredase bedrijven van een familie zijn zelfs diverse keren doelwit van kogels en handgranaten.

Megaproces Operatie Alfa

In Den Bosch dient het megaproces tegen Martien R. en zijn familie uit Oss. In de begindagen vertrekken bijna alle verdachten van Operatie Alfa uit de zaal. Ze zeggen alle vertrouwen kwijt te zijn in deze rechtbank. Wekenlang presenteert het OM de bewijzen in een vrijwel lege zaal.

Er worden stiekem gefilmde videobeelden vertoond van verdachten met wapens en van gesprekken over geld en drugs. Maar zonder reactie van de verdachten. In september volgde krijgt Martien R. 16 jaar cel. Ook de andere kopstukken krijgen meer dan 10 jaar en er komt een hoger beroep.

Criminele berichtjes

De politie drong in 2020 binnen bij de cryptodienst Encrochat. Dit jaar volgen vergelijkbare operaties bij Sky Ecc en Anom. Daarmee maakt de politie miljoenen criminele berichtjes buit. Die puzzel wordt nu gelegd. Soms kunnen de mensen achter die anonieme accounts worden opgespoord en dan volgen arrestaties. Hele netwerken zijn opgerold, in onder meer Breda, Bergeijk en Bladel. Ook de Mexicaanse groep die een paar jaar geleden achter de drugsboot in Moerdijk zou hebben gezeten.

Vroeger bleef het bij alleen de mensen die de politie in een lab arresteerde. Nu koppelt de politie hele netwerken van criminelen aan drugssmokkel en drugslaboratoria, van Zeeland tot aan Groningen en Duitsland aan toe.

Opvallend is dat het aantal gevonden drugslabs in Brabant halveerde. Na de zomer lijkt het ineens in het hele land stil te vallen. Waarom in Brabant vier maanden lang geen enkel lab opduikt is een raadsel.

Gouden roltrap

Een paar Brabantse burgemeesters vragen het kabinet om hulp om te voorkomen dat jongeren op die 'gouden roltrap' terecht komen en afdwalen richting onderwereld. Dit probleem is voelbaar in het hele land en al lang niet meer exclusief Brabants. Het kabinet trekt als reactie opnieuw meer geld uit.