112-nieuws: File door ongeluk op de A58 • Brand in monumentaal pand, bewoners moeten midden in de nacht huis uit
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:05
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:05
File door ongeluk op de A58
Op de A58 richting Eindhoven moeten weggebruikers rekening houden met een vertraging van drie kwartier.
06:40
Brand in monumentaal pand, bewoners moeten midden in de nacht huis uit
In een monumentaal pand aan de Victorialaan in Vught is dinsdagnacht brand uitgebroken. Het gebouw is opgedeeld in vijf woningen. Alle bewoners zijn geëvacueerd.
