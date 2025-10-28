Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: File door ongeluk op de A58 • Brand in monumentaal pand, bewoners moeten midden in de nacht huis uit

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:05
nl
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:05

File door ongeluk op de A58

Op de A58 richting Eindhoven moeten weggebruikers rekening houden met een vertraging van drie kwartier.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp
06:40

Brand in monumentaal pand, bewoners moeten midden in de nacht huis uit

In een monumentaal pand aan de Victorialaan in Vught is dinsdagnacht brand uitgebroken. Het gebouw is opgedeeld in vijf woningen. Alle bewoners zijn geëvacueerd.

Lees verder

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!