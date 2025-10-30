Verkiezingen: Esmah Lahlah wil fractie niet leiden • verkenning uitgesteld
- Bekijk hier de uitslagen van jouw gemeente
- In Brabant is de PVV de grootste partij geworden
- D66 loopt met het aantal stemmen uit op PVV
- Deze veertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen
Liveblog
Opkomst in Drimmelen hoger dan gemiddeld
De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen was in Drimmelen hoger dan het landelijk gemiddelde. In de gemeente ging 82,38 procent van de inwoners naar de stembus, waar dat landelijk 1 procent minder was. In Drimmelen werd de PVV met 23 procent van de stemmen de grootste, gevolgd door de VVD die 18 procent van de stemmen haalde. De D66 die landelijk tot nu toe de meeste stemmen lijkt te hebben, behaalde in Drimmelen 15,6 procent van de stemmen.
Bekijk hier de reacties van Brabantse politici
Het is de dag na de verkiezingen en dat betekent dat de camera's en journalisten vandaag op de loer liggen in de Tweede Kamer. Bij zo'n beetje iedereen die de camera kruist, wordt een microfoon onder de neus geduwd. Zo ook bij de Brabantse politici in Den Haag.
Bekijk hier een compilatie van de reacties van Brabantse politici.
Opkomst in Oss hoger dan eerst gedacht
Door een technische storing is het opkomstcijfer dat de gemeente Oss gisteravond doorgaf, lager uitgevallen dan het daadwerkelijk is. De gemeente maakt zojuist het daadwerkelijk opkomstcijfers bekend. De opkomst is niet 72 procent zoals gister werd doorgegeven, maar ligt waarschijnlijk rond de 78 procent. Gevolgen voor de verkiezingsuitslag zijn er volgens de Kiesraad niet. De reden van de storing wordt later geëvalueerd door de gemeente.
VVD'er Daan de Kort weer in Kamer
De visueel beperkte Daan de Kort uit Eindhoven is opnieuw welkom in de Tweede Kamer. Hij stond als nummer twintig op de kieslijst van de VVD. Volgens de laatste prognose heeft die partij 22 zetels gehaald. ''Ik zei het al, ik had er blind vertrouwen in'', reageert de politicus.
Esmah Lahlah heeft geen oren naar fractievoorzitterschap
Esmah Lahlah uit Tilburg wil geen fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA worden. Dat zei ze deze middag tegen een verslaggever van talkshow Pauw& De Wit. Op de vraag of ze als nummer twee op de kieslijst fractievoorzitter wil worden, zegt ze stellig nee. "Er zijn heel veel rollen en taken binnen een fractie en voor nu is dat niet de rol die het beste bij me past. Dus ik ga me niet verkiesbaar stellen."
Wie dan wel, wordt maandag pas bekend. "We zijn de schok van gisteren nog aan het verwerken", zegt Lahlah. "We hebben afscheid genomen van onze partijleider en zijn ons daar nog over aan het beraden."
Udenaren trots op Rob Jetten
Uden is trots op Rob Jetten, de plaats waar hij vandaan komt. Veel Udenaren geven hem complimenten over zijn succesvolle campagne. "Hij heeft het goed gedaan", klinkt het meerdere keren. En: "Het zet Brabant wel weer meer op de kaart."
Ondernemersorganisatie hoopt op stabiel kabinet
VNO-NCW Brabant Zeeland roept op tot de vorming van een stabiel middenkabinet dat snel actie onderneemt om de economie te versterken, woningbouw te versnellen en de regeldruk te verlagen. De ondernemersorganisatie benadrukt dat Nederland vastloopt in overbodige regels en stelt voor om vergunningverlening te versnellen en werkgeverslasten te verlagen om bedrijven te ondersteunen.
In Brabant wordt de verbreding van de A58 als een cruciaal project gezien, met brede steun voor het doorbreken van de stilstand. Zuid-Nederland speelt een sleutelrol in de energietransitie en de internationale concurrentiepositie, met Brabant als motor voor economische groei, dankzij innovaties in hightech en export.
Reden hertelling Uden bekend
De stemmen bij één stembureau in Uden worden herteld, omdat er bij het controleren van de Processen-Verbaal is geconstateerd dat er mogelijk bij een stembureau optelfouten zijn gemaakt. Dat laat de gemeente Maashorst donderdagmiddag weten.
Verkenningsfase uitgesteld tot na de uitslag
Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma ontvangt pas dinsdagmiddag de fractievoorzitters in de nieuwe Tweede Kamer om de verkiezingsuitslag te bespreken en een verkenner aan te wijzen. De bijeenkomst wordt pas na het weekeinde gehouden, omdat dan naar verwachting pas volledig duidelijk is welke partij de meeste stemmen heeft gekregen. De verwachting was eerder dat de fractieleiders deze vrijdag bijeen zouden komen.
Dit schrijven buitenlandse media over Jetten
Nu D66 uitloopt op de PVV om de grootste partij van het land te worden, is er een kans dat Rob Jetten premier wordt. Na de historische verkiezingsavond voor de partij staan de kranten in binnen- en buitenland donderdag vol met de Udense politicus. "Wie is Rob Jetten?", schrijven onze zuiderburen van de VRT en Nieuwsblad op woensdagnacht en donderdagmorgen. Andere kranten koppen met de 'Nederlandse Obama' en 'de eerste gay premier'.
D66 vindt uitstel verkenningsfase goed plan
D66 steunt het verzoek van de PVV om het begin van de verkenningsfase uit te stellen, laat een woordvoerder van de partij weten. PVV-leider Geert Wilders wil dat de lijsttrekkers pas een verkenner aanwijzen als er definitief duidelijkheid is over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De lijsttrekkers komen volgens planning vrijdag om 11.00 uur bij elkaar bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Die heeft het verzoek in overweging genomen, aldus Wilders. Later donderdag komt er duidelijkheid over wanneer de verkenningsfase begint.
D66 loopt uit op PVV na stemmen uit hoofdstad
De verkiezingsuitslag uit Amsterdam is binnen. D66 loopt na deze uitslag bijna 15.000 stemmen uit op de PVV. Zoals verwacht heeft GroenLinks-PvdA in de hoofdstad de meeste stemmen gekregen, vlak voor D66. Slechts 6,9 procent van de Amsterdammers stemde op de PVV.
Door deze uitslag maakt D66 een grote sprong in de strijd om welke partij de grootste van Nederland wordt. D66 heeft nu 14.730 stemmen meer dan de PVV. Eerder zei Amsterdam morgenavond met de uitslag te komen.
Hertelling bij stembureau in Uden
Bij één stembureau in Uden worden de stemmen donderdagmiddag nog een keer geteld. Met een hertelling wil de gemeente Maashorst vaststellen dat de uitslag die is vermeld in het proces-verbaal recht doet aan de verkiezingsuitslag van dat stembureau. Waarom er een hertelling moet plaatsvinden bij dit stembureau is niet duidelijk. Toeval wil dat D66-leider Rob Jetten, die nog in de race is om de grootste partij te worden, uit Uden komt.
Wilders vraagt om uitstel verkenner
PVV-leider Geert Wilders heeft aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma gevraagd om de bijeenkomst van fractievoorzitters uit te stellen tot bekend is welke partij de grootste is. Bij deze bijeenkomst wordt een verkenner aangesteld. Maar de PVV en D66 liggen nog zo dicht bij elkaar dat nog niet valt te zeggen welke partij de grootste is.
Onder meer uit Amsterdam en het buitenland moeten nog stemmen binnenkomen. Het kan tot later volgende week duren voordat alle stemmen officieel zijn vastgesteld. Volgens de PVV-leider heeft Bosma nog niets toegezegd. Het is de gewoonte dat de grootste partij een verkenner aanstelt. Die brengt de wensen van alle partijen in kaart en doet een voorstel welke fracties als eerste met elkaar gaan praten over een coalitie.
Uitslag van mensen uit buitenland duurt nog dagen
De verkiezingsuitslagen van Nederlanders die hun stem vanuit het buitenland hebben uitgebracht, worden op zijn vroegst maandagavond verwacht. Een woordvoerster van de gemeente Den Haag laat dat weten. De stemmen kunnen doorslaggevend zijn voor welke partij de grootste wordt: D66 of PVV. Den Haag is verantwoordelijk voor het verwerken van deze stemmen.
Het tellen is begonnen, maar kan pas maandag worden afgerond, omdat tot en met die dag stemmen binnen kunnen komen die zijn doorgestuurd door ambassades en consulaten. Wie zelf het stembiljet naar Den Haag stuurde, moest ervoor zorgen dat het op verkiezingsdag om 15.00 uur binnen was.
LTO: 'Stabiel kabinet moet rust, duidelijkheid en perspectief brengen'
LTO, de belangenvereniging voor boeren en tuinders, kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe Tweede Kamer. "Wat nu bovenal van belang is", zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans, "is een voortvarende formatie en de totstandkoming van een stabiel kabinet. De Nederlandse agrarische sector snakt naar een stabiele coalitie die rust en perspectief brengt." De organisatie hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer met het stikstofdossier en andere dossiers in de land- en tuinbouw aan de slag gaat.
GroenLinks-PvdA maakt maandag nieuwe leider bekend
GroenLink-PvdA maakt maandag bekend wie de nieuwe fractievoorzitter van de partij wordt. Dat laat Kamerlid Kati Piri donderdagmiddag weten. Met de Tilburgse Esmah Lahlah als nummer twee op de kieslijst en Jesse Klaver uit Roosendaal op de derde plaats is de kans groot dat de volgende fractievoorzitter een Brabander is.
"We hebben net een proces afgesproken", zegt Piri na het fractieoverleg. "Dat betekent dat vanaf nu mensen zich kandidaat kunnen stellen." Wie het fractievoorzitterschap op zich wil nemen, is dus nog niet bekend.
Moslims in Tilburg voorzichtig opgelucht
De mede-oprichter van Moslim Empowerment Tilburg (MET) Mohammed Aknin is opgelucht dat de PVV in ‘zijn stad' niet langer de grootste partij is, maar de rechtse wind in Nederland zorgt bij hem tegelijkertijd voor een ongerust gevoel. "Twee jaar geleden waren we na de verkiezingsuitslag echt in shock. Dat gevoel is nu gelukkig minder", vertelt hij.
Lees hier meer over hoe moslims in Tilburg zich voelen na de verkiezingsuitslag.
Laurens Dassen teleurgesteld met uitslag
Lijsttrekker van Volt Laurens Dassen uit Knegsel is teleurgesteld in de verkiezingsuitslag van zijn partij. Volt ging van twee zetels terug naar één zetel in de Tweede Kamer. Ondanks dat kijkt Laurens Dassen positief terug op de campagne. “Ik heb zin om Volt verder brengen”, zegt de partijleider.
Rob Jetten: 'Met ons pap en mam gebeld'
Rob Jetten, lijsttrekker van D66, is donderdagmiddag feestelijk onthaald door zijn fractie. “Het is inderdaad wel echt feestelijk”, zegt Jetten in Den Haag tegen een verslaggever van Omroep Brabant. De Brabantse politicus is omringd door microfoons en blije partijgenoten. Toch is het nog spannend in de verkiezingsrace, vooral omdat het niet zeker is wie er uiteindelijk aan kop gaat.
De ouders van de geboren en getogen Udenaar zijn in ieder geval trots. “Ik heb gisteravond na de eerste exitpoll heel even met ons pap en ons mam gebeld, en die waren ontzettend blij met deze uitslag.” Want, zo besluit hij, ‘meer Brabant hier in Den Haag is sowieso goed voor het land’.
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA donderdag nog niet bekend
Het was een "heftige en korte nacht voor iedereen", zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri voor het begin van een bijeenkomst van haar fractie na de verkiezingen. In de voorlopige prognose raakt de partij 5 van de 25 huidige Kamerzetels kwijt. "We hadden allemaal een betere en mooiere uitslag voor onszelf gehoopt", aldus Piri.
Piri bedankte de opgestapte partijleider Frans Timmermans "voor alles wat hij voor de beweging heeft betekend, en ongetwijfeld in de toekomst zal blijven betekenen." Ook over zijn vertrek zei ze: "We hadden allemaal gehoopt op iets anders."
Het blijft nog even spannend wie de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA wordt. Volgens Piri komt daar donderdag nog geen beslissing over. Met de Tilburgse Esmah Lahlah als nummer twee op de kieslijst en Jesse Klaver uit Roosendaal op de derde plaats is de kans groot dat de volgende fractievoorzitter een Brabander is.
SP-leider Dijk: 'Verhaal niet geland'
Het verhaal en de visie van de SP zijn "niet direct" geland bij "het overgrote deel van Nederland", concludeert partijleider Jimmy Dijk na het zoveelste zetelverlies op rij. Dijk volgde in 2023 Lilian Marijnissen uit Oss op na het zetelverlies voor de partij bij de toenmalige Tweede Kamerverkiezingen.
"Dat het beter moet en anders, dat is helder", zei Jimmy Dijk bij de eerste vergadering met zijn fractie na de uitslagenavond. De vraag hoe dat verhaal precies anders moet, kwam voor Dijk nog wat te vroeg. Hij maakte wel duidelijk dat ze bij de kernboodschap blijven. "Wij zijn de Socialistische Partij, wij staan voor menselijke waardigheid en solidariteit. Die waarden gaan we niet in één keer loslaten of zo." Maar hij wil de boodschap van zijn partij "beter met de mensen bespreken, kijken waar hun zorgen ook liggen en daarbij aansluiten".
Jetten: wachten op definitieve uitslag voor verkenning
D66-leider Rob Jetten uit Uden wil dat de grootste partij het initiatief neemt voor de verkenningsfase voor een nieuw kabinet. "Het is ontzettend spannend en we wachten de komende uren en misschien wel dagen af om de definitieve uitslag te weten", zei hij donderdag voor aanvang van zijn fractievergadering.
Jetten werd met applaus en taart onthaald. Zijn partij ligt momenteel nek-aan-nek met de PVV om de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Aanvankelijk leek het er op basis van de eerste exitpolls op dat D66 de grootste was, maar de partijen liggen inmiddels dicht bij elkaar.
D66 haalt in de laatste voorlopige prognose 26 zetels, 17 meer dan in 2023. Ook de PVV staat nu op 26 zetels.
Unie van Waterschappen: vorm snel nieuw kabinet
De Unie van Waterschappen hoopt na de verkiezingen vooral dat er snel een nieuw kabinet komt. De koepel van de 21 waterschappen wil niet reageren op de uitslag en zetelverdeling, maar roept de politieke partijen wel op haast te maken met de coalitievorming.
"Nu Nederland naar de stembus is geweest, hopen we als waterschappen dat er snel een nieuw kabinet gevormd wordt", zegt voorzitter Jeroen Haan. "Het is daarbij erg belangrijk dat urgente dossiers op het gebied van water snel op de formatietafel komen, zoals stikstof en wonen. Bouwen moet klimaatbestendig en waterveilig. Ook dijkversterkingen, droogte, wateroverlast en vervuiling vragen om uitvoerbaar beleid, waarbij de lange termijn vooropstaat."
Campagneleiders noemen SBS-debat sleutelmoment
Meerdere campagneleiders noemen het SBS-debat een belangrijk sleutelmoment in de verkiezingscampagne bij de door Stichting Machiavelli georganiseerde terugblik. Het was de eerste 'confrontatie' met Geert Wilders, licht CDA-campagneleider Bart van den Brink toe.
Dat moment was uitgesteld, omdat de PVV-leider eerdere debatten bij Radio 1 en RTL had afgezegd met veiligheidszorgen als reden. Bij het SBS-debat werd Wilders van alle kanten aangevallen. Partijleiders verweten de PVV-leider dat hij als grootste partij in de coalitie niet had geleverd op migratie.
Silvio Erkens van de VVD merkte op dat bij Wilders 'het wedstrijdritme er nog niet in zat'. De andere lijsttrekkers hadden er al meerdere debatten op zitten. Ook verschenen ze regelmatig bij media, terwijl Wilders de meeste uitnodigingen afsloeg.
Reactie burgemeester Helmond
De gemeente Helmond had last van een computerstoring en gaf de voorlopige uitslagen pas donderdagochtend. De tweede partij in de stad is D66, met 15,5 procent van de stemmen. De VVD is bijna even groot (15,2 procent), CDA en GroenLinks-PvdA komen net onder de 10 procent uit.
Burgemeester Sjoerd Potters noemt het in een verklaring 'vervelend dat de Helmondse uitslag zo lang op zich heeft laten wachten', maar voegt eraan toe dat zulke dingen 'helaas kunnen gebeuren'. Hij benadrukt dat alle betrokken medewerkers er 'alles aan hebben gedaan om het zo snel mogelijk op te lossen'. Zorgvuldigheid stond daarbij voorop, zegt Potters.
Bijna alle stemmen binnen
D66 en de PVV zijn donderdagochtend nog altijd verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Ook de stemmen uit de gemeente Epe zijn nu binnengekomen. Eerder volgde Helmond. Op dit moment gaat de PVV met een miniem verschil van 2341 stemmen aan de leiding.
De grootste stad die nog een aanzienlijk deel van de stemmen moet tellen, is Amsterdam: daar moet 20 procent nog worden verwerkt. Dat zijn ruim 86.500 stemmen. De hoofdstad verwacht pas vrijdagavond de volledige uitslag te delen.
Ook de briefstemmen die vanuit het buitenland zijn uitgebracht, kunnen nog invloed hebben op de uitslag. De uitslag daarvan wordt pas dinsdag officieel vastgesteld. In totaal hebben 136.272 Nederlanders zich geregistreerd als briefstemmer. Hoeveel van hen ook daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht, moet nog blijken. De gemeente Den Haag verwerkt deze stemmen.
Nog tot vrijdagavond wachten op definitieve uitslag
De gemeente Amsterdam verwacht pas vrijdagavond tussen zeven en tien uur 's avonds met een definitieve uitslag te komen. De woordvoerder van de grootste stad van het land zegt donderdag geen tussentijdse update meer te kunnen geven. Dat betekent dat Nederland nog even zal moeten wachten op een definitieve uitslag.
Amsterdam heeft tot nu toe 80 procent van de stemmen doorgegeven. Met 27,4 procent van de stemmen heeft GroenLinks-PvdA vooralsnog de meeste stemmen behaald. D66 volgt met 23,4 procent van de stemmen.
Dit zijn de trends in onze provincie
Brabant heeft gestemd en inmiddels is de tendens in de provincie langzaamaan duidelijk. PVV is nog steeds de grootste, maar heeft fiks moeten inleveren. Er zijn nog veel meer opvallende trends, we lichten ze hier voor je uit.
LEES MEER: Dit zijn de opvallendste uitslagen: SP-bolwerk valt, PVV afgenomen
Brabantse ondernemers willen snel een middenkabinet
Ondernemers in Brabant en Zeeland vinden dat politiek Den Haag snel een stabiel middenkabinet moet vormen. "De middenpartijen zijn in de basis eensgezind", reageert Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, op de voorlopige verkiezingsuitslag.
"Iedereen wil de economie versterken, woningen bouwen, de energietransitie versnellen en de regeldruk omlaagbrengen. Maar het ontbreekt tot nu toe aan echte oplossingen en uitvoeringskracht. In woningbouw, infrastructuur, stikstof, regeldruk." Daarom zou het tijd zijn voor "een kabinet dat wél levert".
Helmond maakt nu het verschil
D66 en de PVV gaan in Nederland echt nek aan nek - en dat komt door de gemeente Helmond, in elk geval op dit moment. Nadat de stemmen uit Helmond waren binnengekomen, ging de PVV met een miniem verschil van 1382 stemmen aan de leiding.
De grootste stad die nog een aanzienlijk deel van de stemmen moet tellen, is Amsterdam: daar moet 20 procent nog worden verwerkt. Ook de briefstemmen uit het buitenland kunnen nog invloed hebben. De uitslag daarvan wordt pas dinsdag vastgesteld.
Alle uitslagen binnen: PVV wint (opnieuw)
En de laatste verkiezingsuitslag van Brabant is binnen. In Helmond, waar het door een storing even wachten was op de uitslag, is de PVV opnieuw de grootste met 25,1 procent van de stemmen. Dat is een forse afname ten opzichte van 2023, toen de partij 34 procent bemachtigde.
In Brabant is daarmee het beeld compleet. Met alle stemmen geteld gaat D66 gelijk op met PVV, al blijft die partij wel het grootst. In heel Brabant komt de partij van Wilders uit op 19,1 procent van de stemmen. Dat is een afname van 7,8 procent.
D66 heeft 17,8 procent van de stemmen gepakt in Brabant - een toename van 11,2 procent Met name in de grotere Brabantse steden doet juist D66 het goed, maar ook buiten de steden gaat D66 er fors op vooruit ten opzichte van twee jaar geleden
Sint-Michielsgestel: D66 de grootste
In de gemeente Sint-Michielsgestel trekt D66 aan het langste eind met 20,5 procent van de stemmen. In 2023 was de PVV er het grootst, maar die hebben nu forst ingeleverd. Met 18,2 procent van de stemmen komt de partij van Wilders op een tweede plek. de VV (17 procent) eindigt op de plek drie.
Stemmen in Helmond nu doorgegeven
Ja, het is toch gelukt in de gemeente Helmond. Een storing gooide vannacht roet in het eten, maar inmiddels zijn alle stemmen verstuurd naar het centraal stembureau. We verwachten snel de cijfers vanuit de gemeente.
Helmond was een van de weinige gemeenten die nog helemaal geen uitslagen had doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. Andere gemeenten waarover nog niets bekend is zijn Epe en Venray. In die laatste gemeente brak in de verkiezingsnacht brand uit in het gemeentehuis.
LEES MEER: Helmond heeft alle stemmen geteld, maar een storing gooit roet in het eten
Twee keer zoveel blanco stemmers
Dubbel zoveel mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen blanco gestemd als twee jaar geleden. Ze hebben geen enkel vakje van het stembiljet ingekleurd. Mensen stemmen soms blanco uit protest tegen alle politieke partijen, of omdat ze niet weten wat te stemmen.
In 2023 leverden 19.301 mensen in gemeenten die hun verkiezingsuitslagen deze keer al hebben doorgegeven een leeg stembiljet in. Woensdag stopten in dezelfde gemeenten 39.545 mensen een blanco stem in de stembus, laten voorlopige cijfers van de ANP Verkiezingsdienst zien. Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling.
Toch iets hogere opkomst
Mogelijk ging je gisteren naar bed met het laatste nieuws: het aantal opgedaagde stemmers in ons land werd gisteravond nog lager geschat dan in 2023. Dat ligt toch anders, blijkt nu.
Zie hier de opkomstpercentages van de afgelopen verkiezingen:
Natuurmonumenten houdt hoop
Volgens Natuurmonumenten laat de voorlopige verkiezingsuitslag zien dat Nederland 'oplossingen en stabiliteit' verwacht van de politiek. Ook voor de natuur, die nog altijd te veel stikstof te verduren krijgt.
"Het komt nu aan op de wil om te doen wat nodig is", laat directeur Pim van der Feltz weten. "Nederland en de prachtige Nederlandse natuur lijden al te lang onder politieke stilstand", stelt hij. "Dat levert al jaren onzekerheid op voor boeren, bedrijven en boswachters.
Het is een politiek slagveld
Zo veranderlijk als het weer. Dat is het stemgedrag van Brabanders wel. Ze wisselen met gemak elke verkiezing van partij en laten van te voren niet raden of peilen welke kant het opgaat. Een blik op het politieke slagveld dat Noord-Brabant heet, nu de rook een beetje is opgetrokken.
LEES MEER: 'Politiek slagveld' Brabant: zo staan de partijen erbij
Deze veertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen
Deze veertien Brabanders lijken op basis van de exitpoll verkozen te worden in de Tweede Kamer. Het is nog niet zeker of zij verkozen worden, omdat er een foutmarge van twee zetels is met de daadwerkelijke uitslag. Ook kunnen kandidaten nog met voorkeursstemmen verkozen worden.
LEES MEER: Deze veertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen
Een storing gooit roet in het eten in Helmond
In veel gemeentes zijn de stemmen al geteld en doorgegeven, maar in Helmond is het nog even afwachten. Dat komt niet omdat de stemmen nog niet geteld zijn. Door een computerstoring kunnen de stemmen niet worden doorgestuurd.
LEES MEER: Helmond heeft alle stemmen geteld, maar een storing gooit roet in het eten
Iets meer stemmen ongeldig dan bij vorige verkiezingen
Het aantal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ongeldig is, lijkt gestegen op basis van de ANP Verkiezingsdienst. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen. Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en in 2021 ging om 0,2 procent. In 2017 was het voor het laatst zo hoog.
Op dit moment is 97,9 procent van de stemmen geteld. In Westerwolde en Stein is 1,1 procent van de stemmen ongeldig, gevolgd door Boekel (0,6 procent), Den Helder (0,5 procent) en Rotterdam (0,5 procent). In Boekel liep, net als in Alphen aan den Rijn, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo, bij deze verkiezingen wederom een experiment met een klein stembiljet. Dat zorgde tijdens de vorige verkiezingen voor aanzienlijk meer ongeldige stemmen.
Dit weten we nu over de verkiezingsuitslag
Na een spannende nek-aan-nekrace lijkt D66 de grote winnaar te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met slechts een paar duizend stemmen verschil lijkt de partij nipt de PVV van Geert Wilders af te troeven.
Bekijk hier onze extra uitzending terug:
Wilders: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij
PVV-leider Geert Wilders wil niet dat er een verkenner voor D66 aan de slag gaat zolang er 'geen 100 procent helderheid' is over wie de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. "We zullen alles doen om dit te voorkomen", schrijft Wilders op X.
Wilders zegt ook dat hij het voortouw in de formatie wil nemen als de PVV de grootste is geworden. D66 en PVV gaan in de voorlopige prognose van de ANP Verkiezingsdienst gelijk op. Na telling van 97,7 procent van de stemmen staan de twee partijen beide op 26 zetels, met een paar duizend stemmen in het voordeel van D66. Een verkenner onderzoekt de verschillende coalitiemogelijkheden.
Bekijk hier de resultaten van jouw gemeente
De PVV en D66 zijn de grootse partijen in Brabant. Vrijwilligers op stembureaus zijn de hele nacht hard aan het werk geweest met het tellen van de stemmen. Hier kun je de uitslagen zien van jouw gemeente.
Opkomst bij verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Iets meer mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, in 2023. Het leek er woensdagavond nog op dat de opkomst juist iets lager zou uitkomen, maar de laatste cijfers van de ANP Verkiezingsdienst laten donderdagochtend een opkomstpercentage van 78,4 procent zien. Dat is een fractie hoger dan vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen.
De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.
D66 haalt PVV in als grootste partij in Tilburg
D66 is de PVV voorbijgestreefd als grootste partij van de gemeente. De sociaal-liberalen kunnen nu rekenen op 20,7 procent van de stemmen, terwijl de PVV het met 16,5 procent moet doen. In 2023 waren de rollen omgedraaid. Toen was de PVV de grootste met 23,4 procent van de stemmen en kreeg D66 slechts 7,3 procent.
De winst voor de partij van Rob Jetten komt vooral door het verlies van GroenLinks-PvdA en de VVD. De linkse fusiepartij daalt van 20,5 naar 15,4 procent en de VVD gaat van 15,3 procent naar 13,6.
Het CDA doet goede zaken en gaat van 2,4 naar 9,6 procent. JA21 stijgt van 0,7 naar 5,6 procent.
Zoals in de rest van het land is het verlies het grootst voor NSC: de partij van Pieter Omtzigt duikelt van 11,4 procent naar slechts 0,3 procent. Ook is er verlies voor de SP (van 4,1 naar 2,3), Volt (2,2 naar 1,3) en de BBB (2,1 naar 1,2).