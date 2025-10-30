Verkiezingen: Esmah Lahlah wil fractie niet leiden • verkenning uitgesteld

16.38

Het is de dag na de verkiezingen en dat betekent dat de camera's en journalisten vandaag op de loer liggen in de Tweede Kamer. Bij zo'n beetje iedereen die de camera kruist, wordt een microfoon onder de neus geduwd. Zo ook bij de Brabantse politici in Den Haag.

Bekijk hier een compilatie van de reacties van Brabantse politici.