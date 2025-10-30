Verkiezingen: moslims opgelucht • opvolger Timmermans maandag bekend

13.32

PVV-leider Geert Wilders heeft aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma gevraagd om de bijeenkomst van fractievoorzitters uit te stellen tot bekend is welke partij de grootste is. Bij deze bijeenkomst wordt een verkenner aangesteld. Maar de PVV en D66 liggen nog zo dicht bij elkaar dat nog niet valt te zeggen welke partij de grootste is.

Onder meer uit Amsterdam en het buitenland moeten nog stemmen binnenkomen. Het kan tot later volgende week duren voordat alle stemmen officieel zijn vastgesteld. Volgens de PVV-leider heeft Bosma nog niets toegezegd. Het is de gewoonte dat de grootste partij een verkenner aanstelt. Die brengt de wensen van alle partijen in kaart en doet een voorstel welke fracties als eerste met elkaar gaan praten over een coalitie.