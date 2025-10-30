Verkiezingen: storing in Helmond voorbij • twee keer zoveel blanco stemmers
Liveblog
Stemmen in Helmond nu doorgegeven
Ja, het is toch gelukt in de gemeente Helmond. Een storing gooide vannacht roet in het eten, maar inmiddels zijn alle stemmen verstuurd naar het centraal stembureau. We verwachten snel de cijfers vanuit de gemeente.
Helmond was een van de weinige gemeenten die nog helemaal geen uitslagen had doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. Andere gemeenten waarover nog niets bekend is zijn Epe en Venray. In die laatste gemeente brak in de verkiezingsnacht brand uit in het gemeentehuis.
Twee keer zoveel blanco stemmers
Dubbel zoveel mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen blanco gestemd als twee jaar geleden. Ze hebben geen enkel vakje van het stembiljet ingekleurd. Mensen stemmen soms blanco uit protest tegen alle politieke partijen, of omdat ze niet weten wat te stemmen.
In 2023 leverden 19.301 mensen in gemeenten die hun verkiezingsuitslagen deze keer al hebben doorgegeven een leeg stembiljet in. Woensdag stopten in dezelfde gemeenten 39.545 mensen een blanco stem in de stembus, laten voorlopige cijfers van de ANP Verkiezingsdienst zien. Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling.
Toch iets hogere opkomst
Mogelijk ging je gisteren naar bed met het laatste nieuws: het aantal opgedaagde stemmers in ons land werd gisteravond nog lager geschat dan in 2023. Dat ligt toch anders, blijkt nu.
Zie hier de opkomstpercentages van de afgelopen verkiezingen:
Natuurmonumenten houdt hoop
Volgens Natuurmonumenten laat de voorlopige verkiezingsuitslag zien dat Nederland 'oplossingen en stabiliteit' verwacht van de politiek. Ook voor de natuur, die nog altijd te veel stikstof te verduren krijgt.
"Het komt nu aan op de wil om te doen wat nodig is", laat directeur Pim van der Feltz weten. "Nederland en de prachtige Nederlandse natuur lijden al te lang onder politieke stilstand", stelt hij. "Dat levert al jaren onzekerheid op voor boeren, bedrijven en boswachters.
Het is een politiek slagveld
Zo veranderlijk als het weer. Dat is het stemgedrag van Brabanders wel. Ze wisselen met gemak elke verkiezing van partij en laten van te voren niet raden of peilen welke kant het opgaat. Een blik op het politieke slagveld dat Noord-Brabant heet, nu de rook een beetje is opgetrokken.
Deze veertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen
Deze veertien Brabanders lijken op basis van de exitpoll verkozen te worden in de Tweede Kamer. Het is nog niet zeker of zij verkozen worden, omdat er een foutmarge van twee zetels is met de daadwerkelijke uitslag. Ook kunnen kandidaten nog met voorkeursstemmen verkozen worden.
Een storing gooit roet in het eten in Helmond
In veel gemeentes zijn de stemmen al geteld en doorgegeven, maar in Helmond is het nog even afwachten. Dat komt niet omdat de stemmen nog niet geteld zijn. Door een computerstoring kunnen de stemmen niet worden doorgestuurd.
Iets meer stemmen ongeldig dan bij vorige verkiezingen
Het aantal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ongeldig is, lijkt gestegen op basis van de ANP Verkiezingsdienst. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen. Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en in 2021 ging om 0,2 procent. In 2017 was het voor het laatst zo hoog.
Op dit moment is 97,9 procent van de stemmen geteld. In Westerwolde en Stein is 1,1 procent van de stemmen ongeldig, gevolgd door Boekel (0,6 procent), Den Helder (0,5 procent) en Rotterdam (0,5 procent). In Boekel liep, net als in Alphen aan den Rijn, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo, bij deze verkiezingen wederom een experiment met een klein stembiljet. Dat zorgde tijdens de vorige verkiezingen voor aanzienlijk meer ongeldige stemmen.
Dit weten we nu over de verkiezingsuitslag
Na een spannende nek-aan-nekrace lijkt D66 de grote winnaar te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met slechts een paar duizend stemmen verschil lijkt de partij nipt de PVV van Geert Wilders af te troeven.
Wilders: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij
PVV-leider Geert Wilders wil niet dat er een verkenner voor D66 aan de slag gaat zolang er 'geen 100 procent helderheid' is over wie de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. "We zullen alles doen om dit te voorkomen", schrijft Wilders op X.
Wilders zegt ook dat hij het voortouw in de formatie wil nemen als de PVV de grootste is geworden. D66 en PVV gaan in de voorlopige prognose van de ANP Verkiezingsdienst gelijk op. Na telling van 97,7 procent van de stemmen staan de twee partijen beide op 26 zetels, met een paar duizend stemmen in het voordeel van D66. Een verkenner onderzoekt de verschillende coalitiemogelijkheden.
Bekijk hier de resultaten van jouw gemeente
De PVV en D66 zijn de grootse partijen in Brabant. Vrijwilligers op stembureaus zijn de hele nacht hard aan het werk geweest met het tellen van de stemmen. Hier kun je de uitslagen zien van jouw gemeente.
Opkomst bij verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Iets meer mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, in 2023. Het leek er woensdagavond nog op dat de opkomst juist iets lager zou uitkomen, maar de laatste cijfers van de ANP Verkiezingsdienst laten donderdagochtend een opkomstpercentage van 78,4 procent zien. Dat is een fractie hoger dan vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen.
De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.
D66 haalt PVV in als grootste partij in Tilburg
D66 is de PVV voorbijgestreefd als grootste partij van de gemeente. De sociaal-liberalen kunnen nu rekenen op 20,7 procent van de stemmen, terwijl de PVV het met 16,5 procent moet doen. In 2023 waren de rollen omgedraaid. Toen was de PVV de grootste met 23,4 procent van de stemmen en kreeg D66 slechts 7,3 procent.
De winst voor de partij van Rob Jetten komt vooral door het verlies van GroenLinks-PvdA en de VVD. De linkse fusiepartij daalt van 20,5 naar 15,4 procent en de VVD gaat van 15,3 procent naar 13,6.
Het CDA doet goede zaken en gaat van 2,4 naar 9,6 procent. JA21 stijgt van 0,7 naar 5,6 procent.
Zoals in de rest van het land is het verlies het grootst voor NSC: de partij van Pieter Omtzigt duikelt van 11,4 procent naar slechts 0,3 procent. Ook is er verlies voor de SP (van 4,1 naar 2,3), Volt (2,2 naar 1,3) en de BBB (2,1 naar 1,2).