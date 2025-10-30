Verkiezingen: storing in Helmond voorbij • twee keer zoveel blanco stemmers

09.03

Ja, het is toch gelukt in de gemeente Helmond. Een storing gooide vannacht roet in het eten, maar inmiddels zijn alle stemmen verstuurd naar het centraal stembureau. We verwachten snel de cijfers vanuit de gemeente.

Helmond was een van de weinige gemeenten die nog helemaal geen uitslagen had doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. Andere gemeenten waarover nog niets bekend is zijn Epe en Venray. In die laatste gemeente brak in de verkiezingsnacht brand uit in het gemeentehuis.

