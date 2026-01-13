Advertentie
112-nieuws: Accu vrachtwagentrailer vat vlam in Gilze • Snelweg A58 bij Bavel dicht na ongeluk met twee vrachtwagens en een auto
Vandaag om 10:11
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:11
Accu vrachtwagentrailer vat vlam in Gilze
Een vrachtwagentrailer heeft dinsdagochtend vlam gevat op de Gerolsteinbaan in Rijen. Het vuur ontstond in de accu.
09:12
Snelweg A58 bij Bavel dicht na ongeluk met twee vrachtwagens en een auto
De snelweg A58 is tussen Breda en Tilburg sinds een uur of negen deze dinsdagochtend afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en Bavel. Oorzaak was een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto, zo meldde Rijkswaterstaat. Volgens de politie kwam de auto tussen de twee trucks terecht.
08:56
Spoedreparatie om vorstschade aan wegdek zorgt voor vertraging op N261
Op de N261, de weg tussen Tilburg en Waalwijk, heeft het verkeer ook deze dinsdagochtend last van vertraging. Door het winterse weer is er bij Loon op Zand schade aan het wegdek ontstaan, zoals gaten en barsten. Die moeten hersteld worden en daarom is in beide richtingen door een spoedreparatie maar één rijstrook open.
08:37
Ongeluk leidt op A58 bij Bavel tot vertraging van 40 minuten
Op de snelweg A58 is het erg druk tussen Tilburg en Breda. Door een ongeluk is er een vertraging van ongeveer 40 minuten ontstaan tussen Tilburg-Centrum Oost en Bavel. De oorzaak is een ongeluk, dat bij Bavel is gebeurd.
07:44
Vier auto's botsen op A58 bij Wouwse Plantage
Op de snelweg A58 is bij Wouwse Plantage rond half acht een ongeluk gebeurd met vier auto's. Dit meldt de ANWB. Hierdoor was de linkerrijstrook dicht in de richting van Bergen op Zoom.
07:16
Veel minder treinen van en naar Breda door systeemstoring
Van en naar Breda rijden tot zeker kwart voor elf dinsdagochtend veel minder treinen. Dat komt door een systeemstoring. Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing te maken met wissels en is ProRail daarvoor verantwoordelijk.
05:51
Brand verwoest bedrijfsbus en auto in Den Bosch
Een bedrijfsbus is maandagnacht in vlammen opgegaan aan de Acaciasingel in Den Bosch. De auto die naast de bedrijfsbus geparkeerd stond, vatte ook vlam en raakte zwaar beschadigd. De bedrijfsbus zou toebehoren aan een dakdekker die eerder in de wijk woonde, maar inmiddels in Oss verblijft. De bus zou al langere tijd op dezelfde plek hebben gestaan.
05:27
Huis in Oisterwijk brandt uit, bewoner aangehouden voor brandstichting
Een appartement aan de Kerkstraat in Oisterwijk is maandagavond door brand verwoest. De bewoner is aangehouden op verdenking van brandstichting. Het vuur werd ontdekt door degene die onder dat appartement woont. Die rook rond half elf een sterke brandlucht.
