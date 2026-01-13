112-nieuws: Accu vrachtwagentrailer vat vlam in Gilze • Snelweg A58 bij Bavel dicht na ongeluk met twee vrachtwagens en een auto

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:11 Accu vrachtwagentrailer vat vlam in Gilze Een vrachtwagentrailer heeft dinsdagochtend vlam gevat op de Gerolsteinbaan in Rijen. Het vuur ontstond in de accu. Lees verder

09:12 Snelweg A58 bij Bavel dicht na ongeluk met twee vrachtwagens en een auto De snelweg A58 is tussen Breda en Tilburg sinds een uur of negen deze dinsdagochtend afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en Bavel. Oorzaak was een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto, zo meldde Rijkswaterstaat. Volgens de politie kwam de auto tussen de twee trucks terecht. Lees verder

08:56 Spoedreparatie om vorstschade aan wegdek zorgt voor vertraging op N261 Op de N261, de weg tussen Tilburg en Waalwijk, heeft het verkeer ook deze dinsdagochtend last van vertraging. Door het winterse weer is er bij Loon op Zand schade aan het wegdek ontstaan, zoals gaten en barsten. Die moeten hersteld worden en daarom is in beide richtingen door een spoedreparatie maar één rijstrook open. Lees verder

08:37 Ongeluk leidt op A58 bij Bavel tot vertraging van 40 minuten Op de snelweg A58 is het erg druk tussen Tilburg en Breda. Door een ongeluk is er een vertraging van ongeveer 40 minuten ontstaan tussen Tilburg-Centrum Oost en Bavel. De oorzaak is een ongeluk, dat bij Bavel is gebeurd. Lees verder

07:44 Vier auto's botsen op A58 bij Wouwse Plantage Op de snelweg A58 is bij Wouwse Plantage rond half acht een ongeluk gebeurd met vier auto's. Dit meldt de ANWB. Hierdoor was de linkerrijstrook dicht in de richting van Bergen op Zoom. Lees verder

07:16 Veel minder treinen van en naar Breda door systeemstoring Van en naar Breda rijden tot zeker kwart voor elf dinsdagochtend veel minder treinen. Dat komt door een systeemstoring. Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing te maken met wissels en is ProRail daarvoor verantwoordelijk. Lees verder

05:51 Brand verwoest bedrijfsbus en auto in Den Bosch Een bedrijfsbus is maandagnacht in vlammen opgegaan aan de Acaciasingel in Den Bosch. De auto die naast de bedrijfsbus geparkeerd stond, vatte ook vlam en raakte zwaar beschadigd. De bedrijfsbus zou toebehoren aan een dakdekker die eerder in de wijk woonde, maar inmiddels in Oss verblijft. De bus zou al langere tijd op dezelfde plek hebben gestaan. Lees verder