LIVE 112-nieuws | Gewonde bij kop-staartbotsng op N261 richting Waalwijk | Vrachtwagen met aggregaat vat vlam op A67 bij Veldhoven

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Een specialistisch team van de brandweer is woensdag op zoek naar de bewoner van het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat in Rijen. Volgens buurtbewoners is Kees, die in de woning woonde, sinds de brand niet meer gezien. "Het was een enorme vuurzee", zegt een dorpsbewoner. "Het is triest, ook omdat we niet weten wat er met Kees gebeurd is."

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