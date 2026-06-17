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LIVE 112-nieuws | Gewonde bij kop-staartbotsng op N261 richting Waalwijk | Vrachtwagen met aggregaat vat vlam op A67 bij Veldhoven
Vandaag om 19:22
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
19:22
Gewonde bij kop-staartbotsng op N261 richting Waalwijk
Drie auto's zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de N261 richting Waalwijk. Een iemand is bij de kop-staartbotsing gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.
17:57
Vrachtwagen met aggregaat vat vlam op A67 bij Veldhoven
Een vrachtwagen geladen met een accu-aggregaat heeft woensdagmiddag vlam gevat op de A67 bij Veldhoven. De vrachtwagen reed op gas, wat een extra gevaar vormde. Een deel van het aggregaat ging in vlammen op.
17:29
Fietser zwaargewond na botsing met auto in Wilbertoord
Een fietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een rotonde op de N264 bij Wilbertoord en Mill. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
14:42
Vrachtwagen sleurt fietser mee, gillende omstanders waarschuwen chauffeur
Een jongen op een fiets is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een heftig ongeluk op de Torenallee in Eindhoven. Hij werd onder het Strijps Bultje geschept door een vrachtwagen en kwam onder de achterwielen terecht.
11:43
Echtpaar trapt niet in babbeltruc van nepagenten: twee mannen aangehouden
Een ouder echtpaar uit Loon op Zand heeft dinsdagavond voorkomen dat nepagenten er met hun sieraden vandoor gingen. Het stel werd gebeld door mannen die zich voordeden als politieagenten, maar vertrouwde het niet. Via hun zoon werd de echte politie ingeschakeld.
10:14
Jonge fietser gewond bij botsing met auto in Bakel
Een jonge fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Grotel in Bakel. De jongeman kwam volgens betrokkenen uit een zijstraat en zag de auto daarbij over het hoofd.
09:34
Drie auto's botsen op elkaar bij wegwerkzaamheden in Helmond
Op de Kasteel Traverse in Helmond zijn woensdagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen is een busje van een taxibedrijf.
09:01
Dronken man maakt foto's van meisje bij speeltuin, moeder grijpt in
Een dronken man is dinsdagavond geslagen na onrust bij een speeltuin aan het Kerstroosplein in Eindhoven. Volgens een getuige maakte de man foto’s van een 8-jarig meisje, gooide hij bierflesjes naar spelende kinderen en riep hij vunzige taal.
08:02
Lange file op A73 door gaten in de weg
Op de A73 stond een flinke file van Nijmegen richting Venlo. Dat kwam door gaten in de weg bij Boxmeer. Rond acht uur was de file 9 kilometer lang en zorgde voor een half uur vertraging. Bij knooppunt Rijkevoort was de rechterrijstrook afgesloten.
07:53
Automobilist botst tegen boom in Etten-Leur
Een automobilist is woensdagochtend met zijn auto tegen een boom gereden op de Hoevenseweg in Etten-Leur.
07:37
Uitgebrande woning Rijen: vandaag zoekactie naar bewoner Kees
Een specialistisch team van de brandweer is woensdag op zoek naar de bewoner van het uitgebrande huis aan de Hoofdstraat in Rijen. Volgens buurtbewoners is Kees, die in de woning woonde, sinds de brand niet meer gezien. "Het was een enorme vuurzee", zegt een dorpsbewoner. "Het is triest, ook omdat we niet weten wat er met Kees gebeurd is."
07:27
Brand bij woning in Vught na mogelijke knal, bewoner blust zelf vuur
Bij een woning aan de Isabellastraat in Vught is in nacht van dinsdag op woensdag rond vier uur een korte brand uitgebroken. De bewoner wist het vuur zelf te blussen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.
06:25
Automobilist scheurt met ruim 200 km per uur over A2, rijbewijs kwijt
Een 48-jarige automobilist is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met een gemiddelde snelheid van 182 kilometer per uur over de A2 bij Boxtel reed. Het rijbewijs van de man werd direct ingenomen.
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