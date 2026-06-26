LIVE 112-nieuws | Arrestatie na dollemansrit door Geldrop: 'Had fataal kunnen aflopen' | Waterleiding springt, Aldi-supermarkt Oosterhout komt blank te staan

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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05:40 Arrestatie na dollemansrit door Geldrop: 'Had fataal kunnen aflopen' Drie mensen zijn donderdagavond gevlucht na een dollemansrit in een auto door Geldrop. In de Laan der vier Heemskinderen reed de bestuurder rond kwart voor tien, na een korte achtervolging, ineens het fietspad op. Lees verder

05:28 Waterleiding springt, Aldi-supermarkt Oosterhout komt blank te staan De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel in Oosterhout stond donderdagavond blank. Het water gutste rond kwart voor elf uit het plafond. De oorzaak bleek een gesprongen leiding. Lees verder