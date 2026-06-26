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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Arrestatie na dollemansrit door Geldrop: 'Had fataal kunnen aflopen' | Waterleiding springt, Aldi-supermarkt Oosterhout komt blank te staan

Vandaag om 05:40

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:40

Arrestatie na dollemansrit door Geldrop: 'Had fataal kunnen aflopen'

Drie mensen zijn donderdagavond gevlucht na een dollemansrit in een auto door Geldrop. In de Laan der vier Heemskinderen reed de bestuurder rond kwart voor tien, na een korte achtervolging, ineens het fietspad op. 

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05:28

Waterleiding springt, Aldi-supermarkt Oosterhout komt blank te staan

De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel in Oosterhout stond donderdagavond blank. Het water gutste rond kwart voor elf uit het plafond. De oorzaak bleek een gesprongen leiding. 

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05:12

Tientallen appartementen ontruimd om brand bij horecazaak in Goirle

Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goirle is donderdagnacht door brand verwoest. Tientallen appartementen in de buurt werden door de brandweer ontruimd. 

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