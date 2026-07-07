LIVE Dag van de Zachte G | Robèrt van Beckhoven deelt Brabantse lunches uit

13:33

Ze is in Amsterdam geboren, heeft gestudeerd in Groningen. Was gemeenteraadslid in Deventer en burgemeester in Veghel en Lelystad. Ze heeft heel Nederland gezien, maar in Brabant is commissaris van de Koning Ina Adema thuis.

DJ Koen Wijn vraagt aan de baas van de provincie wat voor haar nu dat Brabantse gevoel is. "Wat mij echt getroffen heeft, is dat Brabanders net wat milder zijn, net wat minder scherp. Dat waardeer ik heel erg. En de combinatie van denken en doen. We zijn ook een top innovatieve en economische regio en ja weetje, een kopje koffie en een worstenbroodje is niet te versmaden."

De commissaris heeft ook een goed gevoel bij de zachte G. "Dat voelt wel als thuis, omdat ik thuis ben in Brabant. Als ik mensen hoor met een zachte G: 'hè Brabanders'. En dan weet ik vaak ook nog wel in welk deel van Brabant ze vandaan komen. In die zin voelt het als thuis en dat geeft een warm gevoel."

Lees hier het artikel.