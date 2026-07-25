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LIVE 112-nieuws | Gewonde bij steekpartij in centrum van Den Bosch | Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na overval op bedrijf
Vandaag om 00:13
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
00:13
Gewonde bij steekpartij in centrum van Den Bosch
Bij een steekpartij aan de Visstraat in Den Bosch is zaterdagnacht rond middernacht iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie op X.
22:43
Politie zoekt duo op rode Piaggio scooter na overval op bedrijf
Een bedrijf aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagavond om tien over half tien overvallen. De politie is op zoek naar twee mensen op een rode Piaggio Zip scooter, meldt zij op X.
21:27
Spelende kinderen veroorzaken brand op akker: politie spreekt ze streng toe
De brandweer in Vianen is met meerdere voertuigen in touw voor een brand op een akker. Het gaat om een perceel aan de Hapseweg, waarvan zo'n tweeduizend vierkante meter is afgebrand.
21:03
Politiehelikopter en speurhonden ingezet na beroving taxichauffeur
Een taxichauffeur is zaterdagavond slachtoffer geworden van een beroving in Veghel, dat meldt de politie. De politie ging op zoek meerdere verdachten met onder meer een politiehelikopter en speurhonden.
20:50
Brand in bos vlakbij huis, brandweer moet uren nablussen
Een bosperceel aan de Hoge Raam in Haaren heeft zaterdagavond in brand gestaan. De brand was snel onder controle maar het nablussen nam nog enkele uren in beslag.
17:24
Dode man in sloot Dongen: recherche nog tijd bezig, weg blijft dicht
Het onderzoek naar de dode man die zaterdagochtend gevonden is in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen, is nog altijd gaande. De politie verwacht dat het nog wel een tijd gaat duren. De N632 is nog altijd dicht.
16:26
Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel
Tussen Den Bosch en Boxtel rijden zaterdagmiddag sinds kwart over drie geen treinen. Dat meldt de NS.
14:48
Meerdere mensen onwel na chemische reactie in schrobmachine
Een winkel aan de Meester van Coothstraat in Uden is zaterdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur. Die bleek te zijn veroorzaakt door een verkeerd mengsel in een schrobmachine, waardoor een chemische reactie ontstond.
13:31
Man (27) aangehouden na steken van andere man in huis in Elshout
Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdagavond aangehouden na een ruzie in een huis aan de Veilingstraat in Elshout. Daarbij zou hij een 31-jarige man hebben gestoken.
12:06
Dode man gevonden in sloot in buitengebied Dongen
De politie heeft zaterdagochtend een overleden man gevonden in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.
11:27
Weer kuren met stationslift Oisterwijk, nu zit man vast
Voor de vierde keer in korte tijd zat zaterdagochtend iemand vast in de glazen lift bij het station in Oisterwijk. De brandweer rukte uit om de man te bevrijden, maar voordat die er was hadden mensen in de buurt de liftdeur al opengetrokken.
05:43
Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd
Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond half elf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's.
05:33
Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven
Een arrestatieteam heeft vrijdagnacht een man aangehouden in een huis aan de Libel in Veldhoven. De man had een zwaard bij zich, maar zou daar niet mee hebben gedreigd.
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