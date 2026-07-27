Van explosie tot bekladdingen: hoe azc-protest uit de hand liep in Engelen

Vanaf het moment dat de gemeente Den Bosch aankondigde er een asielopvang te willen openen, is het onrustig in en rond het dorp Engelen. Van een explosie bij het beoogde pand tot bekladdingen van huizen: dit gebeurde de afgelopen maanden.

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9 april

De gemeente Den Bosch maakt bekend dat ze vijftig alleenstaande vluchtelingen van 15 tot 18 jaar wil opvangen. Dat moet gebeuren in het voormalige politiebureau op bedrijventerrein De Vutter, op de grens van Den Bosch en Engelen. De komst is nog niet honderd procent zeker. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) willen eerst met inwoners en de gemeenteraad in gesprek. Daarna moet er nog een vergunning worden aangevraagd. 14 april

Tegenstanders van het azc demonstreren tegen de opvang. Anderhalf uur nadat het protest begint, wordt het onrustig. De mobiele eenheid (ME) moet in actie komen om de rust te bewaren. De demonstranten proberen nog de snelweg A59 op te komen, maar dat lukt uiteindelijk niet. 16 april

Twee dagen later wordt er weer gedemonstreerd door vijftig tot honderd demonstranten, vlak bij het industrieterrein. Op datzelfde moment wordt in de buurt een informatieavond over de asielopvang gehouden. De sfeer is wederom grimmig. Betogers willen een rotonde blokkeren, steken vuurwerk af en gooien met stenen. Volgens de gemeente gooien de demonstranten ook stenen naar het gebouw waar de informatieavond bezig is. De ME wordt weer ingezet, net als politiehonden. Twee mensen worden opgepakt. Bekijk hier beelden van het protest:

20 april

Een nieuwe demonstratie verloopt rustig, ondanks dat er honderden mensen op de been zijn en er rookbommen worden afgestoken. Alexander van Hattem van de PVV is bij de demonstratie aanwezig. Hij geeft aan de actievoerders te steunen. 6 mei

Honderd demonstranten lopen de A59 bij Den Bosch op. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De politie grijpt niet in, omdat de actie redelijk snel voorbij is. De snelweg richting Waalwijk moet wel een tijdje dicht. 8 mei

Den Bosch stelt het definitieve besluit over het azc uit. Eigenlijk zou de gemeente in juli beslissen of het plan doorgaat, maar dat wordt september. Er komen extra informatieavonden. De gemeente hoopt daarmee meer duidelijkheid aan inwoners te geven. 11 mei

Bij het gebouw waar het azc moet komen is een explosie. Het gaat om zwaar vuurwerk. De voordeur en een stuk van de gevel raken beschadigd. Niemand raakt gewond. De burgemeester en veel politieke partijen veroordelen het geweld. Bekijk hier beelden van de schade: