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LIVE 112-nieuws | Grote woningbrand in flat in Oosterhout: bewoners geëvacueerd

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Redactie

Liveblog

03:00

Grote woningbrand in flat in Oosterhout: bewoners geëvacueerd

Er is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald en in ambulances opgevangen. Ook moesten tientallen bewoners van andere appartementen de flat verlaten. 

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