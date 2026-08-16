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LIVE 112-nieuws | Grote woningbrand in flat in Oosterhout: bewoners geëvacueerd
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03:00
Grote woningbrand in flat in Oosterhout: bewoners geëvacueerd
Er is in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand uitgebroken in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Meerdere bewoners werden door de brandweer uit het complex gehaald en in ambulances opgevangen. Ook moesten tientallen bewoners van andere appartementen de flat verlaten.
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