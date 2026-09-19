Advertentie
LIVE 112-nieuws | Man raakt gewond bij steekpartij in Velp | Vermiste vrouw (53) uit Tilburg dood gevonden in Oisterwijk
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
00:45
Man raakt gewond bij steekpartij in Velp
Bij een steekpartij in Velp is een man gewond geraakt. Dat meldt de politie zondag iets na middernacht.
19:50
Vermiste vrouw (53) uit Tilburg dood gevonden in Oisterwijk
De 53-jarige vrouw uit Tilburg die vermist werd is vrijdagavond dood gevonden in Oisterwijk. Dat meldt de politie zaterdag.
17:26
Fietsster en motorrijder gewond bij botsing in Berlicum
Een motorrijder en een fietsster zijn zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze met elkaar in botsing kwamen op de Beusingsedijk in Berlicum.
17:24
Fietser en fatbiker botsen op elkaar in Oss
Een fietser en een fatbiker zijn zaterdagmiddag rond half vijf op elkaar gebotst op de Hertogensingel in Oss. De fietser kwam door de botsing ten val.
16:51
Ouder echtpaar zwaargewond bij frontale botsing op N267 bij Andel
Bij een frontale botsing tussen een auto en een bestelbusje zijn zaterdagmiddag drie mensen gewond geraakt in Andel. Het ongeluk gebeurde op de N267 tussen Wijk en Aalburg en Giessen. Een ouder echtpaar is zwaargewond geraakt bij het ongeluk.
13:11
Ravage op N65 nadat automobilist van richting verandert en op auto botst
Een vrouw is zaterdag rond het middaguur gewond geraakt bij een botsing van twee auto's op de kruising van de N65 en de Pannenschuurlaan bij Oisterwijk. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.
13:03
Auto's botsen op kruising in Breda, een bestuurder meegenomen door politie
Twee auto's zijn zaterdag rond het middaguur op elkaar gebotst op de kruising van de Tramsingel met de Haagweg in Breda. Een van de bestuurders is door agenten naar een politiebureau gebracht.
12:46
Zwaargewonde fietser negeerde slagbomen vlak voor botsing met trein
De fietser die vrijdagavond zwaargewond raakte op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel had, samen met een collega, de slagbomen genegeerd. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Het slachtoffer werd vervolgens geraakt door de aankomende trein.
12:23
Eigenaar raakt onwel nadat brandweer paard uit sloot heeft gered
Een man is zaterdagochtend onwel geworden in een weiland aan de Wielstraat in 's Gravenmoer. Hij verloor het bewustzijn nadat zijn paard door de brandweer uit een sloot naast het weiland was gered.
09:11
Auto crasht tegen hek Oosteind, inzittenden vluchten maar komen niet ver
Een auto is zaterdagochtend gecrasht naast de Ekelstraat in Oosteind. De auto schoot in een bocht rechtdoor en kwam tegen een hek tot stilstand.
07:56
Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand
De wijk Heuvel in Breda is vrijdagnacht en zaterdagochtend vroeg geteisterd door vandalen. Een auto, een mobiel toilet en een kliko gingen in vlammen op en een ruit van een huis werd ingegooid met een baksteen.
05:57
Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein
Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel. Hij kwam in botsing met een trein.
05:53
Man vast na steken vrouw in huis in Eindhoven
Een 32-jarige man is vrijdagnacht aangehouden na het steken van een 28-jarige vrouw in een huis aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. De man is vastgezet.
Advertentie
Advertentie