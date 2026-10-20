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LIVE 112-nieuws | Ramkraak op bedrijf in Steenbergen, onduidelijk of er iets is gestolen
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Liveblog
07:20
Ramkraak op bedrijf in Steenbergen, onduidelijk of er iets is gestolen
Een bedrijf aan de Bronkhorststraat in Steenbergen is maandagavond doelwit geworden van een ramkraak. Dat gebeurde rond elf uur, meldt de politie.
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