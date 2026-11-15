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LIVE 112-nieuws | Noodlottig ongeval op spoor Eindhoven: man overleden, ander zwaargewond

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Redactie

Liveblog

01:33

Noodlottig ongeval op spoor Eindhoven: man overleden, ander zwaargewond

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat hij werd aangereden door een trein bij treinstation Strijp-S in Eindhoven. Ook een andere man werd geraakt door de trein, hij raakte zwaargewond. Dat meldt de politie zaterdagnacht. 

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