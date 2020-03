Liveblog coronavirus: huldiging veldrijdster valt in het water, besmette juf maakt het goed

Het coronavirus maakt een opmars door Nederland, maar in Brabant stijgt het aantal patiƫnten vrijdag maar heel licht. Minstens 34 mensen in onze provincie hebben COVID-19 opgelopen. Op een basisschool in Geldrop vindt vrijdagmiddag een informatiebijeenkomst plaats voor ouders, omdat een juf van groep 3 het coronavirus heeft. Veldrijdster Yara Kastelijn kreeg te horen dat zij niet gehuldigd wordt voor de Europese titel die zij eerder won, omdat in haar gemeente Deurne iemand besmet is met het coronavirus.

Officieel is bij 128 Nederlanders het coronavirus vastgesteld. dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Donderdag stond de teller nog op 82.

Een huisarts in Best is besmet met het coronavirus. Zij is in Noord-Italie op vakantie geweest. Hij heeft niet gewerkt sinds hij klachten heeft. Patiënten lijken geen risico te hebben.

De juf werkt op basisschool de Ganzebloem. Ze was op vakantie geweest in een risicogebied en dit weekend teruggekomen. Maandag heeft ze voor de klas gestaan. Volgens de school had ze toen een hoestje maar nog geen koorts. Toen ze dat wel kreeg, is ze thuisgebleven.

Leerlingen van het Theresialyceum zien geplande reizen in het water vallen. Bovenbouw leerlingen zouden reizen maken naar Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk.

Goed nieuws voor Willem. De man die uit Brabant komt, maar in Portugal woont, mocht eerder deze week niet terugvliegen naar het land waar hij woont. Hij was in de gemeente Altena geweest en zijn medepassagiers waren bang dat hij ziek was. Ryanair besloot hem niet mee te nemen op de vlucht. Maar bewapend met een doktersverklaring, kon hij met een paar dagen vertraging de vlucht alsnog maken.

17.29

Het gaat goed met de juf van basisschool de Ganzebloem in Geldrop, die het coronvirus heeft. "Ze voelt zich al echt beter dan twee dagen geleden", vertelde schooldirecteur Jolein Orelio vrijdagmiddag. 's Middags was er een informatiebijeenkomst voor ouders, waar ook de GGD bij was. Van echte onrust is geen sprake, al hebben sommige ouders al wel van hun werkgevers te horen gekregen dat ze beter thuis kunnen blijven.

!7:00

Er zijn twee nieuwe besmettingen: één in Loon op Zand, een in Kaatsheuvel. Gemeente Loon op Zand heeft dat zojuist bekendgemaakt. De teller op de gemeente staat daarmee op acht patiënten met het virus. Alle patiënten zitten in thuisisolatie.

16.10

Burgemeester Jos van Bree van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft in een verklaring laten weten dat hij meeleeft met personeel en ouders van De ganzenbloem in Geldrop. "De gemeente houd nauw contact met de school en de officiële instanties. Ik begrijp de ongerustheid bij ouders en kinderen, het is logisch in een situatie met onzekerheid dat je wilt weten waar je aan toe bent. De aanpak van het coronavirus is in goede handen bij de GGD Brabant-Zuidoost.”

15.40

Uit de nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat er vrijdag niet veel Brabantse coronapatiënten zijn bijgekomen. In Sint-Michielsgestel kwam er wél een patiënt bij. Het RIVM meldt nu in totaal 34 besmettingen in onze provincie. Het is erg lastig om de teller in de verschillende gemeenten en dus ook in onze hele provincie bij te houden, omdat gemeenten, scholen of verenigingen soms nieuwe besmettingen melden, die nog niet in de cijfers van het RIVM verwerkt zijn.

14.53

Zaterdag moest de dag worden van Yara Kastelijn. De 22-jarige veldrijdster uit Neerkant zou in de gemeente Deurne in het zonnetje worden gezet, omdat ze eind vorig jaar Europees kampioen werd. Maar de gemeente zette een streep door het feestje. De reden zou zijn dat er één patiënt met het coronavirus binnen de gemeentegrenzen woont.

14.25

De toename van het aantal coronagevallen tot 128 op vrijdagmiddag, ligt volgens het RIVM nog steeds ‘in de lijn der verwachtingen’. “Je ziet dat het leeuwendeel van de patiënten bestaat uit mensen die in Noord-Italië geweest zijn of met hen in contact geweest zijn. We weten voor het grootste deel hoe ze besmet zijn. Dat betekent voor ons dat we in een fase zitten waarbij we verspreiding tegengaan”, aldus een RIVM-woordvoerder.

Dat verandert op het moment dat je de besmetting niet meer kunt traceren naar een bron. De voorlichter: “Dan ga je een andere fase in: de verzachtingsfase. Dat is een fase waarin je probeert de zorg voor kwetsbare groepen mensen zo goed mogelijk probeert te blijven bieden.”

Mocht die fase ingaan, is er geen capaciteit meer alle contactonderzoeken uit te voeren. GGD’en hebben het weliswaar druk, maar vooralsnog kunnen zij de druk aan, gaven woordvoerders donderdag nog aan.

14.00

De dagelijkse update van het RIVM laat zien dat er in Nederland opnieuw 46 besmettingen zijn vastgesteld. Daarmee is het aantal coronapatiënten opgelopen van 82 naar 128. Het is nog niet bekend hoeveel van die nieuwe patiënten uit Brabant komen.

13.42

Alle Nederlandse voetbalclubs hebben het advies gekregen van de overkoepelende Eredivisie CV om geen handen meer te schudden rondom voetbalwedstrijden. Bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda donderdagavond, werd dat advies al opgevolgd. Covid-19 liepen de spelers van NAC daar dus niet op, wel een flinke dreun op sportief gebied: een 7-1 nederlaag. PSV had overigens eerder al aangegeven geen handjes meer te schudden. Boksen mocht nog wel. Onduidelijk is of dat nog steeds is toegestaan.

13.18

Een huisarts in Best heeft het coronavirus. Ze is op vakantie geweest in Noord-Italië. De dokter zit met haar gezin thuis in isolatie. Ook een andere huisarts uit het dorp wordt getest op het virus. Beide huisartsen zijn niet meer in hun praktijk geweest nadat ze terugkwamen van vakantie. Patiënten hebben dus geen risico gelopen.

13.10

Mathieu van der Poel gaat niet in actie komen tijdens de eerste grote wielerklassieker van het jaar. Die koers, Milaan-Sanremo, gaat niet door vanwege het coronavirus. De wedstrijd zal op een later moment worden ingehaald.

12.58

Ook een inwoner van Heusden heeft het coronavirus opgelopen. Zoals we het inmiddels kennen, is de GGD direct een contactonderzoek gestart. Burgemeester Willemijn van Hees laat weten: “Het belangrijkste op dit moment is natuurlijk de gezondheid van de patiënt in Heusden. Ik heb contact met hem gehad en wens hem een voorspoedig herstel toe. Daarnaast heb ik alle vertrouwen in de professionals van de GGD en het RIVM. Ik kan me heel goed voorstellen dat er onder onze inwoners vragen en zorgen leven. Ik raad iedereen aan de informatie van het RIVM en de GGD goed te volgen en adviezen van deze organisaties op te volgen."

12.54

Ook een inwoner van Helenaveen in de gemeente Deurne heeft COVID-19. De patiënt ligt in het ziekenhuis. Contacten van de man of vrouw, dat is niet bekend, worden door de GGD in de gaten gehouden.

12.12

Alle ouders van leerlingen van basisschool De Ganzebloem in Geldrop zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op de school vrijdagmiddag. Dit omdat een leerkracht, een juf van groep 3, het coronavirus heeft opgelopen tijdens haar vakantie. Maandag heeft de vrouw nog gewerkt. "Maar toen had ze nog geen klachten. Ze had alleen last van een hoestje en dan wordt je nog niet getest. Daarna heeft ze koorts gekregen en is ze niet meer op school geweest", vertelt Manja Voogd, directeur van de Stichting Nutsscholen in Geldrop. De Ganzebloem is onderdeel van deze scholengroep. De GGD zal vertegenwoordigd zijn tijdens de informatiebijeenkomst, om vragen te kunnen beantwoorden.

11.47

Balen voor leerlingen van het Theresialyceum in Tilburg. Reizen naar Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk gaan niet door. Rector Cisca Zweers. “De reizen zijn verplaatst naar het volgende schooljaar. Wanneer precies is nog niet duidelijk.”

10.57

Goed nieuws voor Willem Ouwerkerk, een Brabander die in Portugal woont. Hij is weer thuis. Begin deze week mocht hij niet aan boord van het vliegtuig dat hem op zijn verjaardag van Eindhoven Airport naar zijn familie in Portugal zou brengen. De reden: medepassagiers hadden het personeel van Ryanair getipt dat Ouwerkerk mogelijk was besmet met het coronavirus. Hij had immers verteld dat hij op bezoek was geweest in Altena, de gemeente waar iemand het virus had opgelopen. Met een doktersverklaring moest Willem aantonen dat hij niet ziek is. En zo kon hij toch terugvliegen naar Porto.

10.09

Drie inwoners uit de gemeente Waalwijk zijn positief getest op het coronavirus. Ze zijn afgelopen weekend teruggekeerd uit Noord-Italië. Ze zitten in thuis-isolatie en maken het 'naar omstandigheden goed'.

8.00

Ad Elissen uit Breda is terug uit Tenerife. Hij en zijn vrouw zaten in quarantaine in een hotel op Tenerife. Het hotel ging vorige week op slot toen bij een Italiaanse gast het virus was vastgesteld. Ad en zijn vrouw moesten, net als de honderden andere gasten die in het hotel moesten blijven, dagelijks hun temperatuur opmeten. Maar stiekem genoten ze ook best een beetje van de extra lange vakantie.

7.00

Karin van Gool lag vijf dagen in isolatie in het ziekenhuis in Tilburg. Karin is kankerpatiënte en liep daarnaast het coronavirus op. De isolatie was een heftige ervaring voor haar. Lees hier uitgebreid haar verhaal.