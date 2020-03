LIVEBLOG CORONAVIRUS: Opnieuw patiënt overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda

Ziekenhuizen buiten Brabant hebben de afgelopen dagen de overplaatsing geweigerd van meerdere patiënten uit Brabantse ziekenhuizen. Dat zegt Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zaterdag in de Volkskrant. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 142 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Brabant telt nu 1012 patiënten.

Alle verpleeghuizen zijn nu dicht voor bezoekers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Hij neemt de taken over van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Die is vanwege oververmoeidheid afgetreden.

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft inmiddels acht coronapatiënten en drie intensivecarepatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in Drachten en Assen. "Door die 'buddy'-ziekenhuizen worden we fantastisch geholpen. Daardoor hebben wij weer plekken vrij voor nieuwe patiënten", aldus een woordvoerder. Vandaag volgen nog minimaal zes overplaatsingen.

Geen dansende, lachende en beschonken mensen als straatbeeld dit weekend in Breda. Door de verplichte sluiting van de horeca is de altijd bruisende binnenstad verworden tot een stiltegebied. Om vernielingen en plunderingen te voorkomen zijn Bram Oei en Remco Theulen van SfeerBeheer voorlopig geen gastheren maar bewakers.

Monique (26) en haar vader Bert (62) wonen onder hetzelfde dak, maar toch hebben ze elkaar al dagen niet meer gezien vanwege de coronacrisis. Haar vader zit namelijk in de risicogroep en Monique heeft de griep. Uit voorzorg heeft ze zichzelf opgesloten in haar slaapkamer. “Nu spelen we samen spelletjes via videobellen.”

De speciale basisdienstregeling die de Nederlandse Spoorwegen zaterdag heeft ingevoerd, loopt volgens plan. De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen zo'n 10 procent van het normale aantal is. NS en ProRail willen er met de basisdienstregeling voor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

Meerdere ziekenhuizen in Nederland hebben afgelopen week geweigerd om patiënten van Brabantse ziekenhuizen over te nemen. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis, in een interview met de Volkskrant. ''Ziekenhuizen buiten Brabant realiseerden zich onvoldoende wat corona betekent.''

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is vrijdag opnieuw een patiënt overleden aan COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus overbrengt. Het totale aantal overledenen in het ziekenhuis staat nu op tien.

Er zijn vrijdag zes mensen met de ziekte overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis verzorgt nu 50 patiënten met het virus en 25 patiënten die verdacht worden van besmetting.

Zo'n 3600 horecazaken gooien zaterdag online de deuren open. Bezoekers kunnen via het platform Help de Horeca waardebonnen kopen voor hun favoriete horecazaak waarmee ze kroegbazen en andere horeca-uitbaters van omzet kunnen voorzien. Die worden door het nieuwe coronavirus hard getroffen omdat zij verplicht hun deuren dicht moeten houden.

De eerste lading mondkapjes uit China van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, bestemd voor Nederland, is zaterdagochtend aangekomen op het vliegveld van Luik. Een tweede levering met gezichtsmaskers, beschermende kleding en testkits zal snel volgen, beloofden de stichtingen die gelieerd zijn aan de Chinese webwinkelreus.

De teller met het aantal Brabantse coronapatiënten in Groningen staat na vrijdag op acht, maar daar komt snel verandering in. Dit weekend worden nog eens zeventig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland besloten, meldt RTV Noord.

