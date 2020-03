LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Patiënten uit Brabantse ziekenhuizen afgelopen dagen geweigerd'

Ziekenhuizen buiten Brabant hebben de afgelopen dagen de overplaatsing geweigerd van meerdere patiënten uit Brabantse ziekenhuizen. Dat zegt Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zaterdag in de Volkskrant. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 142 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Brabant telt nu 1012 patiënten.

Alle verpleeghuizen zijn nu dicht voor bezoekers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Hij neemt de taken over van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Die is vanwege oververmoeidheid afgetreden.

08.48

De eerste lading mondkapjes uit China van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, bestemd voor Nederland, is zaterdagochtend aangekomen op het vliegveld van Luik. Een tweede levering met gezichtsmaskers, beschermende kleding en testkits zal snel volgen, beloofden de stichtingen die gelieerd zijn aan de Chinese webwinkelreus.

05.25

De teller met het aantal Brabantse coronapatiënten in Groningen staat na vrijdag op acht, maar daar komt snel verandering in. Dit weekend worden nog eens zeventig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland besloten, meldt RTV Noord.

05.24

Ziekenhuizen buiten Brabant hebben de afgelopen dagen de overplaatsing geweigerd van meerdere patiënten uit Brabantse ziekenhuizen. Ze wilden hen niet opnemen op hun intensive care of andere afdelingen. In de Volkskrant laat laat bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg weten dat een ziekenhuis een patiënt weigerde omdat het geen academische patiënt was. Een ander ziekenhuis eiste volgens hem dat een patiënt coronavrij was voordat die ontvangen zou worden.