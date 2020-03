LIVEBLOG CORONAVIRUS:politiechef trekt aan de bel over spugende verdachten, veel mensen de natuur in

Brabant telt zaterdag 168 nieuwe besmettingen, meldt het RIVM. Brabantse ziekenhuizen melden dat de druk op het personeel gigantisch is. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zaterdag met 168 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Brabant telt nu toe in totaal 1180 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Brabantse ziekenhuizen zijn bezig om patiënten elders in het land in ziekenhuizen onder te brengen. De druk op de ziekenhuizen, met name op de intensivecareafdelingen, is te hoog.

18.44

In Italië zijn sinds vrijdag bijna 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de uitbraak van het virus in het land.



18.26

Bij Horendonk kom je de grens niet meer over, melden handhavers uit Rucphen. Bij Baarle-Nassau lukte dat vandaag een verslaggever nog wel.

18.24

18.12

De vijfde editie van de Eindhoven Box Cup gaat vanwege het coronavirus niet door. De organisatie kan de veiligheid van deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers niet garanderen.

18.00

Het aantal mensen dat zaterdag de natuur is ingetrokken is groter dan normaal. Volgens een woordvoerster van Natuurmonumenten is het te vergelijken met een mooi paasweekeinde. Heel druk is het in Noord-Brabant en dan vooral in de natuurgebieden Kampina, De Loonse en Drunens Duinen en de Oisterwijkse Bossen.

17.50

Om de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk te kunnen voeren is in Best een sporthal omgetoverd tot isolatiepost. Iedereen die de dokter wil bezoeken en griepverschijnselen heeft mag niet naar de huisartsenpraktijk komen, maar meldt zich in sporthal Naastenbest.

17.45

Bij het Rode Kruis stromen de mails binnen met aanbiedingen van medische hulpmiddelen. Op een oproep hiertoe van de hulporganisatie wordt volop gereageerd. Ook komen er op de speciale Rode Kruis Hulplijn veel telefoontjes binnen met vragen over het coronavirus. In de eerste week is er al bijna 12.000 keer gebeld.

17.35

De politiechef van regio-eenheid Zeeland-West Brabant trekt aan de bel.

17.32

"Het voelt als een oorlogssituatie. Het voelt als een absolute crisis."

EenVandaag ging langs bij de geïsoleerde afdeling in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het ziekenhuis wil Nederland met het filmpje en het artikel laten zien wat de 'enorme gevolgen' zijn voor het personeel.

17:20

Weet iemand wie dit heeft gestuurd? Neem contact op met de Brabantse ambulancedienst, via RAV Brabant MWN.



17.10

Op de eerste dag van de speciale basisdienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen is het op verschillende plekken in het land af en toe nog best druk in de treinen. NS-topman Roger van Boxtel benadrukt dat reizen met de trein momenteel niet is bedoeld als dagje uit, maar dat de treinen blijven rijden om mensen in vitale functies - zoals de zorg - naar hun werk te brengen.

16.43

Ook in de gemeente Woensdrecht is nu een eerste besmetting geconstateerd. Burgemeester Steven Adriaansen: “De betreffende persoon is momenteel onder behandeling in het Bravis ziekenhuis. Ik heb reeds contact gehad met de familie en mijn beterschapswensen overgebracht.”

16.36

500 tot 700 coronapatiënten moeten naar ziekenhuizen buiten Brabant. Dat cijfer wordt gemeld door de aanbieders van acute zorg, die betrokken zijn bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het gaat zowel om zieken die intensieve zorg nodig als om patiënten die er minder ernstig aan toe zijn. Brabant is nog steeds koploper als het gaat om coronabesmettingen en de intensive care's zijn overvol, terwijl elders nog plaats is.

15.48

Inmiddels zijn drie patiënten uit ziekenhuis Bernhoven in Uden naar Deventer overgebracht. Ook uit het St. Anna Ziekenhuis uit Geldrop is een patiënt overgenomen. Volgende week wordt ook een aantal oncologische patiënten van Bernhoven naar Deventer gebracht. Landelijk is er een 'buddysysteem' georganiseerd, waarbij ziekenhuizen het zuiden en noorden elkaar ondersteunen. Het Deventer Ziekenhuis is daarbij 'buddy' voor Bernhoven.

15.30

Een paar honderd mensen kwamen zaterdag naar het huis van de deze week overleden dweilorkest muzikant Hans Hamers. De verenigingsman in hart en nieren overleed, niet door corona, afgelopen week op 57-jarige leeftijd na een lang ziektebed. Maar door de coronacrisis is een grote uitvaart met veel mensen niet toegestaan.

"Het is eigenlijk onmenselijk, zo'n uitvaart met amper mensen erbij", zegt een vrouw die mee de erehaag bij zijn huis vormt. Opvallend veel mensen komen met witte ballonnen afscheid nemen van Hans.

15.04

De gemeente Den Bosch roept op om mondkapjes en schorten te doneren. Het verzamelpunt is bij WeenerXL. Het gaat om wegwerpschorten en medische mondkapjes. Dus niet om stofmaskers.

14.56

In ander nieuws: advies van de broeders in blauw.

14.32

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal er alles aan blijven doen om te zorgen dat de Olympische Spelen volgens planning doorgaan. "Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren", zegt hij in de Duitse media. "Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn."

14.21

Er is ook iets beter nieuws. Zo'n 690.000 mondkapjes zijn zaterdag aangekomen op Schiphol. Het gaat om de eerste lading van een miljoenenorder uit China, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Via een speciaal distributiepunt worden de mondkapjes direct verspreid en 'naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn' gebracht.

14.13

Ook nog even de landelijke cijfers. In een dag tijd zijn 30 mensen in Nederland overleden. Het totaal aantal doden komt daarmee op 136. Verder werden sinds vrijdag 637 mensen positief getest op het virus, waardoor het totaal aantal besmettingen landelijk nu op 3631 staat. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95. De meesten overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar.

14.08

Het totale aantal besmetting in Nederland is zaterdag opgelopen tot 3631. In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 637 nieuwe positieve testen bijgekomen.

14.05

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zaterdag met 168 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Brabant telt nu toe in totaal 1180 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

14.02

Vijf mensen met het coronavirus die op de intensive care in Breda liggen, worden zaterdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden. Dat maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bekend. Het gaat om patiënten die momenteel op de ic van het Amphia ziekenhuis in Breda worden geholpen. Vrijdag werden ook al enkele besmette mensen overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden.

13.58

Opa Gerard gaat door een heel zware periode. Hij is dementerend, kan vanwege het coronavirus geen bezoek ontvangen in het Eindhovense verpleeghuis waar hij woont en afgelopen week overleed zijn vrouw. Om hem een hart onder de riem te steken en om hem alvast te feliciteren met zijn aanstaande negentigste verjaardag hingen zijn familieleden zaterdag een spandoek tegenover het verpleeghuis.

13.52

Het Bravis Ziekenhuis heeft óók sinds vrijdagavond op beide locaties grote posters opgehangen. Op die posters kunnen mensen steunbetuigingen voor het personeel schrijven. Daarnaast is een speciale internetpagina gemaakt om deze berichten met iedereen te delen.

"Het initiatief wordt massaal omarmd. Zaterdagmorgen waren al vijftig lieve berichten en complimenten gepost, waarvoor onze hartelijke dank", aldus het ziekenhuis.

13.34

De afgelopen 24 uur is het aantal coronapatiënten in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal fiks toegenomen. Momenteel verblijven in het Bravis ziekenhuis 22 patiënten die positief zijn getest zijn op het coronavirus, waarvan 11 nieuwe patiënten. Op de IC liggen 3 bewezen coronapatiënten.

"Op dit moment zijn er nog voldoende bedden en medewerkers om het aantal besmette patiënten goed te kunnen verzorgen. Het aantal materialen wordt steeds nijpender. Samen met de andere ziekenhuizen in de regio wordt gezocht naar een oplossing", aldus het ziekenhuis.

13.15

Woede, zorg en kippenvel. Deze gevoelens werden bij Rob Jetten losgemaakt toen hij vrijdag Ziekenhuis Bernhoven in Uden bezocht. Het kan er bij hem niet in dat andere ziekenhuizen geweigerd hebben patiënten uit onder meer Uden over te nemen. De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer zei zich zaterdagmiddag zorgen te maken over de werkdruk in het ziekenhuis in het Radio 2-programma Spijkers met Koppen.

13:01

Een hotel in Uden heeft meerdere kamers ingericht als tijdelijke bevallingsruimte. Dat zei verloskundige Kirsten Schatorjé vrijdagavond in televisieprogramma Op1. De verloskundige kamers in het hotel zijn een oplossing voor de toegenomen drukte in ziekenhuis Bernhoven vanwege de opname van veel coronapatiënten.

11.49



11.39

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft inmiddels acht coronapatiënten en drie intensivecarepatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. "Wij worden fantastisch geholpen door andere ziekenhuizen. Daardoor hebben wij weer plekken vrij voor nieuwe patiënten", aldus een woordvoerder. Vandaag volgen nog minimaal zes overplaatsingen.

10.59

Geen dansende, lachende en beschonken mensen als straatbeeld dit weekend in Breda. Door de verplichte sluiting van de horeca is de altijd bruisende binnenstad verworden tot een stiltegebied. Om vernielingen en plunderingen te voorkomen zijn Bram Oei en Remco Theulen van SfeerBeheer voorlopig geen gastheren maar bewakers.

10.38

Monique (26) en haar vader Bert (62) wonen onder hetzelfde dak, maar toch hebben ze elkaar al dagen niet meer gezien vanwege de coronacrisis. Haar vader zit namelijk in de risicogroep en Monique heeft de griep. Uit voorzorg heeft ze zichzelf opgesloten in haar slaapkamer. “Nu spelen we samen spelletjes via videobellen.”

10.34



10.26

De speciale basisdienstregeling die de Nederlandse Spoorwegen zaterdag heeft ingevoerd, loopt volgens plan. De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen zo'n 10 procent van het normale aantal is. NS en ProRail willen er met de basisdienstregeling voor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

10.20

Meerdere ziekenhuizen in Nederland hebben afgelopen week geweigerd om patiënten van Brabantse ziekenhuizen over te nemen. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis, in een interview met de Volkskrant. ''Ziekenhuizen buiten Brabant realiseerden zich onvoldoende wat corona betekent.''

10.00

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is vrijdag opnieuw een patiënt overleden aan COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus overbrengt. Het totale aantal overledenen in het ziekenhuis staat nu op tien.

Er zijn vrijdag zes mensen met de ziekte overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis verzorgt nu 50 patiënten met het virus en 25 patiënten die verdacht worden van besmetting.

09.30

Zo'n 3600 horecazaken gooien zaterdag online de deuren open. Bezoekers kunnen via het platform Help de Horeca waardebonnen kopen voor hun favoriete horecazaak waarmee ze kroegbazen en andere horeca-uitbaters van omzet kunnen voorzien. Die worden door het nieuwe coronavirus hard getroffen omdat zij verplicht hun deuren dicht moeten houden.

08.48

De eerste lading mondkapjes uit China van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, bestemd voor Nederland, is zaterdagochtend aangekomen op het vliegveld van Luik. Een tweede levering met gezichtsmaskers, beschermende kleding en testkits zal snel volgen, beloofden de stichtingen die gelieerd zijn aan de Chinese webwinkelreus.

05.25

De teller met het aantal Brabantse coronapatiënten in Groningen staat na vrijdag op acht, maar daar komt snel verandering in. Dit weekend worden nog eens zeventig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland besloten, meldt RTV Noord.

05.24

Ziekenhuizen buiten Brabant hebben de afgelopen dagen de overplaatsing geweigerd van meerdere patiënten uit Brabantse ziekenhuizen. Ze wilden hen niet opnemen op hun intensive care of andere afdelingen. In de Volkskrant laat laat bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg weten dat een ziekenhuis een patiënt weigerde omdat het geen academische patiënt was. Een ander ziekenhuis eiste volgens hem dat een patiënt coronavrij was voordat die ontvangen zou worden.