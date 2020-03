LIVEBLOG CORONAVIRUS: Vier coronapatiënten overleden in Amphia Ziekenhuis Breda

Vandaag wordt duidelijk hoe we verder gaan na 6 april. Het kabinet hakt een knoop door of het merendeel van de coronamaatregelen wordt verlengd. Het aantal doden door het coronavirus in Nederland steeg maandag met 93 tot 864. In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 3231 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De afgelopen 24 uur zijn er 214 vastgestelde besmettingen in Brabant bij gekomen.

09.27

Waar we in Nederland dinsdagavond te horen krijgen of en tot wanneer de coronamaatregelen worden verlengd, moeten de Italianen rekening houden met beperkingen tot zeker 4 mei. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa. Het opstarten van grote industriële bedrijven mag mogelijk al eerder, meldt de krant op basis van bronnen.

09.00

Zo'n 72 procent van de jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis, blijkt uit een enquête onder jongeren van Stichting TeamAlert. Ook denkt ruim zeven op de tien ondervraagden dat ook zij ziek kunnen worden door het coronavirus. Zo'n 86 procent van de jongeren geeft aan begrip te hebben voor maatregelen die de overheid heeft genomen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

08.38

Ruim de helft van de Nederlandse gezinnen maakt zich zorgen om het coronavirus. Sinds de uitbraak van de crisis ervaren zij meer stress, hebben een korter lontje, voelen zich somberder en zijn minder vrolijk. Van de gezinnen met schoolgaande kinderen ervaren ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress.. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis.

08.33

"Kippenvel." Zo reageert het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg op het lied dat Muziekids voor het verpleegkundig personeel schreef. "Dankjewel voor dit prachtige nummer!"

08.25

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis dinsdagochtend bekend. In totaal zijn er nu 35 mensen overleden in het Amphia. Net als een dag eerder mochten ook maandag zeven patiënten die besmet waren met het coronavirus het Bredase ziekenhuis verlaten. Het totale aantal mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld en die het ziekenhuis hebben mogen verlaten komt nu uit op 96. Er worden nu 89 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in Amphia, 27 van hen bevinden zich op de intensive care.

07.40

Ouders (40 procent) en schoolleiders van het basisonderwijs (75 procent) vrezen dat er door de coronacrisis een leerachterstand ontstaat bij de kinderen. Ze zijn wel tevreden over de manier waarop het lesgeven op afstand verloopt, blijkt uit een peiling.

07.25

Kinderen zitten nu de scholen dicht zijn veel meer voor de tv of op de iPad: gemiddeld bijna 3,5 uur per dag. Voor de coronacrisis was dit net geen twee uur per dag. De stijging komt onder meer doordat ze opdrachten van school krijgen die online moeten worden uitgevoerd.

07.20

Wat doe je als je graag samen muziek maakt maar door de coronamaatregelen nu niet samen kan komen? Het Tilburgse harmonieorkest L’Echo des Montagnes heeft daar iets op gevonden. Op initiatief van tweede dirigent Geerd Doomen heeft elke muzikant zichzelf thuis gefilmd, tijdens het spelen van Une belle histoire. Alle losse video’s zijn door Doomen verenigd in één video: en zo spelen ze dus toch samen.

07.15

Het Rode Kruis komt met een gratis online thuiscursus EHBO. Via de laptop of tablet leer je hoe je hulp kunt verlenen bij veel voorkomende ongelukjes thuis.

6.10

Eén op de vijf werknemers voelt zich momenteel onveilig op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Personeel in de zorg en in winkels, transportmedewerkers, beveiligers, schoonmakers en bouwvakkers geven regelmatig aan zich onveilig te voelen. Ook vindt een even grote groep dat de werkgever niet genoeg maatregelen neemt om ze te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

06.00

In Panama mogen burgers alleen nog op basis van hun geslacht op bepaalde tijden naar buiten. Mannen mogen er alleen nog op de dinsdag, donderdag en zaterdag de straat op voor boodschappen of een bezoek aan de apotheek. Voor vrouwen in Panama geldt dit op de andere doordeweekse dagen. Op zondag blijft iedereen binnen.

05.55

Vandaag wordt duidelijk: hoe gaan we verder na 6 april? Het kabinet buigt over de vraag of het merendeel van de coronamaatregelen wordt verlengd, en of er meer maatregelen nodig zijn.

05.50

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Meer dan 163.000 mensen zijn besmet.

05.15

Hoewel het evenement pas in september gepland staat, gaat het Bloemencorso Zundert dit jaar niet door. De voorbereiding zou in mei al moeten beginnen, volgens de organisatie.

05.10

Veel hartpatiënten blijven weg uit het ziekenhuis, uit angst voor het coronavirus, meldt NRC maandagavond. Volgens cardiologen is dit levensgevaarlijk.

