LIVEBLOG CORONAVIRUS: aantal doden in Nederland passeert de duizend, 722 nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal Nederlandse overledenen door het coronavirus is opgelopen met 175 dinsdag. In totaal heeft COVID-19 zeker 1039 mensen het leven gekost.

In de laatste 24 uur zijn er 722 nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen in het hele land, meldt het RIVM. Ook zijn nog eens 845 mensen positief getest.

14.11

Ook het aantal ziekenhuisopnames is fors toegenomen in het land. Het RIVM heeft er 722 meldingen bijgekregen in de laatste 24 uur. Ook zijn nog eens 845 mensen positief getest. Dat zijn veelal mensen die er relatief slecht aan toe zijn, want vooral bij ziekenhuisopnames worden coronatests afgenomen. De Brabantse cijfers laten nog even op zich wachten.

14.05

Het aantal Nederlandse overledenen door het coronavirus is opgelopen met 175. In totaal heeft het virus in ons land nu zeker 1039 mensen het leven gekost, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14.01

“Het corona-virus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel." Die woorden van koning Willem-Alexander inspireerden Maarten Weemen uit Haps. Nu maakt hij gratis placemats met familiefoto’s voor mensen in een ziekenhuis of verzorgingshuis. En die blijken gewild.

13.48

Brabantse huisartsen vrezen dat patiënten te lang blijven rondlopen met ernstige gezondheidsklachten, omdat ze vanwege de coronacrisis geen contact opnemen met de toch al zwaarbelaste huisarts. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs diverse dokters. Een landelijk noodplan is in de maak.

13.34

Een Duitse zender plant een alternatief voor het Eurovisiesongfestival, dat door de coronacrisis is afgelast. De commerciÙle zender ProSieben wil op 16 mei in Keulen een Free European Song Contest houden, waarbij rekening wordt gehouden met alle coronomaatregelen.

13.23

Het is een flinke chaos in het huis van Ale en Willemien Sytsma uit Eindhoven. Normaal gesproken liggen de legpuzzels van hun webshop Pientere Puzzels en Spellen netjes in de stellages op zolder en in de garage. Maar nu staan de dozen overal: de bestellingen komen razendsnel binnen.

13.09

12.50

Traumachirurgen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn in het eigen 3D-laboratorium begonnen met het printen van ventielen voor zuurstofmaskers. Volgens het ziekenhuis is dat het 'antwoord op het dreigend tekort aan deze ventielen', waarmee de concentratie van de ingeademde zuurstof in te stellen is.

12.31

Zorgmedewerkers worden steeds ongeruster over hun eigen gezondheid door het om zich heen grijpende coronavirus. Dat zegt FNV Zorg & Welzijn op basis van een eigen peiling. Om onzekerheid weg te nemen, vinden ze dat er meer getest moet worden.

12.16

Meld Misdaad Anoniem heeft in de afgelopen zeven dagen 105 coronagerelateerde meldingen doorgezet naar de politie. "Melders zijn bezorgd over de risico’s voor de samenleving", schrijft het meldpunt.

12.00

Droevig nieuws uit België. Er is een 12-jarig meisje overleden aan COVID-19, de ziekte die het coronavirus overbrengt. Haar toestand ging plots hard achteruit na drie dagen koorts.

11.58

Ashley, een verpleegkundige van de corona-unit in het Bernhoven Ziekenhuis, doet haar emotionele betoog in een blog.

11.43

Door het coronavirus zijn de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen zwaar belast. Het is daarom belangrijk dat kwetsbare mensen op tijd aangeven of ze wel of niet op de ic behandeld en beademd willen worden. Ouderenbond ANBO wil 'absoluut niet' dat de keuze om iemand wel of niet te behandelen wordt gekoppeld aan leeftijd in plaats van aan een kwetsbare gezondheid.

11.23

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken adviseert bedrijven die in de problemen komen wegens het coronavirus geen dividend uit te keren. Ze kunnen beter een 'appeltje voor de dorst' bewaren. Beursgenoteerde ondernemingen die winst uitkeren aan aandeelhouders komen officieel wel in aanmerking voor de nieuwe werktijdverkortingsregeling, maar Koolmees roept bedrijven op dat te heroverwegen.

11.10

Het coronavirus heeft ook in twee tbs-klinieken de kop opgestoken. In zowel de Oostvaarderskliniek in Almere als in de Rooyse Wissel in Venray is een tbs'er besmet, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

11.07

Dat bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden vanaf volgende week kunnen aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen, kan rekenen op de goedkeuring van vakbonden. CNV spreekt over een 'historisch besluit voor werkend Nederland', maar vraagt wel aandacht voor de positie van flexwerkers. Volgens vakcentrale VCP moeten werknemers kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun loon.

11.06

In India zien artsen vanwege de grote tekorten aan beschermende materialen geen andere optie dan regenjassen of motorhelmen te gebruiken om zich te beschermen tegen het coronavirus. Er worden extra materialen vanuit China en Zuid-Korea geïmporteerd, maar de vrees is dat dat niet genoeg is voor het al zwakke Indiase zorgsysteem.

10.54

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse ic's is gestegen tot boven de duizend. Volgens de meest recente cijfers liggen er nu 1047 mensen bij wie zeker sprake is van een coronabesmetting op de intensive care. Zondagavond waren dit nog 982 patiënten. In totaal zijn tot nu toe 1357 patiënten opgenomen geweest op de ic. Er zijn 155 mensen overleden die op de intensive care lagen.

10.42

Als er iets is wat de leden van harmonie St Caecilia in Lieshout en Mariahout graag doen, is het wel serenades brengen. Dat kan nu natuurlijk niet, in deze coronatijden. Maar voor alle mensen in de zorg hebben ze nu een serenade op beeld gemaakt. "We zijn niet de eerste die zoiets doen", vertelt een woordvoerder. "Maar wel de leukste."

10.27

Volgende week kunnen bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

10.15

Massaal thuiswerken als maatregel in de strijd tegen het coronavirus zorgt voor onzekerheid en angst en gaat ten koste van de psychische gezondheid van het personeel. Dat stellen de arbodiensten ArboNed en Arbo Unie. Zij wijzen daarnaast op de economische gevolgen van de pandemie waardoor mensen bang zijn om hun baan te verliezen.

10.11

Inwoners van de Duitse stad Jena moeten verplicht een mondkapje dragen als ze naar winkels gaan, gebruikmaken van het openbaar vervoer of openbare gebouwen betreden. De maatregel gaat volgens de krant Bild komende week in.

10.00

De eettafel van Bredase cultuurwethouder Marianne de Bie zit er een beetje uit als een cockpit, met een laptop, telefoon en iPad. Vanaf deze plek bestuurt zij samen met andere wethouders en de burgemeester - die ook thuis werken - de gemeente.

09.53

Het koor Klein Akkoord in Lage Mierde heeft een uitdaging. In oktober staan er drie grote optredens gepland, maar samen repeteren mag nu niet vanwege de coronacrisis. Daarom wordt er nu online geoefend door alle koorleden samen te voegen in één videogesprek.

09.27

Waar we in Nederland dinsdagavond te horen krijgen of en tot wanneer de coronamaatregelen worden verlengd, moeten de Italianen rekening houden met beperkingen tot zeker 4 mei. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa. Het opstarten van grote industriële bedrijven mag mogelijk al eerder, meldt de krant op basis van bronnen.

09.00

Zo'n 72 procent van de jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis, blijkt uit een enquête onder jongeren van Stichting TeamAlert. Ook denkt ruim zeven op de tien ondervraagden dat ook zij ziek kunnen worden door het coronavirus. Zo'n 86 procent van de jongeren geeft aan begrip te hebben voor maatregelen die de overheid heeft genomen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

08.38

Ruim de helft van de Nederlandse gezinnen maakt zich zorgen om het coronavirus. Sinds de uitbraak van de crisis ervaren zij meer stress, hebben een korter lontje, voelen zich somberder en zijn minder vrolijk. Van de gezinnen met schoolgaande kinderen ervaren ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress.. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis.

08.33

"Kippenvel." Zo reageert het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg op het lied dat Muziekids voor het verpleegkundig personeel schreef. "Dankjewel voor dit prachtige nummer!"

08.25

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis dinsdagochtend bekend. In totaal zijn er nu 35 mensen overleden in het Amphia. Net als een dag eerder mochten ook maandag zeven patiënten die besmet waren met het coronavirus het Bredase ziekenhuis verlaten. Het totale aantal mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld en die het ziekenhuis hebben mogen verlaten komt nu uit op 96. Er worden nu 89 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in Amphia, 27 van hen bevinden zich op de intensive care. Dat zijn er drie minder ten opzichte van maandag.

07.40

Ouders (40 procent) en schoolleiders van het basisonderwijs (75 procent) vrezen dat er door de coronacrisis een leerachterstand ontstaat bij de kinderen. Ze zijn wel tevreden over de manier waarop het lesgeven op afstand verloopt, blijkt uit een peiling.

07.25

Kinderen zitten nu de scholen dicht zijn veel meer voor de tv of op de iPad: gemiddeld bijna 3,5 uur per dag. Voor de coronacrisis was dit net geen twee uur per dag. De stijging komt onder meer doordat ze opdrachten van school krijgen die online moeten worden uitgevoerd.

07.20

Wat doe je als je graag samen muziek maakt maar door de coronamaatregelen nu niet samen kan komen? Het Tilburgse harmonieorkest L’Echo des Montagnes heeft daar iets op gevonden. Op initiatief van tweede dirigent Geerd Doomen heeft elke muzikant zichzelf thuis gefilmd, tijdens het spelen van Une belle histoire. Alle losse video’s zijn door Doomen verenigd in één video: en zo spelen ze dus toch samen.

07.15

Het Rode Kruis komt met een gratis online thuiscursus EHBO. Via de laptop of tablet leer je hoe je hulp kunt verlenen bij veel voorkomende ongelukjes thuis.

6.10

Eén op de vijf werknemers voelt zich momenteel onveilig op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Personeel in de zorg en in winkels, transportmedewerkers, beveiligers, schoonmakers en bouwvakkers geven regelmatig aan zich onveilig te voelen. Ook vindt een even grote groep dat de werkgever niet genoeg maatregelen neemt om ze te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

06.00

In Panama mogen burgers alleen nog op basis van hun geslacht op bepaalde tijden naar buiten. Mannen mogen er alleen nog op de dinsdag, donderdag en zaterdag de straat op voor boodschappen of een bezoek aan de apotheek. Voor vrouwen in Panama geldt dit op de andere doordeweekse dagen. Op zondag blijft iedereen binnen.

05.55

Vandaag wordt duidelijk: hoe gaan we verder na 6 april? Het kabinet buigt over de vraag of het merendeel van de coronamaatregelen wordt verlengd, en of er meer maatregelen nodig zijn.

05.50

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Meer dan 163.000 mensen zijn besmet.

05.15

Hoewel het evenement pas in september gepland staat, gaat het Bloemencorso Zundert dit jaar niet door. De voorbereiding zou in mei al moeten beginnen, volgens de organisatie.

05.10

Veel hartpatiënten blijven weg uit het ziekenhuis, uit angst voor het coronavirus, meldt NRC maandagavond. Volgens cardiologen is dit levensgevaarlijk.

