Coronanieuws: Domino Day wordt doorgeschoven naar volgend jaar vanwege coronacrisis

Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. In dit liveblog brengen we dagelijks alle nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal bekende besmettingen van het coronavirus is wereldwijd de grens van acht miljoen gepasseerd.

Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten willen meer geld om bewoners van kwetsbare wijken te helpen.

Brabant telt nu 9586 besmettingen.

9.16

Vakbond CNV vindt dat de overheid alles op alles moet zetten om zoveel mogelijk mensen naar nieuw werk te begeleiden. "Alleen zo voorkomen we een hausse aan langdurig werklozen", aldus CNV in een reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). CNV spreekt van een 'ongekende' economische krimp van zes procent die het CPB voor dit jaar voorziet door de coronacrisis, met zeven procent werkloosheid volgend jaar.

8.50

Er moet een alternatief komen voor mensen die door een medische aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Hiervoor pleiten reizigersvereniging Rover en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Reizigers met onder meer longproblemen of met andere fysieke beperkingen aan bijvoorbeeld handen en armen moeten het openbaar vervoer nu noodgedwongen mijden omdat zij geen mondkapje kunnen dragen, aldus de organisaties.

8.26

Topman Frank Oostdam van de koepelorganisatie van reisondernemingen ANVR verwacht dat veel reisaanbieders de komende maanden failliet zullen gaan als gevolg van de coronacrisis.

07.50

Tientallen jongeren negeerden maandagavond de coronavoorschriften in het Weverspark in Helmond. Daar werd gebokst - terwijl contactsporten verboden zijn - en vele tientallen mensen stonden hierbij te kijken zonder anderhalve meter afstand te houden.

7.31

De terugkeer van Domino Day is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar volgend jaar. De show zal nu in maart 2021 te zien zijn bij RTL 4. Dit meldde de zender maandagavond aan RTL Boulevard. Begin 2020 werd nog bekendgemaakt dat na elf jaar opnieuw een poging zou worden gedaan om het wereldrecord van het grootst aantal omvallende dominostenen neer te zetten. De show werd in 2009 voor het laatst uitgezonden. Toen keken 2,9 miljoen mensen.

7.01

Mede vanwege de coronacrisis zal de Nederlandse economie dit jaar met zes procent krimpen. Daarnaast zal de werkloosheid verdubbelen. Dat laat het Centraal Planbureau (CPB) weten in de juniraming. Voor 2021 wordt dan weer gerekend op een economische groei met drie procent. De werkloosheid zal volgens het CPB dit jaar verdubbelen.

6.26

Door de coronacrisis hebben 54.000 studenten meer dan vorig jaar een studieachterstand opgelopen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft dat laten uitzoeken door ResearchNed. De vertraging hangt samen met het wegvallen van lessen, laboratorium- en practicumonderwijs en stages, en thuis geen goede faciliteiten hebben.

6.00

Ondanks de crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus maken weinig Nederlanders zich zorgen om hun baan. Dat meldt hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken dat onderzoek liet doen onder ruim duizend Nederlanders. Van hen is slechts een op de vijf bang zijn of haar baan te verliezen.

04.01

03.31

De grote demonstraties in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de lokale GGD'en nog niet geleid tot flinke verspreiding van het coronavirus. Intussen kleurt de provincie Zuid-Holland rood als het nieuwe epicentrum op de Nederlandse coronakaart, meldt het AD. Sinds 1 juni komt bijna 32 procent van de positieve testen uit die provincie en 44 procent van de ziekenhuisopnamen in Nederland.

03.30

Neemt het aantal coronapatiënten op de intensive care nog verder toe? Na drie achtereenvolgende dagen van stijging meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag tijdens de wekelijkse persconferentie of de coronadrukte ook voor een vierde dag toeneemt.

01.00

Het aantal bekende besmettingen van het coronavirus is wereldwijd de grens van acht miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters.