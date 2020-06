Coronanieuws: vijf mensen overleden aan corona, GGD-teststraten draaien op volle toeren

Getest worden terwijl je in je auto zit.

In de speciale teststraten van de GGD'en in het land hebben 113.800 Nederlanders zich de afgelopen twee weken laten testen op het coronavirus. Dat maakte het RIVM dinsdagmiddag bekend. Het resultaat is doorgaans negatief. In dit liveblog brengen we dagelijks alle nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Uitkomst coronatest in GGD-teststraten blijkt doorgaans negatief.

Het aantal bekende besmettingen van het coronavirus is wereldwijd de grens van acht miljoen gepasseerd.

Brabant telt na de cijfers van dinsdag 9615 officiële besmettingen, 29 meer dan maandag.

15.00

Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond verwacht eind deze week weer op volledige capaciteit te draaien. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. De vleesverwerker moest dicht na een corona-uitbraak onder het personeel.

14.00

Vandaag zijn er 140 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. 29 van hen komen uit Brabant. Er zijn vier patiënten gemeld die vanwege het virus in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 5 personen als overleden gemeld, zo meldt de RIVM.

Het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 49087. Het dodental staat inmiddels op 6070.

Grafiek van het aantal coronadoden:

12.40

In de speciale teststraten van de GGD'en in het land hebben 113.800 Nederlanders zich de afgelopen twee weken laten testen op het coronavirus. Het resultaat is doorgaans negatief: van de ruim 103.400 testuitslagen die tot nog toe binnen zijn, bleek 1,7 procent positief. Die tussenstand maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag bekend.

12.10

De rechtszaak die tegen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia waren aangespannen, vanwege het niet terugbetalen van vliegtickets zijn gedeeltelijk van de baan. Transavia is tot een schikking gekomen met de passagiers, KLM behoudt de mogelijkheid om zich te verweren. Veel consumenten moeten nog geld terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappijen omdat zij de vlucht niet konden uitvoeren vanwege corona. Een groep van 110 consumenten spande in samenwerking met claimbureau Aviclaim een rechtszaak aan om de betaling via de rechter af te dwingen.

11.41

Vakbeurzen worden onterecht getroffen door de strenge coronamaatregelen. Ze zijn vergelijkbaar met grote bouwmarkten en woonwarenhuizen als IKEA, die onder bepaalde voorwaarden geopend mogen zijn. De vakbeurzensector vindt het niet juist dat hij op een lijn zit met festivals, concerten en sportwedstrijden, die het kabinet nog niet toestaat. Dinsdag gaat er een schriftelijke noodkreet naar het kabinet.

11.21

Burgemeesters van vijftien gemeenten, waaronder Breda en Eindhoven, denken 1,25 miljard euro nodig te hebben om bewoners van kwetsbare wijken te kunnen helpen. Door de coronacrisis is er volgens hen nu al een terugval in de wijken te zien, zodat er snel actie nodig is om te voorkomen dat de investeringen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren teniet worden gedaan. De schade zal dan nog jarenlang blijven doorwerken, vooral onder jongeren die al minder perspectief hebben, stellen ze.

11.14

Basisschool Op Dreef in Putte is tot nader order gesloten vanwege een coronabesmetting. Dat bevestigt Stéphane Cépèro, de voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsinstelling Lowys Porquin.

10.00

"Wie is er bang, voor de tweede golf?" Pater Moeskroen in ieder geval niet. Om de coronacrisis net even beter door te komen speelde de feestband dinsdagochtend live voor het station in Den Bosch 'Mondkapje'. Een aangepaste versie van de vroegere hit ‘Roodkapje’.

9.16

Vakbond CNV vindt dat de overheid alles op alles moet zetten om zoveel mogelijk mensen naar nieuw werk te begeleiden. "Alleen zo voorkomen we een hausse aan langdurig werklozen", aldus CNV in een reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). CNV spreekt van een 'ongekende' economische krimp van zes procent die het CPB voor dit jaar voorziet door de coronacrisis, met zeven procent werkloosheid volgend jaar.

8.50

Er moet een alternatief komen voor mensen die door een medische aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Hiervoor pleiten reizigersvereniging Rover en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Reizigers met onder meer longproblemen of met andere fysieke beperkingen aan bijvoorbeeld handen en armen moeten het openbaar vervoer nu noodgedwongen mijden omdat zij geen mondkapje kunnen dragen, aldus de organisaties.

8.26

Topman Frank Oostdam van de koepelorganisatie van reisondernemingen ANVR verwacht dat veel reisaanbieders de komende maanden failliet zullen gaan als gevolg van de coronacrisis.

07.50

Tientallen jongeren negeerden maandagavond de coronavoorschriften in het Weverspark in Helmond. Daar werd gebokst - terwijl contactsporten verboden zijn - en vele tientallen mensen stonden hierbij te kijken zonder anderhalve meter afstand te houden.

7.31

De terugkeer van Domino Day is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar volgend jaar. De show zal nu in maart 2021 te zien zijn bij RTL 4. Dit meldde de zender maandagavond aan RTL Boulevard. Begin 2020 werd nog bekendgemaakt dat na elf jaar opnieuw een poging zou worden gedaan om het wereldrecord van het grootst aantal omvallende dominostenen neer te zetten. De show werd in 2009 voor het laatst uitgezonden. Toen keken 2,9 miljoen mensen.

7.01

Mede vanwege de coronacrisis zal de Nederlandse economie dit jaar met zes procent krimpen. Daarnaast zal de werkloosheid verdubbelen. Dat laat het Centraal Planbureau (CPB) weten in de juniraming. Voor 2021 wordt dan weer gerekend op een economische groei met drie procent. De werkloosheid zal volgens het CPB dit jaar verdubbelen.

6.26

Door de coronacrisis hebben 54.000 studenten meer dan vorig jaar een studieachterstand opgelopen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft dat laten uitzoeken door ResearchNed. De vertraging hangt samen met het wegvallen van lessen, laboratorium- en practicumonderwijs en stages, en thuis geen goede faciliteiten hebben.

6.00

Ondanks de crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus maken weinig Nederlanders zich zorgen om hun baan. Dat meldt hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken dat onderzoek liet doen onder ruim duizend Nederlanders. Van hen is slechts een op de vijf bang zijn of haar baan te verliezen.

03.31

De grote demonstraties in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de lokale GGD'en nog niet geleid tot flinke verspreiding van het coronavirus. Intussen kleurt de provincie Zuid-Holland rood als het nieuwe epicentrum op de Nederlandse coronakaart, meldt het AD. Sinds 1 juni komt bijna 32 procent van de positieve testen uit die provincie en 44 procent van de ziekenhuisopnamen in Nederland.

03.30

Neemt het aantal coronapatiënten op de intensive care nog verder toe? Na drie achtereenvolgende dagen van stijging meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag tijdens de wekelijkse persconferentie of de coronadrukte ook voor een vierde dag toeneemt.

01.00

Het aantal bekende besmettingen van het coronavirus is wereldwijd de grens van acht miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters.