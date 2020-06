Coronanieuws: 'Mensen weer samen in de auto', nog 31 positief geteste patiënten in het ziekenhuis

Een eerder crisisberaad op het ministerie van Justitie en Veiligheid. (Foto: ANP / Bart Maat) vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Redactie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Er zijn in de afgelopen 24 uur landelijk twee nieuwe doden bijgekomen, meldde het RIVM woensdag

Volgens de RIVM-cijfers telt Brabant nu 9.726 besmettingen, zeventien meer dan dinsdag

Het crisisberaad van het kabinet komt woensdagmiddag bij elkaar, daarna volgt een persconferentie

Dinsdag kwam al naar buiten dat het kabinet komt met een grotere versoepeling van de coronamaatregelen

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite

18.59

De persconferentie van het kabinet over de coronacrisis staat op het punt van beginnen.

18.32

Het kabinet geeft woensdagavond een persconferentie over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voeren het woord.

Volg de persconferentie vanaf zeven uur 's avonds live om de website en socialmedia van Omroep Brabant. De persconferentie woensdagavond is de laatste geplande persconferentie over corona.

17.39

Vanaf 1 juli geldt er geen limiet meer op het aantal mensen dat samen in de auto mag. Dat melden bronnen aan de NOS.

"Het gebruik van mondkapjes wordt geadviseerd wanneer de passagiers uit verschillende huishoudens afkomstig zijn. Ook mogen in touringcars vanaf die datum weer alle zitplaatsen worden bezet. Wel moet iedere reiziger een mondkapje dragen en moet de vervoerder vooraf beoordelen of reizigers gezond zijn", zo valt te lezen in het liveblog van de NOS.

17.16

"Ik snap niet waarom het zo moeilijk wordt gemaakt om (als er geen klachten zijn) bij elkaar te zitten in een restaurant, terwijl op alle andere plekken buiten en bij mensen thuis alles mag of in ieder geval wordt gedaan", zo stelt Dieuwke Simonis in haar videoboodschap. De horeca-onderneemster wil premier Ruttte en minister Hugo de Jonge wakkerschudden. "Vertrouw een beetje op ons gezond verstand en geef ons wat ruimte."

16.51

Alle zitplaatsen in het openbaar vervoer mogen vanaf 1 juli weer worden gebruikt. Volgens de NOS maakt premier Rutte dat straks bekend na het coronacrisisberaad. Op dit moment mag 40 procent van de capaciteit in trein, bus, tram en metro worden gebruikt.

16.38

In Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal nog 246 coronapatiënten. Dat is het laagste aantal in maanden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) becijfert dat de meeste patiënten op verpleegafdelingen liggen. Het zijn er 197, 14 minder dan dinsdag. Op de intensive care worden 49 mensen met de longziekte Covid-19 behandeld, één meer dan dinsdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) merkt op dat de totale bezetting op de ic's "onveranderd laag blijft". Momenteel liggen 565 mensen om andere redenen dan corona op de ic. Kuipers noemt dat "een teken dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is".

15.49

De wegen naar de Galderse Meren in Breda zijn opnieuw gesloten vanwege drukte . Veel mensen stromen naar de Galderse Meren door het mooie weer, maar de gemeente moet met het oog op de coronamaatregelen naar eigen zeggen ingrijpen - en dat is zeker niet de eerste keer dit jaar.

14.48

Bij onze oosterburen in Duitsland is weer een uitbraak van het coronavirus vastgesteld onder medewerkers van een slachterij. Alle ruim 1100 medewerkers van een kalkoenslachterij in het Duitse Wildeshausen worden op corona getest nadat bij 23 van hen het virus is vastgesteld. Een private onderneming voert de tests onder toezicht van de lokale gezondheidsautoriteiten uit en is woensdag begonnen.

De uitbraak in de slachterij in de deelstaat Nedersaksen komt kort nadat rond twee steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een regionale lockdown werd afgekondigd.

14.28

Uitgerekend in het jaar dat ze honderd wordt, kan 'Luchtbuks Ria' niet schieten op de Tilburgse kermis. Al sinds 1936 schiet Ria van Dijk ieder jaar raak in de schiettent op de kermis. Maar die gaat dit jaar vanwege corona niet door. En dus zou Ria voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet kunnen schieten. Maar gelukkig heeft haar familie een oplossing bedacht. Kan Ria niet naar de schiettent, dan komt de schiettent gewoon naar Ria.

14.02

In de afgelopen 24 uur zijn er twee coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 6.097 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt.

Wachten op privacy instellingen...

Het virus is vastgesteld bij 83 patiënten, het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het coronavirus loopt daardoor op naar 49.804. Er zijn zes mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In Brabant zijn er zeventien nieuwe besmettingen geconstateerd. Het totaal aantal loopt daarmee op tot 9726.

Wachten op privacy instellingen...

13.56

De herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam vindt dit jaar plaats zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. De organisatie heeft besloten de herdenking op 1 juli aan te passen en de afschaffing van de slavernij zoveel mogelijk thuis te laten herdenken.

12.38

In Den Bosch wordt gewerkt aan het reuzenrad dat in deze coronatijden dienst gaat doen als restaurant. Met 35 gondels zitten gasten automatisch op (ruim) anderhalve meter afstand van elkaar. In totaal is er plek voor honderd gasten. Het is een initiatief van Foodtastic Events, dat samenwerkt met de lokale horeca. Vanaf 1 juli moet het reuzenrad/restaurant gaan draaien.

Het reuzenrad dat dienst doet als restaurant (foto: Jan Peels) vergroot

12.29

De huurder van het iconische Evoluon in Eindhoven is in problemen geraakt doordat er geen congressen of andere bijeenkomsten mogen worden gehouden. Een onderdeel van flexkantorenverhuurder Regus dreigt hierdoor failliet te gaan.

12.00

Er liggen nu 31 patiënten in Brabantse ziekenhuizen die positief zijn getest op het coronavirus, dat is wat minder dan twee dagen geleden, toen waren het er nog 38. Van die 31 patiënten liggen er vier op de intensive care. Ook daar is een daling te zien: maandag waren dat er nog acht.

Daarnaast zijn er 46 verdachte patiënten, bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Van hen liggen er zes op de IC.

Er zijn geen overlijdens gemeld. Dat meldt het ROAZ in de nieuwste cijfers. Die stemmen hoopvol. “De curve gaat verder door naar beneden”, zegt woordvoerder Wim Pleunis. “Maar er is nog steeds alle reden om alert te blijven”, zegt hij er direct bij. ”Het virus is echt nog niet weg.”

11.51

Bij onze zuiderburen zijn de afgelopen zeven dagen dagelijks gemiddeld 93 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat melden de Belgische gezondheidsautoriteiten, die van het publiceren van de dagcijfers zijn afgestapt. In het dagelijkse rapport melden ze nu de gemiddelden over de laatste zeven dagen, om zo beter de ontwikkeling van de epidemie te kunnen tonen.

De trends blijven dalen. Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad over mogelijke verdere versoepeling van beperkende coronamaatregelen, waarbij die trends een belangrijke rol spelen.

11.34

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar "het is nog te vroeg om helemaal open te gaan". Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico's van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

De situatie is in de afgelopen weken wel flink verbeterd, benadrukt de vereniging. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt af en er zijn genoeg beschermingsmiddelen en coronatests beschikbaar. Wel vindt Verenso dat er meer gegevens over coronagevallen per regio beschikbaar moeten zijn. Verpleeghuizen en de overheid kunnen dan snel ingrijpen bij een nieuwe uitbraak.

09.03

Een wonder mag je het wel noemen. De 70-jarige Tiny Romviel uit Boekel, als ALS-patiënt in de risicogroep, belandde met het coronavirus in het ziekenhuis. “Het was kantje boord.” Maar de Boekelaar kwam er bovenop. Hij en zijn vrouw Riet (67), die ook ziek werd, zijn heel dankbaar dat ze er nog zijn.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

09.02

De culturele en creatieve sector loopt dit jaar tot 2,6 miljard euro aan publieks- en zakelijke inkomsten mis door de coronacrisis. Dat stelt de taskforce culturele en creatieve sector, die woensdag een brief aan de Tweede Kamer stuurt.

De taskforce rekent voor dat 2 miljard aan inkomstenderving voor de sector blijft staan voor 2020, rekening houdend met de 600 miljoen euro aan nood- en steunmaatregelen die door overheden beschikbaar is gesteld. "Het zomerreces staat voor de deur. Maar voor velen in de culturele en creatieve sector zal er de komende maanden geen ontspanning zijn. Het is erop of eronder", aldus de organisatie.

09.00

Het Rijk voelt de coronacrisis flink in de portemonnee: De schuld van de Rijksoverheid is in maart, april in mei gestegen met 48 miljard euro, nadat de staat met steunmaatregelen tegen de impact van de coronacrisis kwam. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. In de eerste twee maanden van dit jaar nam de staatsschuld juist af.

Volgens het statistiekbureau stroomde er van januari tot en met mei ook 15 miljard euro meer uit de kas van de Rijksoverheid dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalden de inkomsten met bijna 9 miljard euro.

08.14

De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's in Europa is in mei bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was de krimp minder groot dan in april omdat de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, werden versoepeld. In Nederland daalde de verkoop van bedrijfswagens met 53,4 procent.

8.03

“Goedemiddag, met de regiotaxi West-Brabant. We missen u! Hoe gaat het met u?", klinkt het op het kantoor van Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) in Tilburg. Een klein groepje telefonisten belt hier sinds kort dagelijks klanten op, vooral ouderen die vanwege de coronacrisis niet meer met de deeltaxi durven te gaan. Om eenzaamheid tegen te gaan maken ze met iedereen een gezellig praatje. “Je maakt hun dag vaak helemaal goed”, vertelt telefoniste Melisa Akbas.

7.00

Het crisisteam van het kabinet komt woensdag voorlopig voor het laatst bij elkaar om te praten over de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dinsdag kwam al naar buiten dat het kabinet met een grotere versoepeling van de coronamaatregelen komt dan eerder was aangekondigd. Voor bijeenkomsten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang onderling 1,5 meter afstand kan worden bewaard.

Het kabinet neemt woensdag verder een besluit over de heropening op 1 juli van sportscholen, kantines, casino's en sauna's. De verwachting is dat premier Rutte na afloop van het crisisberaad een persconferentie geeft.

06.50

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal minder hard gekrompen dan eerder aangegeven. Dat bleek woensdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er was sprake van een teruggang van 1,5 procent, waar bij een eerdere raming werd uitgegaan van een krimp met 1,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

06.00

Met de uitbraak van het coronavirus is de dreiging van cyberaanvallen op bedrijven toegenomen. Zo waren er grote aanvallen waarmee cybercriminelen ondernemers in de val lokten met aanbiedingen van vaccins en mondkapjes. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek in mei onder 170 bedrijven.

03.45

Handgels die bij ingangen van openbare gebouwen staan, voldoen lang niet altijd aan de norm. Het Algemeen Dagblad heeft een steekproef gehouden en testte 21 gels in verschillende steden die bij een kerk, supermarkt of ander pand stonden. Daarvan haalden zeker vijf gels niet het vereiste percentage van 70 procent alcohol om desinfecterend te zijn.